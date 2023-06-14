Мбаппе о Месси: «Лучший игрок в истории потенциально. Во Франции он не получил заслуженного уважения»
Килиан Мбаппе высказался об уходе Лионеля Месси из «ПСЖ».
Аргентинец, присоединившийся к клубу летом 2021 года, покинул «ПСЖ» на правах свободного агента. Его новым клубом стал «Интер Майами».
«Речь о потенциально лучшем игроке в истории футбола.
Когда уходит кто-то вроде Месси, это не может стать хорошей новостью. Лично я не совсем понимаю, почему так много людей почувствовали облегчение из-за его ухода.
Давайте поговорим о Месси. Его нужно уважать. Вместо этого во Франции он не получил того уважения, которое заслуживал. Обидно, но все именно так и было. Придется сделать все возможное, чтобы заменить его», – сказал Мбаппе в интервью La Gazzetta dello Sport.
Улучшил бы атмосферу в команде…
Хотя как можно такое требовать от черепахи?))
Kylian Mbappe on Messi : " We are talking about potentially the greatest player in the history of Football. It’s never good news when someone like Messi leaves ."
но от него ждали большего, он же величайший футболист, поэтому фанаты псж злы на него
И также пруф, сколько там Марадона заработал кубков чемпионов и выиграл чемпионатов страны.