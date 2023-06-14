К Федору Чалову проявляют интерес турецкие топ-клубы.

Как сообщает инсайдер , за форвардом следят « » и « ».

За 30 туров в последнем чемпионате России россиянин забил рекордные для себя 19 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Заболотному нравится играть в паре с Чаловым: «Знаем, кто и куда должен открываться. С ним вообще очень легко играть»