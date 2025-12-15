«Барса» лидирует в таблице Ла Лиги, опережая «Реал» на 4 очка. «Вильярреал» отстает на 8 баллов при двух матчах в запасе, «Атлетико» – на 9. «Бетис» сыграет в понедельник
«Барселона» с преимуществом в 4 очка лидирует в Ла Лиге.
«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги.
В 16-м туре «блауграна» победила «Осасуну» (2:0) и опережает «Реал», обыгравший «Алавес» (2:1), на 4 очка. Каталонцы и мадридцы набрали 43 и 39 очков соответственно.
«Вильярреал» идет на третьем месте с 35 баллами, имея два матча в запасе.
Замыкает четверку «Атлетико», набравший 34 очка после победы над «Валенсией» (2:1).
5-е место с 30 очками занимает «Эспаньол».
«Бетис», идущий шестым (24), и «Райо Вальекано» с 13-го места (17) проведут матч в понедельник.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
