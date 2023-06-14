Мбаппе о Месси: «Лучший игрок в истории потенциально. Во Франции он не получил заслуженного уважения»

Килиан Мбаппе высказался об уходе Лионеля Месси из «ПСЖ».

Аргентинец, присоединившийся к клубу летом 2021 года, покинул « » на правах свободного агента. Его новым клубом стал « ».

«Речь о потенциально лучшем игроке в истории футбола.

Когда уходит кто-то вроде Месси, это не может стать хорошей новостью. Лично я не совсем понимаю, почему так много людей почувствовали облегчение из-за его ухода.

Давайте поговорим о Месси. Его нужно уважать. Вместо этого во Франции он не получил того уважения, которое заслуживал. Обидно, но все именно так и было. Придется сделать все возможное, чтобы заменить его», – сказал Мбаппе в интервью La Gazzetta dello Sport.

Трио Мбаппе, Месси и Неймара – провал. Теперь уже точно