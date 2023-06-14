Депутат Свищев о постере ИИХФ без Барбашева: «Все, что связано с россиянами, пытаются забанить, потому что украинские псевдоболельщики сразу начинают хейтить, скандалить, топать ножками»

Депутат Дмитрий Свищев поздравил Ивана Барбашева с победой в Кубке Стэнли.

« » стал победителем турнира, одержав победу над «Флоридой» в финальной серии (4-1).

– Восемь лет подряд Кубок Стэнли выигрывают команды, в которых выступают российские хоккеисты. Это говорит о признании русской школы хоккея, и ничего удивительного в этом нет. Поздравляем Ивана Барбашева и гордимся им.

– В то же время не разрешает Барбашеву привезти в Россию…

– Это, конечно, возмутительно. Барбашев заслужил, чтобы показать Кубок Стэнли в России.

Для нас приезд этого трофея всегда был большим событием. У нас показывают, как играют команды НХЛ, и все следят, как забивают наши звезды. Сколько Барбашев сделал для своей команды, тоже немаловажно. Мы знаем, что в «Вегасе» его любят и ценят.

Когда хоккеист может привезти Кубок к себе на Родину, ему отдают дань уважения. Совершено несправедливо, что не дают такой возможности. Здесь включаются политические нюансы.

Видимо, владельцы клубов и организаторы боятся каких-то провокаций. Думаю, когда все успокоится, мы обязательно увидим Кубок Стэнли в России, – сказал депутат Госдумы.

Также Свищев прокомментировал тот факт, что ИИХФ не поместила фотографию Барбашева на постер с поздравлением «Вегаса».

«Меня это уже не удивляет, к сожалению. Все, что связано с россиянами, сейчас пытаются забанить. Потому что украинские псевдоболельщики сразу начинают хейтить вокруг этой ситуации, скандалить, топать ножками и забрасывать письмами федерации. Якобы те, кто допускают россиян, поддерживают специальную военную операцию.

Поэтому все федерации и клубы стараются соблюсти нейтралитет. Хотя это совершенно несправедливо. Если Барбашев играет, то он не должен попадать под любые санкции. Сейчас он реально несправедливо обделен. В отличие от других членов команды, ущемлен в своих правах», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.