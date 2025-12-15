  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ланс» лидирует в Лиге 1 с 37 очками после 16 туров. «ПСЖ» – второй с 34 баллами, «Марсель» – 3-й, «Монако» – 9-й
10

«Ланс» лидирует в Лиге 1 с 37 очками после 16 туров. «ПСЖ» – второй с 34 баллами, «Марсель» – 3-й, «Монако» – 9-й

«Ланс» сохраняет лидерство в Лиге 1 после 16 туров.

«Ланс» после победы над «Ниццей» (2:0) в домашней игре 16-го тура Лиги 1 продолжает лидировать в чемпионате Франции с 37 очками. 

«ПСЖ» вчера обыграл «Мец» (3:2), команда Луиса Энрике отстает от «Ланса» в таблице на одно очко. 

Третьим идет «Марсель» с 29 очками, столько же у «Лилля». «Лион», набравший 24 очка, идет 5-м, столько же баллов набрал и «Ренн».

«Монако» опустился на 9-е место, имея в активе 23 очка.

Что делать с Хаби Алонсо?31927 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoлига 1 Франция
logoМарсель
logoМонако
logoЛилль
logoЛион
logoРенн
logoПСЖ
logoЛанс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Быстров про тренеров в РПЛ: «Привозят второсортных иностранцев, доверяют, а мы это хаваем, терпим. Польза от прихода Морено, еще парочки человек? Да никакой»
6 минут назад
Терри о незабитом пенальти в финале ЛЧ: «Я до сих пор просыпаюсь среди ночи. Тогда я стоял на 25-м этаже в Москве, думая: «Почему?» Не говорю, что прыгнул бы, но в голове было всякое»
10 минут назад
Не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – заходи на наш карьерный сайт!
15 минут назадВакансия
Алдонин о лечении от рака: «Я в Германии, врачи позволяют гулять и даже минимально заниматься спортом. Надеюсь, что со всем справлюсь»
17 минут назад
Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре. У него 3+2 в шести матчах
33 минуты назад
Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Борнмутом»
43 минуты назад
В «Реале» возмущены пассивностью Ла Лиги и RFEF в суде по делу Негрейры. Представитель лиги задал Лапорте только один вопрос, юрист от федерации – ни одного (As)
сегодня, 12:58
Флик на вопрос об обсуждении судейства в «Реале»: «Неправильно давить на арбитров. Это не мой путь»
сегодня, 12:32
Головин о Тчуамени: «Никогда не нравился – пас на 20 метров вообще отдать не мог. В «Реале» так же не отдает»
сегодня, 12:31
Tether готовит новое предложение о покупке «Ювентуса», но Exor вряд ли согласится на сделку. Криптокомпания изначально оценила клуб в 1+ млрд евро, хотя его стоимость ближе к 2 млрд
сегодня, 12:15
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Бетис» в гостях у «Райо Вальекано»
13 минут назад
«Локомотив» выиграл турнир детских команд «Путь Будущего». Участвовали «Спартак», ЦСКА и другие
31 минуту назад
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
42 минуты назад
«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты
48 минут назад
Сафонова не видно на общем фото «ПСЖ», хотя сам Матвей утверждает, что есть там. А вы видите?
59 минут назадВидеоСпортс"
Фонд из ОАЭ может завершить покупку клуба РПЛ к 2028 году, заявил Андреев: «До окончания сезона мы сделаем первичный анализ и вступим в переговоры»
сегодня, 13:14
Экс-арбитр Бурруль о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Он был с мячом, когда Теналья его сбил. Судья должен был показать желтую, если увидел симуляцию»
сегодня, 11:35
«Ницца» проиграла 9 матчей подряд, установив клубный антирекорд. После 6-го поражения фанаты напали на игроков
сегодня, 10:55
У Нойера надрыв мышцы бедра после матча с «Майнцем». Вратарь «Баварии» вернется после зимней паузы
сегодня, 10:45
Акции «Ювентуса» выросли на 12,7% на Миланской фондовой бирже после предложения Tether о покупке клуба
сегодня, 10:38