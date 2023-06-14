Барбашев получит Кубок Стэнли на день, но не сможет привезти его в Россию (Билл Дэйли)
Иван Барбашев получит Кубок Стэнли на день, но не сможет привезти его в Россию.
Об этом сообщил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.
По устоявшейся традиции, каждый обладатель Кубка Стэнли получает его в свое распоряжение на сутки. В 2019 году Барбашев, ставший победителем с «Сент-Луисом», привез трофей в Москву.
Ранее стало известно, что в этом году Кубок Стэнли вновь (как и в прошлом году) нельзя будет привезти в Россию.
«С полной уверенностью я готов заявить, что в этом году Кубок Стэнли не приедет в Россию.
При этом форвард «Вегаса» Иван Барбашев получит трофей на один день в личное пользование, и это может быть, например, на территории Северной Америки», – сказал Дэйли.
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