«Ювентус» выиграл 2 из 5 последних матчей в Серии А. Дальше – «Рома»
У «Ювентуса» две победы в пяти последних матчах Серии А.
«Ювентус» одержал победу в чемпионате Италии.
Команда Лучано Спаллетти обыграла «Болонью» (1:0) в 15-м туре.
Всего у туринцев 2 победы, 1 поражение и 2 ничьих в последних пяти матчах.
20 декабря «Юве» примет «Рому» в 16-м туре Серии А. Римляне с 27 очками занимают 4-е место в турнирной таблице, опережая «бьянконери» (26) на 1 очко.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
