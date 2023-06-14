Контракт Федотова с «Филадельфией» будет действовать в сезоне-2023/24

Контракт Ивана Федотова с клубом НХЛ останется в силе.

« » сообщила, что контракт с голкипером был приостановлен и, следовательно, останется в силе в сезоне-2023/24.

Напомним, 1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае 2022 года контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

В настоящее время Федотов проходит срочную службу.

Тренер команды ВМФ о Федотове: «Иван заканчивает службу через 21 день. Еще успеет пройти летние сборы с клубом КХЛ»

Каменский о Федотове: «Ему нужно будет вернуться на высокий уровень. Думаю, в КХЛ и ЦСКА ему будет лучше»