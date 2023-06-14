«Спартак» и Мележиков расторгли контракт. Андреев из «Крыльев» – главный кандидат на пост гендиректора (Иван Карпов)
Евгений Мележиков покидает «Спартак», уже известно, кто может занять пост гендиректора.
Как сообщает Иван Карпов, «Спартак» и Мележиков, занимавший пост гендиректора клуба, расторгли договор по соглашению сторон. В «Лукойле» положительно оценили его работу, но сочли, что «Спартаку» нужно развиваться.
Главный претендент на пост гендиректора «Спартака» – Вадим Андреев, сейчас занимающий аналогичный пост в «Крыльях Советов».
Мележиков занял стал гендиректором «Спартака» в июне 2021 года после ухода из клуба Шамиля Газизова.
Н И Ч Е Г О))
Если не ошибаюсь , он работал в Крыльях года два.
До этого в Казани , в 24 года оказался руководителем Казань-Арены.
как раз же пара лет?
Мележиков - управленец от безопасности. Редко когда из безопасности получаются хорошие СЕО