Контракт Федотова с «Филадельфией» будет действовать в сезоне-2023/24

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Контракт Ивана Федотова с клубом НХЛ останется в силе.

«Филадельфия» сообщила, что контракт с голкипером был приостановлен и, следовательно, останется в силе в сезоне-2023/24.

Напомним, 1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае 2022 года контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

В настоящее время Федотов проходит срочную службу.

Тренер команды ВМФ о Федотове: «Иван заканчивает службу через 21 день. Еще успеет пройти летние сборы с клубом КХЛ»

Каменский о Федотове: «Ему нужно будет вернуться на высокий уровень. Думаю, в КХЛ и ЦСКА ему будет лучше»

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28 комментариев

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Angryman
Зная товарища Есмантовича, он его и в зону сво может отправить, лишь бы отомстить и не отпустить в НХЛ
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serious fan
Беги Ваня, беги!
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Dmitry Ptitsyn
Бежать надо
+27
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Polsky
Ответ заблокированному пользователю
А я не боюсь. Меня государство обеспечило бесплатным высшим образованием, я спокойно хожу в бесплатные поликлиники, мои дети ходили в детский сад, а сейчас учатся в гимназии (бесплатно). И если меня призовут, я не сбегу, а пойду служить. Бегунков я презираю
Я ищу способы дополнительного заработка. Не подскажете, сколько платят за такие патриотические комментарии?
+18
-3
+15
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Jeff Lebowski
Ответ заблокированному пользователю
А я не боюсь. Меня государство обеспечило бесплатным высшим образованием, я спокойно хожу в бесплатные поликлиники, мои дети ходили в детский сад, а сейчас учатся в гимназии (бесплатно). И если меня призовут, я не сбегу, а пойду служить. Бегунков я презираю
Зачем ждать, пока призовут? Проявите инициативу - стране нужны такие как вы на передовом крае ̶н̶а̶у̶к̶и̶ обороны прямо сейчас!
+11
-1
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Фёдор Кузнецов
Ответ Polsky
Я ищу способы дополнительного заработка. Не подскажете, сколько платят за такие патриотические комментарии?
Давно же озвучена сумма, 15 рублей конечно же
+10
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Jeff Lebowski
Ответ заблокированному пользователю
Я годен только по призыву, добровольцем не берут, это уже узнавал
Будь моя воля - обязательно б взял!
+8
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endggwp
Это не может не радовать. Надеюсь, мафики-маразматики из верхушки цски ничего не смогут сделать и парень нормально поиграет в НХЛ.
+7
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Виталий Аросланов
Ответ Dmitry Ptitsyn
Бежать надо
Всем нам(
+22
-16
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Виталий Аросланов
Ответ заблокированному пользователю
А я не боюсь. Меня государство обеспечило бесплатным высшим образованием, я спокойно хожу в бесплатные поликлиники, мои дети ходили в детский сад, а сейчас учатся в гимназии (бесплатно). И если меня призовут, я не сбегу, а пойду служить. Бегунков я презираю
Хорошая попытка, молодец)
+6
-1
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Виталий Аросланов
Ответ заблокированному пользователю
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Как ловко и удобно вешать ярлыки на людей, правда же? Не согласен с позицией толпы - либераст! Ладно, удачи вам на вашем пути. Ни сил, ни желания что-то доказывать на спортивном ресурсе.
+5
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Jeff Lebowski
То есть Ване минимум ещё один сезон служить. Филадельфия, пощади, разорви с парнем контракт - хотя бы на время...
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Russ Ivan
У Сечина подходящая фамилия с его отношением к людям...
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Jeff Lebowski
Ответ заблокированному пользователю
Т.е по-вашему, у меня не может быть такой позиции? Скажу больше - сейчас у многих такая позиция начинает проявляться, либерасты перестают быть модными
Конечно, может. В России никогда не было проблем ни с этим, ни с отсутствием дорог.
+4
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tracid
Ответ заблокированному пользователю
Бегите. Многие не собираются
Да это пока не коснулось просто
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My Channels To Watch
Так а как он Россию покинет, если он служил на закрытой базе. У него по идеи есть запрет на выезд на пару лет
+3
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Jeff Lebowski
Ответ заблокированному пользователю
Нет, я обычный человек, нормально относящийся к стране и заставший правление либералов в 90-х, и не желающий повторения этого
Чую, что из ольгинцев, но доказать не могу!
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Пользователь заблокирован
Ответ Виталий Аросланов
Хорошая попытка, молодец)
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lundian
надеюсь Федотов не подписал ещё раз с ЦСКА
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Jeff Lebowski
Ответ заблокированному пользователю
Ну про тех, кто склонен к побегу, могу сказать точно также. Как говорил персонаж одного фильма, таких на Руси лет на 100 припасено
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АГОШКИН Алексей
Ответ заблокированному пользователю
Т.е по-вашему, у меня не может быть такой позиции? Скажу больше - сейчас у многих такая позиция начинает проявляться, либерасты перестают быть модными
Так добровольцем идите,что ждать!
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