«МЮ» отказался от идеи купить Кейна. Тен Хаг разочарован, но понимает, что заплатить пришлось бы слишком много
«Манчестер Юнайтед» больше не будет пытаться купить Харри Кейна.
Как сообщает The Guardian, манкунианцы отказались от идеи приобрести нападающего этим летом.
Главный тренер Эрик тен Хаг разочарован таким итогом, поскольку считал его главной трансферной целью. Но нидерландец понимает, что клуб не может платить больше определенной суммы за футболиста, контракт которого истекает через год, а президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви заинтересован в том, чтобы удержать Кейна и попытаться согласовать с ним новый договор, и потому не идет на уступки.
Сообщалось, что «МЮ» может попытаться подписать форварда сборной Англии бесплатно летом 2024 года.
В отдельном матче ты может хоть как сыграть, если это матч решающий конечно
Чтобы играть на равных с Гвардиолой, пускай "хотя-бы" выиграет Премьер-Лигу (1) что возможно (ну теоретически) только через 5-7 лет, если ещё конечно в команде останется, к тому времени
- Ээээ... а это кто?
- Ай, не звони нам больше!
Епт вы 400 миллионов за 2 сезона потратили и у вас до сих пор кроме Рэшфорда не одного стабильного и качественного игрока атаки.
Консультантом пусть Азара берет !