«В еврокубках скучновато без российских клубов, говорят». Аленичев про общение с португальцами и итальянцами
Дмитрий Аленичев заявил, что европейцы ждут возвращения российских клубов в Лигу чемпионов.
– Дюков говорит, что в диалоге с УЕФА. Вы к чему склоняетесь: переход в Азию или ждать УЕФА?
– Не хотел бы, чтобы наша сборная ушла в Азию. Я по жизни оптимист и все же надеюсь, что в ближайшем будущем все разрешится – и нас пустят в Европу.
Общаюсь с португальцами, итальянцами очень часто, и они говорят: «В еврокубках скучновато без российских клубов. У вас такие стадионы, и европейским клубам тоже полезно приезжать на «Газпром Арену», «Открытие Банк Арену» – это сумасшедшие стадионы».
Если бы в прошлом году финал Лиги чемпионов не перенесли из Петербурга в Париж, то европейцы были бы в восторге от стадиона, организации и города. Европейские клубы тоже многое теряют из‑за нашего отстранения, – сказал бывший полузащитник «Порту».
Такая халява исчезла
В свою страну Алению )))
что есть что нету