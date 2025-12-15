«Ювентус» выиграл 2 из 5 последних матчей в Серии А. Дальше – «Рома»

У «Ювентуса» две победы в пяти последних матчах Серии А.

«Ювентус » одержал победу в чемпионате Италии.

Команда Лучано Спаллетти обыграла «Болонью» (1:0) в 15-м туре.

Всего у туринцев 2 победы, 1 поражение и 2 ничьих в последних пяти матчах.

20 декабря «Юве» примет «Рому» в 16-м туре Серии А. Римляне с 27 очками занимают 4-е место в турнирной таблице, опережая «бьянконери» (26) на 1 очко.