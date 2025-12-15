  • Спортс
  Родриго забил за «Реал» во втором матче подряд – «Алавесу». Это первый гол вингера в сезоне Ла Лиги
Родриго забил за «Реал» во втором матче подряд – «Алавесу». Это первый гол вингера в сезоне Ла Лиги

Родриго забил за «Реал» во втором матче подряд.

Вингер «Реала» Родриго забил первый гол в сезоне в Ла Лиге.

Бразилец отличился на 76-й минуте матча с «Алавесом» в 16-м туре чемпионата Испании (2:1, второй тайм). Голевую передачу отдал Винисиус Жуниор.

В предыдущем матче – против «Манчестер Сити»  в Лиге чемпионов (1:2) – Родриго также отметился забитым голом. До этого вингер не забивал за «Реал» с 4 марта – на протяжении 32 матчей.

Подробную статистику Родриго можно найти здесь.

Что делать с Хаби Алонсо?32111 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
