Барбашев получит Кубок Стэнли на день, но не сможет привезти его в Россию (Билл Дэйли)

Иван Барбашев получит Кубок Стэнли на день, но не сможет привезти его в Россию.

Об этом сообщил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

По устоявшейся традиции, каждый обладатель Кубка Стэнли получает его в свое распоряжение на сутки. В 2019 году Барбашев, ставший победителем с «Сент-Луисом», привез трофей в Москву.

Ранее стало известно, что в этом году Кубок Стэнли вновь (как и в прошлом году) нельзя будет привезти в Россию.

«С полной уверенностью я готов заявить, что в этом году не приедет в Россию.

При этом форвард « » получит трофей на один день в личное пользование, и это может быть, например, на территории Северной Америки», – сказал Дэйли.