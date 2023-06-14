Контракт Федотова с «Филадельфией» будет действовать в сезоне-2023/24
Контракт Ивана Федотова с клубом НХЛ останется в силе.
«Филадельфия» сообщила, что контракт с голкипером был приостановлен и, следовательно, останется в силе в сезоне-2023/24.
Напомним, 1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае 2022 года контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.
В настоящее время Федотов проходит срочную службу.
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