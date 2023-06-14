Чалов интересен «Галатасараю» и «Фенербахче» (Фабрицио Романо)
К Федору Чалову проявляют интерес турецкие топ-клубы.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, за форвардом ЦСКА следят «Галатасарай» и «Фенербахче».
За 30 туров в последнем чемпионате России россиянин забил рекордные для себя 19 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Заболотному нравится играть в паре с Чаловым: «Знаем, кто и куда должен открываться. С ним вообще очень легко играть»
удачи!
Средняя оцениваемая стоимость одного футболиста в РПЛ - 1,96 миллиона евро.
Турция - 1,8 миллиона евро. Не далеко ушли да?!
Цска - 90 миллионов стоит.
Галатасарай - 182.
Фенер - 166.
Переход в любой из этих клубов - это повышение, плюс еврокубки и отличный климат.
Вердикт: надо ехать.
Да и Чалову после Базеля, вероятнее всего, этот вариант не будет интересен.