«В еврокубках скучновато без российских клубов, говорят». Аленичев про общение с португальцами и итальянцами

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА УЕФА Сборная России по футболу Дмитрий Аленичев Открытие Банк Арена Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков Газпром Арена (Крестовский) Матч ТВ Футбол

Дмитрий Аленичев заявил, что европейцы ждут возвращения российских клубов в Лигу чемпионов.

Дюков говорит, что в диалоге с УЕФА. Вы к чему склоняетесь: переход в Азию или ждать УЕФА?

– Не хотел бы, чтобы наша сборная ушла в Азию. Я по жизни оптимист и все же надеюсь, что в ближайшем будущем все разрешится – и нас пустят в Европу.

Общаюсь с португальцами, итальянцами очень часто, и они говорят: «В еврокубках скучновато без российских клубов. У вас такие стадионы, и европейским клубам тоже полезно приезжать на «Газпром Арену», «Открытие Банк Арену» – это сумасшедшие стадионы».

Если бы в прошлом году финал Лиги чемпионов не перенесли из Петербурга в Париж, то европейцы были бы в восторге от стадиона, организации и города. Европейские клубы тоже многое теряют из‑за нашего отстранения, – сказал бывший полузащитник «Порту».

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86 комментариев

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Док163
Ахахаххаххаах кому скучновато то? Ахаххахаххахахаха ну как такое можно сказать? Проходных матчей стало меньше? Или что ?
+213
-22
+191
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Burel
Ответ Док163
Ахахаххаххаах кому скучновато то? Ахаххахаххахахаха ну как такое можно сказать? Проходных матчей стало меньше? Или что ?
особенно скучно без гегемона из первой корзины 🤣🤣
Такая халява исчезла
+146
-14
+132
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HI MARS
Если только Лион и Брюгге скучают по Зениту.Изи 6 очков
+105
-17
+88
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Антон Фалафель
Брюгге скучает по своей питерской девушке🙄
+63
-8
+55
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Beloded2007
В Брюгге траур вообще объявлен
+38
-5
+33
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Hitgoe Himgob
Ну почему вы просто не можете промолчать? Я вас так любил в детстве и вы такую ##### мелите..
+27
-4
+23
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Severfan
Ответ Док163
Ахахаххаххаах кому скучновато то? Ахаххахаххахахаха ну как такое можно сказать? Проходных матчей стало меньше? Или что ?
ну а что, может кому-то хочется на выезд сгонять в Россию. Такая же для них экзотика, как и нам сгонять на выезд за любимой командой в какой-нибудь интересный европейский город да на крутой стадик!
+31
-11
+20
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JENNINGS
Скучновато, ведь больше нет команд, где можно получить халявные 4-6 очков в группе
+23
-3
+20
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Святослав Федорович
Кто-то ещё ведётся на этот бред? Кто в здравом уме поверит в это?
+23
-4
+19
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OldRedWhite
Ответ Святослав Федорович
Кто-то ещё ведётся на этот бред? Кто в здравом уме поверит в это?
Умчи меня , Алень !
В свою страну Алению )))
+13
-1
+12
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Ден Ден
Все скучают по той радости, когда им из первой корзины Зенит попадал)
+14
-4
+10
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Ростов-на-Дону
Ответ Святослав Федорович
Кто-то ещё ведётся на этот бред? Кто в здравом уме поверит в это?
Мальком с Семаком.
+14
-4
+10
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Dvapyatdesyat
Это все на уровне бытовой вежливости. Когда сказать что-то надо)
+9
0
+9
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NickN
Ответ aalto
фантазер
Ты меня называаалааа
+8
0
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Sinister Kid
Миллионы людей бросили смотреть ЛЧ. А Лигу конференций, вообще смотрели, только родственники клубов участников)
+7
0
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Cristiano Ronaldo
Конечно скучно европейским клубам без россиян, теперь меньше клубов стало, которые можно пороть в Еврокубках.
+9
-2
+7
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like a boss
Ну Порту, Бенфике, Брюгге, Лудогорцу, Пльзени, АЕкам и Аикам действительно не весело. Ведь раньше были 3-6 халявных очков в евро осени с роскомандами, да и громил и порой хорошечно.
+9
-2
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aalto
фантазер
+7
0
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Aleks Romanoff
Ответ OldRedWhite
Когда уже прекратится этот хейт Брюгге ? Посмотрите хотя бы кого они в прошлом году в ЛЧ приложили ! При всем уважении , команды куда более серьезные , чем наш Зенит
Не обижайте наш Зенит). Они тоже пятикратные, двузвездочные, двухкубковые. Чё там ещё)). Россия-25ые, красномашинно-йоземаринные, почти бесплатные, вегетарианские, гегемонные, итд)
+7
0
+7
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damondiamond
когда воспринимаешь доброту слишком прямолинейно
+7
-1
+6
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Ветер
Ещé пара годиков футбольного игнора и будут на коленях умолять, чтобы мы вернулись. Ну геостратег, ну гений.
+6
0
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Ярый ненавистник
Что-то в духе Ротенберга
+6
-1
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aslvowk@mail.ru
Я уверен, что это обычная вежливость. Не более. Никто в Европе даже названия рос клубов не вспомнит.
+4
0
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Alex Alex
да всем нас.ать!
что есть что нету
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Данко Лазович
"а в кинотеатре опять море показывают..." (с) Робинзон Крузо.
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