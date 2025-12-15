«Ланс» лидирует в Лиге 1 с 37 очками после 16 туров. «ПСЖ» – второй с 34 баллами, «Марсель» – 3-й, «Монако» – 9-й

«Ланс» сохраняет лидерство в Лиге 1 после 16 туров.

«Ланс» после победы над «Ниццей» (2:0) в домашней игре 16-го тура Лиги 1 продолжает лидировать в чемпионате Франции с 37 очками.

«ПСЖ » вчера обыграл «Мец» (3:2), команда Луиса Энрике отстает от «Ланса » в таблице на одно очко.

Третьим идет «Марсель » с 29 очками, столько же у «Лилля ». «Лион», набравший 24 очка, идет 5-м, столько же баллов набрал и «Ренн».

«Монако » опустился на 9-е место, имея в активе 23 очка.