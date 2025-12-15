Хендерсон посвятил Жоте свой 1-й гол за «Брентфорд», отпраздновав в стиле Диогу: «Мы никогда его не забудем. Могу только представить, что переживают парни в «Ливерпуле»»

Джордан Хендерсон посвятил гол Диогу Жоте.

Экс-капитан «Ливерпуля » Джордан Хендерсон посвятил Диогу Жоте своей первый гол за «Брентфорд».

3 июля форвард «красных» Жота и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании.

Сегодня «Брентфорд» сыграл вничью с «Лидсом » (1:1) в 16-м туре АПЛ .

Хендерсон открыл счет на 70-й минуте. Полузащитник отпраздновал гол в стиле Жоты – он сел на газон и изобразил игру на геймпаде, как делал Диогу.

«Недавно у него [Жоты] был день рождения, мы никогда его не забудем. Мы всегда будем помнить его.

Могу только представить, что сейчас переживают парни в «Ливерпуле». Он был хорошим другом.

Я много не забиваю, поэтому, когда забил, решил посвятить этот гол ему», – сказал Хендерсон в интервью Sky Sports после матча.