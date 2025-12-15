2

«Ювентус» выиграл 2 из 5 последних матчей в Серии А. Дальше – «Рома»

У «Ювентуса» две победы в пяти последних матчах Серии А.

«Ювентус» одержал победу в чемпионате Италии.

Команда Лучано Спаллетти обыграла «Болонью» (1:0) в 15-м туре.

Всего у туринцев 2 победы, 1 поражение и 2 ничьих в последних пяти матчах.

20 декабря «Юве» примет «Рому» в 16-м туре Серии А. Римляне с 27 очками занимают 4-е место в турнирной таблице, опережая «бьянконери» (26) на 1 очко.

Что делать с Хаби Алонсо?32111 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoБолонья
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoЛучано Спаллетти
logoРома
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Италии. «Рома» против «Комо»
44 минуты назад
«Ювентус» одолел «Болонью» в гостях – 1:0. Кабаль забил с паса Йылдыза, Хеггема удалили
вчера, 21:38
Главные новости
Глушенков – лучший игрок «Зенита» в ноябре-декабре. Максим получил награду в 3-й раз подряд
14 минут назад
Тур Месси по Индии завершился в Нью-Дели. Форвард «Интер Майами», Суарес и Де Поль получили футболки сборной страны по крикету, встретились с министром
17 минут назад
Перес о «деле Негрейры»: «Самый серьезный скандал в современном футболе. Как можно просить забыть об этом? Ла Лига и RFEF оставили «Реал» бороться в одиночестве»
28 минут назад
Экс-жена Сафонова подала новые иски – относительно здоровья вратаря «ПСЖ». Она утверждает, что близорукость Матвея может негативно влиять на его реакцию при дальних ударах (Sport Baza)
36 минут назад
Черчесов о возможном уходе из «Ахмата»: «Я в «Милан» не перехожу, не знаете? Будет пища – будем думать. В «Зенит» не отправляют? Подозрительно»
54 минуты назад
Быстров про тренеров в РПЛ: «Привозят второсортных иностранцев, доверяют, а мы это хаваем, терпим. Польза от прихода Морено, еще парочки человек? Да никакой»
сегодня, 14:09
Терри о незабитом пенальти в финале ЛЧ: «Я до сих пор просыпаюсь среди ночи. Тогда я стоял на 25-м этаже в Москве, думая: «Почему?» Не говорю, что прыгнул бы, но в голове было всякое»
сегодня, 14:05
Не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – заходи на наш карьерный сайт!
сегодня, 14:00Вакансия
Алдонин о лечении от рака: «Я в Германии, врачи позволяют гулять и даже минимально заниматься спортом. Надеюсь, что со всем справлюсь»
сегодня, 13:58
Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре. У него 3+2 в шести матчах
сегодня, 13:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» и Салемакерс продлили контракт до лета 2031 года
4 минуты назад
«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
44 минуты назад
Чемпионат Италии. «Рома» против «Комо»
44 минуты назад
Руководители «Милана» недовольны судейством в игре с «Сассуоло» и уверены, что клуб остался бы первым в таблице, если бы гол Пулишича ошибочно не отменили
52 минуты назад
Чемпионат Испании. «Бетис» в гостях у «Райо Вальекано»
сегодня, 14:01
«Локомотив» выиграл турнир детских команд «Путь Будущего». Участвовали «Спартак», ЦСКА и другие
сегодня, 13:44
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 13:32
«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты
сегодня, 13:27
Сафонова не видно на общем фото «ПСЖ», хотя сам Матвей утверждает, что есть там. А вы видите?
сегодня, 13:16ВидеоСпортс"
Фонд из ОАЭ может завершить покупку клуба РПЛ к 2028 году, заявил Андреев: «До окончания сезона мы сделаем первичный анализ и вступим в переговоры»
сегодня, 13:14