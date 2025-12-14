Гол Беллингема «Алавесу» в 1-м тайме отменен из-за попадания мяча в руку хавбека «Реала» перед ударом
Гол Джуда Беллингема «Алавесу» не засчитан из-за касания мяча рукой.
Гол Джуда Беллингема «Алавесу» в первом тайме отменили из-за игры рукой.
«Реал» играет с «Алавесом» на выезде в 16-м туре Ла Лиги (1:0, перерыв). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 27-й минуте Джуд Беллингем забил после подачи Арды Гюлера с углового флажка и скидки Антонио Рюдигера, но перед ударом мяч попал англичанину в руку. Арбитр Виктор Гарсия Вердура не засчитал гол хавбека «Реала».
