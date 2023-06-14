«МЮ» отказался от идеи купить Кейна. Тен Хаг разочарован, но понимает, что заплатить пришлось бы слишком много

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» больше не будет пытаться купить Харри Кейна.

Как сообщает The Guardian, манкунианцы отказались от идеи приобрести нападающего этим летом.

Главный тренер Эрик тен Хаг разочарован таким итогом, поскольку считал его главной трансферной целью. Но нидерландец понимает, что клуб не может платить больше определенной суммы за футболиста, контракт которого истекает через год, а президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви заинтересован в том, чтобы удержать Кейна и попытаться согласовать с ним новый договор, и потому не идет на уступки.

Сообщалось, что «МЮ» может попытаться подписать форварда сборной Англии бесплатно летом 2024 года.

Материалы по теме

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S H A R K
За деревянного Антони могут платить 95, за Кейна 100 нет?🤦‍♂️
+44
-7
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОлегГуннар
Ну и ладно, Леви на своей жадности собаку съест. А Кейн похоже останется у шпор до конца карьеры. Жаль что такой талантливый нападающий оказался в таком неталантливом клубе.
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Censormorum
Ответ S H A R K
За деревянного Антони могут платить 95, за Кейна 100 нет?🤦‍♂️
Не продадут Кейна за 100 млн. В другую лигу, может быть. И то не факт.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
оле - топ юрген - клоп
Ответ ОлегГуннар
Ну и ладно, Леви на своей жадности собаку съест. А Кейн похоже останется у шпор до конца карьеры. Жаль что такой талантливый нападающий оказался в таком неталантливом клубе.
Так Кейна никто не заставлял контракт продлевать
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lexxxus
Леви, если и продаст Кейна, то в Реал. Не будет он одновременно свою команду ослаблять и соперников по Премьер-Лиге усиливать.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Almatinets
Ответ Lexxxus
Леви, если и продаст Кейна, то в Реал. Не будет он одновременно свою команду ослаблять и соперников по Премьер-Лиге усиливать.
Да, это кажется основная причина, почему лучше оставить у себя, чем стрелять себе в ногу. 100 лямов видимо для него явно не преграда.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S H A R K
Ответ Daniil Rakhimov
жадный Леви хочет за Кейна 150 для любого другого клуба АПЛ, это для своих хозяев "Реала" он способен сделать скидку
Кто его за 150 возьмёт? Через год бесплатно уйдет. И тогда никакой Леви не будет ему мешать в английский клуб переходить
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daniil Rakhimov
Ответ S H A R K
За деревянного Антони могут платить 95, за Кейна 100 нет?🤦‍♂️
жадный Леви хочет за Кейна 150 для любого другого клуба АПЛ, это для своих хозяев "Реала" он способен сделать скидку
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
juventus97@vk.com
Ответ Almatinets
Если честно, то я верю в Тен Хага, что он может играть на равных с Пепом даже если просто добавить Осимхена и защитника корейца, забыл его имя. Ну и вратаря уровня Серхио Ромеро (Большое большое уважение ему), Он был почти бесплатный, тащил матчи. Так и не понял почему его отпустили. Он точно бы сейчас пригодился. Тен Хаг даже против такой машины как Сити играл почти на равных, а вы вспомните, у нас были травмы, не было нормального нападающего. Так что верю в то, что в след сезоне навяжем борьбу серьезную!!!
Ну и Интер играл на равных, если так посмотреть
В отдельном матче ты может хоть как сыграть, если это матч решающий конечно
Чтобы играть на равных с Гвардиолой, пускай "хотя-бы" выиграет Премьер-Лигу (1) что возможно (ну теоретически) только через 5-7 лет, если ещё конечно в команде останется, к тому времени
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dato akhaladze
Ответ Muni Klar
Антони покупали на перспективу, Кейна хватит на 2-3 сезона так логичнее
Когда Антони будет греть лавку в условной Турции, Кейн всё ещё будет забивать 10+ голов в АПЛ.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ kaka10
на выскочку Рашфорда никто серьёзно не рассчитывает а разговоров то сколько было, включая про золотой мяч
Только у хейтеров Роналду на волне проблем португальца. А так абсолютно средний игрок, если выставлять ему требования топ игрока
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
robbaggio
- Алло, Харри! Мы отказались тебя покупать!
- Ээээ... а это кто?
- Ай, не звони нам больше!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S H A R K
Ответ Muni Klar
Антони покупали на перспективу, Кейна хватит на 2-3 сезона так логичнее
Кейн проверенный топ, через месяц ему будет только 30, а это для современного футбола ещё мало. Может ещё поиграть на топ уровне 6-7 сезонов. Думаю, даже в 37 будет лучше нынешнего Антони. Да и ещё англичанин, лишний раз с паспортом мучаться не будут
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AR Hongover
Ответ Lexxxus
Леви, если и продаст Кейна, то в Реал. Не будет он одновременно свою команду ослаблять и соперников по Премьер-Лиге усиливать.
Не купит его Реал. Реал последние лет 10 точно никого в пенсионном возрасте не брал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Яна Рябова
Ответ S H A R K
За деревянного Антони могут платить 95, за Кейна 100 нет?🤦‍♂️
Возвраст, срок контракта... нет не слышали о таком.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Yavriantz
Ответ S H A R K
За деревянного Антони могут платить 95, за Кейна 100 нет?🤦‍♂️
Кейна тупо не продают. МЮ не хочет опять затягивать сагу, как с Френки до конца сезона и обломаться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Censormorum
Ответ Almatinets
Да, это кажется основная причина, почему лучше оставить у себя, чем стрелять себе в ногу. 100 лямов видимо для него явно не преграда.
В голову не залезешь, но Леви наверняка рассчитывает за год уговорить Кейна продлить контракт. Сыграет на желании побить рекорд АПЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Almatinets
Ответ juventus97@vk.com
Ну и Интер играл на равных, если так посмотреть В отдельном матче ты может хоть как сыграть, если это матч решающий конечно Чтобы играть на равных с Гвардиолой, пускай "хотя-бы" выиграет Премьер-Лигу (1) что возможно (ну теоретически) только через 5-7 лет, если ещё конечно в команде останется, к тому времени
5-7 лет? Думаю Вы через чур пессимистичны. Вполне возможно что Сити сбавит обороты, не исключено. Арсенал травмирован ментально))), Ливер на спаде, у Челси вообще перестройка с Почем. Думаю самое время брать АПЛ! Реально так думаю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Тихомиров
Ответ Lexxxus
Леви, если и продаст Кейна, то в Реал. Не будет он одновременно свою команду ослаблять и соперников по Премьер-Лиге усиливать.
но купит ли реал кейна, вот в чем вопрос, нужен то он нужен реалу, но зная переса, может купить хоселу и сидеть спокойно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
интересно, кто же будет в нападении играть? Вег-простихоспади-хорст?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
moldfan
За последние 7 лет Юнайтед слил больше миллиарда евро на новых игроков, какие только дебильные трансферы они совершали. Но как только речь заходит действительно о первокалссном игроке, Юнайтед сразу задумываются о том, что не могут много тратить.

Епт вы 400 миллионов за 2 сезона потратили и у вас до сих пор кроме Рэшфорда не одного стабильного и качественного игрока атаки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr@k
Кейна жаль, похоже он останется там же, Реал на Мбаппе нацелился уже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ ОлегГуннар
Ну и ладно, Леви на своей жадности собаку съест. А Кейн похоже останется у шпор до конца карьеры. Жаль что такой талантливый нападающий оказался в таком неталантливом клубе.
Надо Кейну предложить ему контракт на 5 лет и полностью выпотрошить Леви !
Консультантом пусть Азара берет !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярый ненавистник
#ЯМЫХАРРИКЕЙН
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Тихомиров
Ответ Muni Klar
Антони покупали на перспективу, Кейна хватит на 2-3 сезона так логичнее
да этих перспектив мю напокупал, и сидят щас у разбитого корыта
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий