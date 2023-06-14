«В еврокубках скучновато без российских клубов, говорят». Аленичев про общение с португальцами и итальянцами

Дмитрий Аленичев заявил, что европейцы ждут возвращения российских клубов в Лигу чемпионов.

– говорит, что в диалоге с . Вы к чему склоняетесь: переход в Азию или ждать УЕФА?

– Не хотел бы, чтобы наша сборная ушла в Азию. Я по жизни оптимист и все же надеюсь, что в ближайшем будущем все разрешится – и нас пустят в Европу.

Общаюсь с португальцами, итальянцами очень часто, и они говорят: «В еврокубках скучновато без российских клубов. У вас такие стадионы, и европейским клубам тоже полезно приезжать на « », « » – это сумасшедшие стадионы».

Если бы в прошлом году финал чемпионов не перенесли из Петербурга в Париж, то европейцы были бы в восторге от стадиона, организации и города. Европейские клубы тоже многое теряют из‑за нашего отстранения, – сказал бывший полузащитник «Порту».