Мбаппе о Месси: «Лучший игрок в истории потенциально. Во Франции он не получил заслуженного уважения»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция болельщики Килиан Мбаппе Интер Майами Футбол

Килиан Мбаппе высказался об уходе Лионеля Месси из «ПСЖ».

Аргентинец, присоединившийся к клубу летом 2021 года, покинул «ПСЖ» на правах свободного агента. Его новым клубом стал «Интер Майами».

«Речь о потенциально лучшем игроке в истории футбола.

Когда уходит кто-то вроде Месси, это не может стать хорошей новостью. Лично я не совсем понимаю, почему так много людей почувствовали облегчение из-за его ухода.

Давайте поговорим о Месси. Его нужно уважать. Вместо этого во Франции он не получил того уважения, которое заслуживал. Обидно, но все именно так и было. Придется сделать все возможное, чтобы заменить его», – сказал Мбаппе в интервью La Gazzetta dello Sport.

Трио Мбаппе, Месси и Неймара – провал. Теперь уже точно

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43 комментария

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Romeo Yankovich
а ведь в нужный момент мог сказать это фанатам и проявить себя лидером. а не наблюдать, как конкурента фанаты поливают, а самому стоять в стороне.
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Экспертное мнение
Ответ А. Мостовой
лучший Пенальтист разве что. Мародонна мог тащить и без пенальти в каждой игре + не растворился в шестой лиге.
Месси смог затащить без единого гола рукой, а все ключевые пенальти чистейшие. У Месси 100% показатель забитых пенальти в плей-офф ЧМ, включая серии. Марадона не смог забить пенальти серии в 1990 году, потому что давление на ЧМ высочайшее, Баджо не даст соврать, а Лео просто воткнул все удары как будто за хлебом сходил, вот это величие и титановые нервы настоящего лидера.
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maksim shavkun
Если б ты не тянул на себя одеяло, а когда надо давал пасы, то цены бы тебе не было, а так обычный примитивный негр с физухой
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Barca, Liverpool_forever
Так надо было это еще год назад сказать.
Улучшил бы атмосферу в команде…
Хотя как можно такое требовать от черепахи?))
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Greatest Of All Time
Ответ Hakopovich
Прикол в том, что Мбаппе говорил не лучший игрок в истории футбола, а ОДИН из лучших, админ🤡
Прикол в том что он сказал именно так. Знаем что тебе не приятно но прими.

Kylian Mbappe on Messi : " We are talking about potentially the greatest player in the history of Football. It’s never good news when someone like Messi leaves ."
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Greatest Of All Time
Ответ Бухгалтер2021
во франции он не показал что он лучший игрок в истории
В 73 матчах 66 результативных действий это провал????
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Санитар-волк
Поздновато заговорил об этом, а сначала ревновал.
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несахар
месси в псж проделал хорошую работу, и статистика у него неплохая.
но от него ждали большего, он же величайший футболист, поэтому фанаты псж злы на него
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Саламбек Алаев
Ответ А. Мостовой
лучший Пенальтист разве что. Мародонна мог тащить и без пенальти в каждой игре + не растворился в шестой лиге.
Ну ему 35 )) и плюс он лучший даже в этой лиге )
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Санитар-волк
Ответ Евгений Лифшиц
Месси пропал из европейского футбола, надеюсь скоро и из новостей пропадет...
а Лифшица нигде и не было, кроме хейт-комментов )))
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Red_Marlboro_
Речь не потенциально,а реально о лучшем игроке в истории футбола
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Xxx zzz
Ответ Олег М
Мбаппе каждым своим новым интервью или постом перекрывает воздух хейтерам и журналистам, показывая что он не такой плохой парень каким его выставляет интернет
Давно уже пора понять всяким таким персонам,что его образ очень далек от того что пишут )) хорош черепашка
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Санитар-волк
Ответ Олег М
Мбаппе каждым своим новым интервью или постом перекрывает воздух хейтерам и журналистам, показывая что он не такой плохой парень каким его выставляет интернет
а каждым следующем отменяет то, что сказал в предыдущем ))
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AC_Milan_7
Ответ Romeo Yankovich
а ведь в нужный момент мог сказать это фанатам и проявить себя лидером. а не наблюдать, как конкурента фанаты поливают, а самому стоять в стороне.
Они же вроде были одноклубниками а не конкурентами 😂
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Сикарио
Ответ Romeo Yankovich
а ведь в нужный момент мог сказать это фанатам и проявить себя лидером. а не наблюдать, как конкурента фанаты поливают, а самому стоять в стороне.
В нужный момент Мессе отмалчивался, когда быдлота из сборной Аргентины всячески чмырила Мбаппе. Меська не проявил себя лидером и стоял в сторонке.
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Xxx zzz
Ответ Екн Лор
При Ди Марии ПСЖ играл в финале ЛЧ, как его выгнали так и посыпались. Да и побед в финалах у Аргентины без него не было бы
Ди Мария очень недооцененный,зря его псж слили
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Кузя Гитарист
Ответ QWertY
персобои Месси после этой новости: отбой пацаны, не хейтим больше Мбаппе. Он хороший человек
Мбаппе как и Мукунку - хороший
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AnMe
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Там разве о Крише?
Щас бы Криша называть лучшим игроком. фанатом быть неплохо, но объективно надо думать. Если насчет Лео можно поспорить, то Криш даже не претендует как бы.
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Red_Marlboro_
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Там разве о Крише?
У Эсмеральды нет тутила ЧМ,он не может тягаться с лучшими
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Рауан Турсунов
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Там разве о Крише?
Ахахахаха какой криш
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Василий Леонов
Ответ А. Мостовой
лучший Пенальтист разве что. Мародонна мог тащить и без пенальти в каждой игре + не растворился в шестой лиге.
На уровне сборных у Месси те же золото +серебро, а на клубном уровне - пропасть в достижениях. Так что сейчас сравнивать Месси и Марадону просто смешно
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messi_leo
Ответ А. Мостовой
лучший Пенальтист разве что. Мародонна мог тащить и без пенальти в каждой игре + не растворился в шестой лиге.
Пруф будет, где там Марадона без пенальти тащил в каждой игре?

И также пруф, сколько там Марадона заработал кубков чемпионов и выиграл чемпионатов страны.
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нелюбитель футбола
Так ты ЧМ не выиграл - вот его и не "уважали"... Причина в тебе, Донателло... Хе..😄..
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Сикарио
Во как. Высказался корректно и уважительно. Сравните с набравшим в рот воды Мессе, когда Мбаппе поливала говном половина сборной Аргентины.
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