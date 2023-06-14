Чалов интересен «Галатасараю» и «Фенербахче» (Фабрицио Романо)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Фенербахче Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Федор Чалов Фабрицио Романо Футбол

К Федору Чалову проявляют интерес турецкие топ-клубы.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, за форвардом ЦСКА следят «Галатасарай» и «Фенербахче».

За 30 туров в последнем чемпионате России россиянин забил рекордные для себя 19 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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48 комментариев

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Мурад Салманов
это отличный вариант, заодно есть шанс проявить себя в Еврокубках

удачи!
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Фёдор Кузнецов
Если Икарди уйдёт, то лучше в Галатасарай
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Black Phoenix
Если Чалов не уедет в это трансферное окно хотя бы в Турцию - РПЛ в итоге станет потолком.
+30
-4
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Совесть Черданцева
Когда увидел "Фабрицио Романо", то понял что это не учебная тревога
+24
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Tun
Сейчас все в Европу через Турцию гоняют
+21
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Гусеконь
Ответ Spartakus1984
Ох,Чалов конечно талантливый и интересный игрок,но очень зависимый от схемы игры,тренера,пертнеров,может 19 забить а может потом 5.Кто его захочет купить,должен хорошенько проанализировать его игру да и самому Чалову искать ли добро от добра?Был ведь у него уже Европейский вояж,не очень успешный,в несамой сильной лиге.
а вот если Левандовски поставить правым латералем, то он всё равно 30 голов будет забивать :D
+11
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Dima Cocerva
Ответ Spartakus1984
Ох,Чалов конечно талантливый и интересный игрок,но очень зависимый от схемы игры,тренера,пертнеров,может 19 забить а может потом 5.Кто его захочет купить,должен хорошенько проанализировать его игру да и самому Чалову искать ли добро от добра?Был ведь у него уже Европейский вояж,не очень успешный,в несамой сильной лиге.
он поехал в аренду зимой до войны, летом по понятным причинам не подписали, а так неплохо показал себя
+4
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kk.abb
Ответ Spartakus1984
Ох,Чалов конечно талантливый и интересный игрок,но очень зависимый от схемы игры,тренера,пертнеров,может 19 забить а может потом 5.Кто его захочет купить,должен хорошенько проанализировать его игру да и самому Чалову искать ли добро от добра?Был ведь у него уже Европейский вояж,не очень успешный,в несамой сильной лиге.
Он хотел в Базеле остаться.
+3
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v.belorussky
Валить, валить надо из нашего болота, пока не поздно.
+3
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Жаргал Шадапов
Ответ МТБ
Да, как бы, сейчас "хотя бы Турция" не то, чтобы лучше РПЛ. Это почти шило на мыло.
Оттуда транзитом можно уехать в сильный чемпионат (если хорошо себя проявит)
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krokodilych
Ответ Spartakus1984
Ох,Чалов конечно талантливый и интересный игрок,но очень зависимый от схемы игры,тренера,пертнеров,может 19 забить а может потом 5.Кто его захочет купить,должен хорошенько проанализировать его игру да и самому Чалову искать ли добро от добра?Был ведь у него уже Европейский вояж,не очень успешный,в несамой сильной лиге.
Да вообще-то неплохой вояж в "Базель" у Чалова получился, и сам Чалов хотел там остаться.
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tverd1
Надеюсь Чалов останется в ЦСКА.
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Павел Мельников
Ответ Shuller18
Жалко отпускать конечно, но в нынешней РПЛ ловить нечего. Хотя блин, родной клуб и на Турцию поменять, ну такое...
Сейчас не стоит смотреть, Турция это или Лондон. Раньше еще можно было, сейчас разница между ЦСКА и Сараем с Фенером очевидна.
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kk.abb
Ответ Анатолий Вассерман
В Италию Феде надо, думаю, что даже в клуб топ-7 можно, скорости не такие дикие, при этом много команд с разными стилями, футбольный интеллект сможет раскрыть.
«Даже» топ7. А его зовут туда? Еще и 10 минимум ЦСКА попросит.
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Dmitry Family
Турция не плохой вариант, там довольно быстрый футбол который подходит Феде, ему не нужно будет бегать назад за мячом как в ЦСКА, в Турции особо не играют через прессинг там у него будет больше своды впереди
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Павел Мельников
Пусть едет. Возможно, последний шанс в Лиге чемпионов (и вообще в еврокубках) сыграть, несмотря на возраст.
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Анатолий Вассерман
Ответ kk.abb
«Даже» топ7. А его зовут туда? Еще и 10 минимум ЦСКА попросит.
не знаю, если бы был хорватом или бразильцем, то позвали бы, не слишком котируются российские игроки, но в Италии это выражено в меньшей степени, так что если Миранчука позвали в Аталанту, то и Чалова могут примерно туда же.
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tony
В нынешних реалиях Турция является одним из лучших вариантов. У них нет проблем с оплатой для России, да и оттуда уже могут забрать в топ-чемп.
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akula_ka-50
только если из-за возможности участия еврокубков, а так, сомнительное повышение. Чемпионат Турции сейчас очень непонятное зрелище с единичным "звёздами" пенсионерами. В Еврокубках в последние годы ничего не показывают.
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Жанат Ахметов
Ответ Жаргал Шадапов
Оттуда транзитом можно уехать в сильный чемпионат (если хорошо себя проявит)
как правило с Турции мало кто уезжает в топ чемпионаты,хотя лига не самая слабая.Парадокс
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SopTecret
по стопам Дзюбы
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Caniball
Ответ akula_ka-50
только если из-за возможности участия еврокубков, а так, сомнительное повышение. Чемпионат Турции сейчас очень непонятное зрелище с единичным "звёздами" пенсионерами. В Еврокубках в последние годы ничего не показывают.
Специально зашел на трансфермаркт.
Средняя оцениваемая стоимость одного футболиста в РПЛ - 1,96 миллиона евро.
Турция - 1,8 миллиона евро. Не далеко ушли да?!
Цска - 90 миллионов стоит.
Галатасарай - 182.
Фенер - 166.
Переход в любой из этих клубов - это повышение, плюс еврокубки и отличный климат.
Вердикт: надо ехать.
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Клирик
Если Кокорина не выкупят, то на Кипр гнать надо!))
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a2wai
Интересен - еще не значит, что сделали предложение. Да и не факт, что сделают. ЦСКА наверняка захочет увидеть двухзначную сумму за один из своих главных активов, сами турки при этом наверняка много платить за Чалова не собираются.

Да и Чалову после Базеля, вероятнее всего, этот вариант не будет интересен.
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Иван Колгашкин
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