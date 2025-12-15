«Ланс» лидирует в Лиге 1 с 37 очками после 16 туров. «ПСЖ» – второй с 34 баллами, «Марсель» – 3-й, «Монако» – 9-й
«Ланс» сохраняет лидерство в Лиге 1 после 16 туров.
«Ланс» после победы над «Ниццей» (2:0) в домашней игре 16-го тура Лиги 1 продолжает лидировать в чемпионате Франции с 37 очками.
«ПСЖ» вчера обыграл «Мец» (3:2), команда Луиса Энрике отстает от «Ланса» в таблице на одно очко.
Третьим идет «Марсель» с 29 очками, столько же у «Лилля». «Лион», набравший 24 очка, идет 5-м, столько же баллов набрал и «Ренн».
«Монако» опустился на 9-е место, имея в активе 23 очка.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
