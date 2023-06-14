Евгений Мележиков покидает «Спартак», уже известно, кто может занять пост гендиректора.

Как сообщает Иван Карпов, « » и , занимавший пост гендиректора клуба, расторгли договор по соглашению сторон. В «Лукойле» положительно оценили его работу, но сочли, что «Спартаку» нужно развиваться.

Главный претендент на пост гендиректора «Спартака» – Вадим Андреев, сейчас занимающий аналогичный пост в «Крыльях Советов».

Мележиков занял стал гендиректором «Спартака» в июне 2021 года после ухода из клуба Шамиля Газизова.