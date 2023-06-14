Кержаков возглавит «Спартак» в ближайшие дни. Контракт с клубом из Суботицы – по схеме «1+1»

Теги премьер-лига Россия Александр Кержаков высшая лига Сербия Спартак Суботица Футбол

Александр Кержаков в ближайшее время станет главным тренером «Спартака» из Суботицы.

«Сербский клуб уже несколько дней находится в активной стадии переговоров с Александром.

В ближайшие два дня сделка будет завершена. Контракт с Кержаковым будет заключен по схеме «1+1», – сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

«Спартак» занял 10-е место в чемпионате Сербии по итогам плей-офф.

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38 комментариев

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polkoffnik
Хороший заголовок)
+173
-3
+170
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Сергей Беспалов
спортс послушал призывы с предыдущей новости. почти получилось
+108
-2
+106
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Roman Roman
"Спартак" Кежакова подъехал...
+32
0
+32
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Мистер Уайт
Неправильный заголовок. Правильно так: "Кержаков возглавит Спартак в ближайшие дни". Упоминание про Суботицу лишнее.
+30
-2
+28
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psa.1207
Ответ polkoffnik
Хороший заголовок)
Представьте себе лицо Мостового, когда он это прочитал 😆.
+18
0
+18
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Только Крылья
учли свои ошибки, написали правильный заголовок
+17
0
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Вова Пупкин
Ответ polkoffnik
Хороший заголовок)
🤣🤣🤣 Я тоже повёлся.
+15
0
+15
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ivan ivanov
показалось...
+10
0
+10
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Lionel Andres Messi 10
Два дровосека постучали в дверь домика.
— Привет, Джим!
— Привет, — буркнул хозяин дома.
— Мы с Эдди только что нашли в лесу труп и подумали, что, может, это ты.
— А как он выглядит?
— Да примерно такого же роста…
— В красной фланелевой рубашке?
— Нет, в коричневой.
— Ну, тогда это не я!
+11
-2
+9
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Сергей Жарковский
Неплохо для Александра! Успехов!👍
+6
0
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svft
Кержаков возглавит «Спартак» в ближайшие дни.
всё, точка. зачем эти подробности.
+6
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SopTecret
Ответ psa.1207
Представьте себе лицо Мостового, когда он это прочитал 😆.
Просто лицо читающего мостового - уже интересно
+3
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d_kdc
Но есть нюанс
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Mbest77
Ответ Ru Ru
Чернышов их тренировал.Бело голубые с красной звездой
Бело-голубые с армейской звездой. Так эпичные )
+3
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ ivan ivanov
показалось...
Точно.
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Бронислав Каминский
Спортс можно любить только из-за таких вот заголовков)
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Святослав Федорович
Показалось...
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Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Могли бы в заголовке оставить одно предложение. Спортс, теряете свой неповторимый стиль
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Дмитрий9779
Новый вызов,удачи Александру!
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Виталик Украинский
По протекции Заремы...
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igls54
Теперь я видел все :)
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Мансур Абдрахимов
Брату надо кричалку поменять
Зачем, там ясно упоминается город.
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Северный болельщик
Нальчик в ах.. от заголовка
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Бухгалтер2021
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мда.....спратк москва это вынесет
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сам ГазПром
Не обязательно было писать, что это клуб из Суботицы. Такой наплыв сразу отрезали. Многие текст то и не читают.
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