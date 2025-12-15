Родриго забил за «Реал» во втором матче подряд – «Алавесу». Это первый гол вингера в сезоне Ла Лиги
Родриго забил за «Реал» во втором матче подряд.
Вингер «Реала» Родриго забил первый гол в сезоне в Ла Лиге.
Бразилец отличился на 76-й минуте матча с «Алавесом» в 16-м туре чемпионата Испании (2:1, второй тайм). Голевую передачу отдал Винисиус Жуниор.
В предыдущем матче – против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов (1:2) – Родриго также отметился забитым голом. До этого вингер не забивал за «Реал» с 4 марта – на протяжении 32 матчей.
