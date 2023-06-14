Кержаков возглавит «Спартак» в ближайшие дни. Контракт с клубом из Суботицы – по схеме «1+1»
Александр Кержаков в ближайшее время станет главным тренером «Спартака» из Суботицы.
«Сербский клуб уже несколько дней находится в активной стадии переговоров с Александром.
В ближайшие два дня сделка будет завершена. Контракт с Кержаковым будет заключен по схеме «1+1», – сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.
«Спартак» занял 10-е место в чемпионате Сербии по итогам плей-офф.
— Привет, Джим!
— Привет, — буркнул хозяин дома.
— Мы с Эдди только что нашли в лесу труп и подумали, что, может, это ты.
— А как он выглядит?
— Да примерно такого же роста…
— В красной фланелевой рубашке?
— Нет, в коричневой.
— Ну, тогда это не я!
всё, точка. зачем эти подробности.