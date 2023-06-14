Барбашев получит Кубок Стэнли на день, но не сможет привезти его в Россию (Билл Дэйли)

Теги Кубок Стэнли Билл Дэйли НХЛ Вегас Иван Барбашев Политика Матч ТВ Хоккей

Иван Барбашев получит Кубок Стэнли на день, но не сможет привезти его в Россию.

Об этом сообщил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли. 

По устоявшейся традиции, каждый обладатель Кубка Стэнли получает его в свое распоряжение на сутки. В 2019 году Барбашев, ставший победителем с «Сент-Луисом», привез трофей в Москву.

Ранее стало известно, что в этом году Кубок Стэнли вновь (как и в прошлом году) нельзя будет привезти в Россию.

«С полной уверенностью я готов заявить, что в этом году Кубок Стэнли не приедет в Россию.

При этом форвард «Вегаса» Иван Барбашев получит трофей на один день в личное пользование, и это может быть, например, на территории Северной Америки», – сказал Дэйли. 

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10 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Помню год назад Ничушкину не дали привезти в Дубай кубок, чтоб там с родственниками встретиться, дадут ли Ивану?
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Сергей Орлов
Брат Барбашёва в интервью говорил, что он летом и не собирался в Россию)
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bolt_thrower
Воизбежаниизахвата
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dosatuy
Первый раз он привозил?
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Максим
Из боротьба (с) Уфф )
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dimonivanov
Что за намек про Северную Америку? Тогда уж Дубай, Стамбул, Рига
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Кагов
На Аляску, а там трансфер наших фанатов с Анадыря. Или на берег Берингова пролива, с нашего берега будет видно. Но лучше там в проливе на катере вдоль границы прокатить, будет круче, чем Крошка моя Кучерова на реке по Тампе! Если бы Барбашев был армейский Газпром бы все организовал! А так для рекламы Севморпути нужна договорённость Нашего президента с Китаем! А что, вдруг сработает, сейчас в Питере на открывающемся экономическом форуме договорятся!? Иногда все случается круче любой фантазии!
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