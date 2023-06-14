«Спартак» и Мележиков расторгли контракт. Андреев из «Крыльев» – главный кандидат на пост гендиректора (Иван Карпов)

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Евгений Мележиков Вадим Андреев Футбол

Евгений Мележиков покидает «Спартак», уже известно, кто может занять пост гендиректора.

Как сообщает Иван Карпов, «Спартак» и Мележиков, занимавший пост гендиректора клуба, расторгли договор по соглашению сторон. В «Лукойле» положительно оценили его работу, но сочли, что «Спартаку» нужно развиваться.

Главный претендент на пост гендиректора «Спартака» – Вадим Андреев, сейчас занимающий аналогичный пост в «Крыльях Советов».

Мележиков занял стал гендиректором «Спартака» в июне 2021 года после ухода из клуба Шамиля Газизова.

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36 комментариев

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Дэннис Молинарев
Был же уже опыт приглашения ушлого директора из клуба с провинции
+30
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Алексей Иванов
Жаль, вроде ничего мужик.
+22
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Никита Самарин
Ну что ж такое, вы хоть пару лет без перестановок можете обойтись?
+16
-3
+13
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Three Days Grace
Ответ Алексей Иванов
Жаль, вроде ничего мужик.
вот именно
Н И Ч Е Г О))
+7
-1
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redwhiteteam
А в чем его заслуга в Крыльях ? Игроки заслуга Осинькина и Чертаново.
Если не ошибаюсь , он работал в Крыльях года два.
До этого в Казани , в 24 года оказался руководителем Казань-Арены.
+6
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ostap&mio&dio
Ответ Никита Самарин
Ну что ж такое, вы хоть пару лет без перестановок можете обойтись?
июнь 2021 - июнь 2023
как раз же пара лет?

Мележиков - управленец от безопасности. Редко когда из безопасности получаются хорошие СЕО
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За_909!
Ответ fil_spb
Подскажите, это ведь тот самый Андреев и те самые Крылья, которые исправно отдают в Спартак своих лидеров (Соболев, Пруцев, Зиньковский). Хм, какое совпадение. Там кстати и история встреч у Спартака и Самары очень любопытная. До последней игры, где Самара выиграла в важнейшем для себя матче и спаслась от вылета, у Спартака в очных встречах было 8 побед подряд. Ух ты, ещё одно совпадение. Уверен из этих двух совпадений кб и прочие сочувствующие сделают свои коронные выводы.
того Павлом звать)))
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Caniball
Ответ redwhiteteam
А в чем его заслуга в Крыльях ? Игроки заслуга Осинькина и Чертаново. Если не ошибаюсь , он работал в Крыльях года два. До этого в Казани , в 24 года оказался руководителем Казань-Арены.
Игроки в Крыльях это не заслуга Осинькина и Чертаново, это заслуга другого Андреева, который агент - Павел.
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Ксяоми Ноутов
Ответ Алексей Иванов
Жаль, вроде ничего мужик.
Лучше и не скажешь, "ничего", т. е. пустое место, раньше его выкинуть нужно было. Человек вообще без каких-либо либо знаний в футболе. Ни одного игрока не нашёл для Спартака.
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рукадзюбы
Крылья советов Москва будет
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antoxaspam
родственник агента или однофамилец?
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За_909!
и только сегодня утром Спортс опубликовал статью, что Андреев остаётся в КС. и кому верить? 😁
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bedLaM
Надеюсь это утка, Карпов славится ими, зачем нам это Андреев???
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Мукунку хороший
В чем причина.? Не проставился за днюху.?
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sibscan
Ответ redwhiteteam
А в чем его заслуга в Крыльях ? Игроки заслуга Осинькина и Чертаново. Если не ошибаюсь , он работал в Крыльях года два. До этого в Казани , в 24 года оказался руководителем Казань-Арены.
Надо бы родню пошерстить, кто его пихает...
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goshforever
В Спартаке решили добавить драйва и веселья
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redwhiteteam
Ответ Caniball
Игроки в Крыльях это не заслуга Осинькина и Чертаново, это заслуга другого Андреева, который агент - Павел.
Павел подсуетился вовремя. А воспитало то их Чертаново. А Осинькин многих с 14 лет знает , так как там работал.
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