«МЮ» отказался от идеи купить Кейна. Тен Хаг разочарован, но понимает, что заплатить пришлось бы слишком много

«Манчестер Юнайтед» больше не будет пытаться купить Харри Кейна.

Как сообщает The Guardian, манкунианцы отказались от идеи приобрести нападающего этим летом.

Главный тренер тен Хаг разочарован таким итогом, поскольку считал его главной трансферной целью. Но нидерландец понимает, что клуб не может платить больше определенной суммы за футболиста, контракт которого истекает через год, а президент « » заинтересован в том, чтобы удержать и попытаться согласовать с ним новый договор, и потому не идет на уступки.

Сообщалось, что « » может попытаться подписать форварда сборной Англии бесплатно летом 2024 года.