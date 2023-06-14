Кержаков возглавит «Спартак» в ближайшие дни. Контракт с клубом из Суботицы – по схеме «1+1»

Александр Кержаков в ближайшее время станет главным тренером «Спартака» из Суботицы.

«Сербский клуб уже несколько дней находится в активной стадии переговоров с .

В ближайшие два дня сделка будет завершена. Контракт с Кержаковым будет заключен по схеме «1+1», – сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

« » занял 10-е место в чемпионате Сербии по итогам плей-офф.