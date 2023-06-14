«Челси» не продал Маунта «МЮ» за 40 млн фунтов. Манкунианцы сделают новое предложение, но готовы и переключиться на Кайседо или Райса

«Манчестер Юнайтед» не удалось купить Мэйсона Маунта за 40 млн фунтов.

Как сообщает , стартовое предложение манкунианцев было немедленно отвергнуто « ».

В «Юнайтед» хорошо понимают, сколько готовы отдать за футболиста с истекающим через год контрактом, и не намерены переплачивать. При этом, как утверждается, оценка стоимости хавбека у клубов сильно различается.

У «МЮ» на примете несколько других игроков на эту же позицию, а потому менеджеры будут готовы отказаться от любой сделки, если она не будет их удовлетворять. Так, клубу интересны Мойсес Кайседо из « » и из «Вест Хэма», хотя в случае с последним многое будет зависеть от исходящих трансферов.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, « » сделает еще одно предложение по Маунту.