«Челси» не продал Маунта «МЮ» за 40 млн фунтов. Манкунианцы сделают новое предложение, но готовы и переключиться на Кайседо или Райса
«Манчестер Юнайтед» не удалось купить Мэйсона Маунта за 40 млн фунтов.
Как сообщает Sky Sports, стартовое предложение манкунианцев было немедленно отвергнуто «Челси».
В «Юнайтед» хорошо понимают, сколько готовы отдать за футболиста с истекающим через год контрактом, и не намерены переплачивать. При этом, как утверждается, оценка стоимости хавбека у клубов сильно различается.
У «МЮ» на примете несколько других игроков на эту же позицию, а потому менеджеры будут готовы отказаться от любой сделки, если она не будет их удовлетворять. Так, клубу интересны Мойсес Кайседо из «Брайтона» и Деклан Райс из «Вест Хэма», хотя в случае с последним многое будет зависеть от исходящих трансферов.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» сделает еще одно предложение по Маунту.
Извините, если не так😊
13 лет назад выплаченные МЮ 9 млн за Бебе казались сумасшедшей тратой денег, а сейчас такими разбрасываются направо и налево.
Так что 40-45 за год это супер адекватная цена.