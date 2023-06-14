«Челси» не продал Маунта «МЮ» за 40 млн фунтов. Манкунианцы сделают новое предложение, но готовы и переключиться на Кайседо или Райса

Теги Манчестер Юнайтед Челси Вест Хэм премьер-лига Англия возможные трансферы Sky Sports Брайтон Мэйсон Маунт Деклан Райс Мойсес Кайседо Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Юнайтед» не удалось купить Мэйсона Маунта за 40 млн фунтов.

Как сообщает Sky Sports, стартовое предложение манкунианцев было немедленно отвергнуто «Челси».

В «Юнайтед» хорошо понимают, сколько готовы отдать за футболиста с истекающим через год контрактом, и не намерены переплачивать. При этом, как утверждается, оценка стоимости хавбека у клубов сильно различается.

У «МЮ» на примете несколько других игроков на эту же позицию, а потому менеджеры будут готовы отказаться от любой сделки, если она не будет их удовлетворять. Так, клубу интересны Мойсес Кайседо из «Брайтона» и Деклан Райс из «Вест Хэма», хотя в случае с последним многое будет зависеть от исходящих трансферов.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» сделает еще одно предложение по Маунту.

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66 комментариев

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Victor Victor
Ответ Los Galácticos
Помню Реал купил у Баварии шикарного Крооса за 30 млн. с годом контракта, а тут за обычную английскую древесину 40 дают а они еще носом воротят.
С момента покупки Тони Крооса прошло 9 лет. Ты бы ещё покупку Зидана в пример привёл
+57
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+55
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Wekil Halylow
Ответ Great ManUtd
Пффф, в следующем сезоне свободным заберём. А вообще я не понимаю зачем он нужен при Фернандеше и Ван де Бееке.
Ван Де Бек для прикола написал?
+23
-1
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prutikanne
Райс и Кайседо, ведь больше опорники. А Маунт, как атакующий полузащитник. Разные профили игроков
Извините, если не так😊
+12
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Акира_1
Ответ YoullAlwaysWalkAlone
Боэли когда ломит такие цены видимо думает, что он один такой хитрый мамкин бизнесмен и никто кроме него не знает как работает рынок Все клубы в курсе, что в это трансферное окно Челси необходимо сплавить много футболистов, большинство из которых провели невыразительный сезон Предложение превышает спрос, не получится повыкручивать яйца покупателям по поводу цены
Зачем Челси за копейки продавать тех, кто имеет вес и пользуется спросом на рынке? Им нужно продавать, но продавать будут в основном шлак, что болтается грузом ( Зиеш, Пулишич, Чик, Чалоба). Там в руководстве тоже не дураки распродать сейчас самых ценных за копейки, чтоб остаться со шлаком дальше. Да в чем выкручивание цены то? Маунт явно стоит 60-70 лямов. Трансфер внутри АПЛ, английский паспорт, опыт в Англии и сборной, молодой, тут все факторы для нормальной цены. А так у Челси не горит жопа продавать именно Маунта. Я уверен, ему могут дать место в основе и при неплохих результатах с Почеттино он сам не захочет уже уходить.
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Alex Sarus
Лол не отдали за 40 и готовы выложить 80-90 за двух других. Логика где?
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Alexander Yavriantz
Ну за 40 его никто реально не ожидал получить. Думаю это просто сигнал для Челси, что 70 это перебор и надо бы сойтись на 50, максимум 55.
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DolJun
Ответ Adilet Sarbagyshev
Маунт не виноват в том, что новые владельцы устроили чехарду с тренерами. Тухель знал как и где Маунта использовать. Поттер и Лэмпард провалились во всем. Спад связан с отсутствием игрового времени. Думаю Тен Хаг берет его чтобы продать Фреда и Мактоминея.
дело не в отсутствии игрового времени - он к концу сезона очень долго был на травме. дело в деньгах и все. рис джеймс подписал жирный контракт до того как боули сменил курс на игру за копейки на продолжительный срок - а маунт не успел, а когда начал продавливать это - поезд уже ушел. с приходом поча вроде как пытались ему 200к в неделю дать - он уже сам отказался, видимо перегорел. тут дело явно только в деньгах, потому что если разгрести текущий состав - положение у челси будет не хуже, чем у мю, разве что мю в лч играет, хотя для игрока который выиграл чашку думаю приоритетом было бы остаться в родном клубе, если бы захотел.
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<~Inter~>
Ответ Dm Kznts
возьмут за старые заслуги в аяксе плюс молодой. 30 сейчас это совсем небольшие деньги.
Никто больше 20 не выложит за парня который последние полгода был сломан и за 3 года в МЮ от силы сыграть 7-10 полных матчей. Гравенберх будучи лидером Аякса стоил меньше 30, а тут думаете кто-то будет вспоминать заслуги 5 летней давности
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Nico Boi
Ответ DolJun
челси же сказал: 70 лямов - или пусть 7хаг ждет когда у маунта закончится контракт и потягается тогда с клубами, которые придут подписывать его свободным агентом
вряд ли условный брайтон предложит больше, а дальше он никому особо не нужен
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Radik_2.0
мне кажется или Маунт и Райс с Кайседо играют на разных позициях
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<~Inter~>
Ответ Dm Kznts
если его возьмут за 45-50, ВДБ можно за 30-35 продавать
30-35 за парня который 3 года в футбол не играет?
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Adilet Sarbagyshev
Ответ DolJun
челси же сказал: 70 лямов - или пусть 7хаг ждет когда у маунта закончится контракт и потягается тогда с клубами, которые придут подписывать его свободным агентом
Сойдутся на 50-55м я думаю.
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DolJun
Ответ Nico Boi
вряд ли условный брайтон предложит больше, а дальше он никому особо не нужен
шутку понял, смешно. было бы, если бы тот же самый брайтон уже не предложил 45 за условного колвила, который за первую команду еще даже не сыграл)
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Los Galácticos
Помню Реал купил у Баварии шикарного Крооса за 30 млн. с годом контракта, а тут за обычную английскую древесину 40 дают а они еще носом воротят.
За 9 лет рынок заметно раздулся.
13 лет назад выплаченные МЮ 9 млн за Бебе казались сумасшедшей тратой денег, а сейчас такими разбрасываются направо и налево.
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Adilet Sarbagyshev
Ответ DolJun
не исключено, но маунт - воспитанник, его не покупали за конский ценник, так что и если он уйдет бесплатно - это будет всего лишь имиджевая потеря, не говоря уже про то что за год все может поменяться для самого мейсона. так что у мю выбор: остаться с табуреткой мактомини и с почему-то не пригодившимся донни или взять себе англичанина, побеждавшего в лиге чемпионов, который даже не вышел пока на свой пик.
Маунт не виноват в том, что новые владельцы устроили чехарду с тренерами. Тухель знал как и где Маунта использовать. Поттер и Лэмпард провалились во всем. Спад связан с отсутствием игрового времени. Думаю Тен Хаг берет его чтобы продать Фреда и Мактоминея.
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кракен
Ответ llolishe
Монт пропиарен
Маунт был одним из ключевых игроков в челси, когда клуб взял, да и в целом при Тухеле вышел на топовый уровень, и такого игрока ты всерьёз считаешь пропиаренным? Хотя куда ему до топаря Антони, за которого мю выложил 100 лямов
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DolJun
Ответ Dm Kznts
маунт может сам трансфер потребовать
так и получить отказ тоже может
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brace
Маунт-отличный игрок. Опытный и ещё не старый. Чего захотели... почти за бесплатно? )
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Den4in
Теперь эта фигня на долго с Челси. Предлагать им будут всяких бегунков за 80 млн, а покупать у них звезд за 40))) ..репутацию профукать за одно межсезонье - легко! 😄
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Спартак Уокер
Я так понимаю Челси весь АПЛ хотят скупить
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SopTecret
Челси на засолку нужно больше игроков, куда там продавать
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DolJun
Ответ Dm Kznts
обычно такое не делают и цену снижают чтобы продать. недовольный игрок, да ещё сборник, это проблемы в раздевалке и напряги с ФА.
может быть. но если честно, я уже не помню когда вообще похожая ситуация была в последний раз. вообще маунт после этого сезона словил какого-то клина, иначе я такое поведение объяснить не могу. думаю после перехода услышим несколько жарких цитат про бывший клуб
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DavidRobertJosephBeckham
Ответ Акира_1
Зачем Челси за копейки продавать тех, кто имеет вес и пользуется спросом на рынке? Им нужно продавать, но продавать будут в основном шлак, что болтается грузом ( Зиеш, Пулишич, Чик, Чалоба). Там в руководстве тоже не дураки распродать сейчас самых ценных за копейки, чтоб остаться со шлаком дальше. Да в чем выкручивание цены то? Маунт явно стоит 60-70 лямов. Трансфер внутри АПЛ, английский паспорт, опыт в Англии и сборной, молодой, тут все факторы для нормальной цены. А так у Челси не горит жопа продавать именно Маунта. Я уверен, ему могут дать место в основе и при неплохих результатах с Почеттино он сам не захочет уже уходить.
За год контракта 60-70?) С таким ценником он досидит этот сезон в Челси и просто уйдет след летом бесплатно.
Так что 40-45 за год это супер адекватная цена.
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Dm Kznts
Ответ Милан137
Ни Кейна ни Маунта ни тем более Райса за 120 млн МЮ не купит, так и будут играть с одним Рэшфордом ...
спасибо кэп
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snegoviq
Ответ Den4in
Теперь эта фигня на долго с Челси. Предлагать им будут всяких бегунков за 80 млн, а покупать у них звезд за 40))) ..репутацию профукать за одно межсезонье - легко! 😄
не торопись, никого не продали еще
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