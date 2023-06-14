Депутат Свищев о постере ИИХФ без Барбашева: «Все, что связано с россиянами, пытаются забанить, потому что украинские псевдоболельщики сразу начинают хейтить, скандалить, топать ножками»

Теги ИИХФ Кубок Стэнли НХЛ Государственная дума Дмитрий Свищев Вегас Иван Барбашев Политика Хоккей

Депутат Дмитрий Свищев поздравил Ивана Барбашева с победой в Кубке Стэнли.

«Вегас» стал победителем турнира, одержав победу над «Флоридой» в финальной серии (4-1).

– Восемь лет подряд Кубок Стэнли выигрывают команды, в которых выступают российские хоккеисты. Это говорит о признании русской школы хоккея, и ничего удивительного в этом нет. Поздравляем Ивана Барбашева и гордимся им.

– В то же время НХЛ не разрешает Барбашеву привезти Кубок Стэнли в Россию…

– Это, конечно, возмутительно. Барбашев заслужил, чтобы показать Кубок Стэнли в России.

Для нас приезд этого трофея всегда был большим событием. У нас показывают, как играют команды НХЛ, и все следят, как забивают наши звезды. Сколько Барбашев сделал для своей команды, тоже немаловажно. Мы знаем, что в «Вегасе» его любят и ценят.

Когда хоккеист может привезти Кубок к себе на Родину, ему отдают дань уважения. Совершено несправедливо, что Барбашеву не дают такой возможности. Здесь включаются политические нюансы.

Видимо, владельцы клубов и организаторы боятся каких-то провокаций. Думаю, когда все успокоится, мы обязательно увидим Кубок Стэнли в России, – сказал депутат Госдумы.

Также Свищев прокомментировал тот факт, что ИИХФ не поместила фотографию Барбашева на постер с поздравлением «Вегаса».

«Меня это уже не удивляет, к сожалению. Все, что связано с россиянами, сейчас пытаются забанить. Потому что украинские псевдоболельщики сразу начинают хейтить вокруг этой ситуации, скандалить, топать ножками и забрасывать письмами федерации. Якобы те, кто допускают россиян, поддерживают специальную военную операцию.

Поэтому все федерации и клубы стараются соблюсти нейтралитет. Хотя это совершенно несправедливо. Если Барбашев играет, то он не должен попадать под любые санкции. Сейчас он реально несправедливо обделен. В отличие от других членов команды, ущемлен в своих правах», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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18 комментариев

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Вадим flanec
Ответ Олег Цырулёв
Депутат Свищев это кто? Вот честно скажите. Кому-то интересно это мнение? Зачем это здесь?
Неважно кто скажет, что Барбашев в данном случае обделен уважением ИИХФ. А то что его обделили, это факт, причём неоспоримый.
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Alestern
типичнейшая дискриминация по национальному признаку...
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Al561
Если хотели показать игроков Вегаса из разных стран, а на это указывает форма национальных команд, то логично Ваню надо было включать.
Но с другой стороны он не играл за национальную сборную, если не считать молодежку, его фото в форме сборной отсутствует.
Так что получается на постер поместили игроков Вегаса, которые играли за сборные в турнирах ИИХФ, тогда логично, что Барбашева на постере нет.
Я бы сказал, что сама идея постера с частью игроков команды - отстой))
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Олег Цырулёв
Ответ Вадим flanec
Неважно кто скажет, что Барбашев в данном случае обделен уважением ИИХФ. А то что его обделили, это факт, причём неоспоримый.
На постере 12 человек из всей команды. Остальные все обделённые?
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Stewee
Лол, даже если Свищев скажет, что вода мокрая, или огонь горячий, местные эксперты нахватают плюсиков за примитивный наброс.
Тут же он сказал все по делу: Барбашев - 4й бомбардир команды, зато на постер попал ноунейм латыш)) Да-да так и поверили, что это случайное совпадение)
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Atsuktuvas
Послушать Свищева, так весь мир скачет под украинскую дудку..
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Viktoriya Vushnya
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Линолеум
Не всё равно ли тотупеду Свищеву на это?он все проблемы решил в России?
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Игорь Новиков
Ответ Олег Цырулёв
Депутат Свищев это кто? Вот честно скажите. Кому-то интересно это мнение? Зачем это здесь?
председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
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Виталий
Ответ Viktoriya Vushnya
Комментарий удален модератором
Вы уже на фронте, на передовой?)
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trav
Ответ Виталий
Вы уже на фронте, на передовой?)
Она девушка
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