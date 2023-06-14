«Ньюкасл» хочет подписать Бареллу за 50 млн фунтов. Хавбек «Интера» станет самым высокооплачиваемым игроком клуба, если трансфер состоится

Теги Интер Ньюкасл премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Николо Барелла Джеймс Мэддисон деньги Футбол

«Ньюкасл» работает над трансфером полузащитника «Интера» Николо Бареллы.

Как сообщает The Telegraph, последние несколько дней клуб активно ведет переговоры по трансферу итальянца. Сообщается, что «Ньюкасл» готов заплатить около 50 миллионов фунтов.

В случае, если переход состоится, Барелла станет самым высокооплачиваемым игроком «Ньюкасла». В клубе верят, что трансфер полузащитника докажет привлекательность «Ньюкасла» для игроков.

Сообщается, что на усиление полузащиты выделена большая часть бюджета «Ньюкасла» на летние трансферы. Второй целью клуба является хавбек «Лестера» Джеймс Мэддисон.

В прошедшем сезоне Николо Барелла провел за «Интер» 35 матчей в Серии А, забив 6 голов и отдав 6 результативных передач. Подробную статистику можно посмотреть здесь.

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35 комментариев

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corazón blanco
Если за всяких Маунтов требуют 60-70 миллионов, который в футбол последний раз хорошо играл два года назад, когда Челси выиграл Лигу Чемпионов, то за Бареллу нужно просить минимум 100. Да и я уверен, что Барелла останется. Он большой поклонник Интера, а это не то, что можно купить за деньги.
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аdidаs
Ньюкасл не плохих игроков собирает, но Барелла скорее всего не уйдет из Италии
+21
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<~Inter~>
А с чего вдруг Интер отпустит своего лучшего полузащитника за 50 млн? К примеру год назад за Шкриньяра с годом контракта просили 70 млн, а тут можно все 100 требовать за Бареллуи
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robbaggio
Откуда берутся такие вбросы? Барелла за 50, а Билингхэм за 100, вы серьёзно?!
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Чёрный тюльпан
Ага, как же. За 50 млн. Ньюкаслу Интер разве что Корреа или Гальярдини готов будет продать. Да и сам Барелла никуда из Интера не рвётся.
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Павел Варламов
Надеюсь что Барелла останется
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Александр Зубков
Ответ Дэвид_Мойес
Ну такой себе звёздный. Стабильного места в сборной на момент перехода не имел, а Барелла один из лидеров. Аквилани на момент перехода полсезона не играл, а Барелла играет в финале ЛЧ. Из по-настоящему звёздных итальянцев в Англии я могу вспомнить только Дзолу и Балотелли. А если англичане берут игроков уровня Борини и Дармиана, то чего удивляться, что они не заиграли.
Виалли.
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Censormorum
В Ньюкасл толковые шейхи пришли. Видна система.
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Дэвид_Мойес
Ответ David Aprasidze
Комментарий удален пользователем
Ну такой себе звёздный. Стабильного места в сборной на момент перехода не имел, а Барелла один из лидеров. Аквилани на момент перехода полсезона не играл, а Барелла играет в финале ЛЧ.
Из по-настоящему звёздных итальянцев в Англии я могу вспомнить только Дзолу и Балотелли. А если англичане берут игроков уровня Борини и Дармиана, то чего удивляться, что они не заиграли.
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moldfan
Если Гюндо уйдет из Сити. Могу себе представить, что они могут включится за Бареллу. Это не прямая замена, но это очень Гвардиоловский игрок, не глупый, техничный и при этом дает объем, как с мячом так и без мяча.

Я в принципе удивлен, почему Арсенал, Ливерпуль не пробуют прощупать почву. Он же топ.
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Football Forever
Барелла не уйдёт из Интера, Во-вторых итальянцы в Англии очень плохо адаптируются.
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frumkin78
Барелла сейчас лучший игрок во всей сборной Италии, и не только среди полузащитников. Его цена начинается от 100млн. минимум. 50 млн хватит только на Думфриса.
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Febos_
Ньюкасл делает очень умные шаги чтобы выйти на новый уровень , было бы странно в новом сезоне играть в лиге чемпионов с условным Лонгстафом
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За Валенсию с 1999
Николо шикарен
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Семён Жуйло
Ответ Милан137
50 млн это очень мало, вот 150 и то не продадут наверное, хотя у Интера и Джана долгов очень много ...
Меня всегда умиляет, сколько болелы Милана знают про долги Интера.
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Raman Juve
Ответ Дэвид_Мойес
Ну такой себе звёздный. Стабильного места в сборной на момент перехода не имел, а Барелла один из лидеров. Аквилани на момент перехода полсезона не играл, а Барелла играет в финале ЛЧ. Из по-настоящему звёздных итальянцев в Англии я могу вспомнить только Дзолу и Балотелли. А если англичане берут игроков уровня Борини и Дармиана, то чего удивляться, что они не заиграли.
Жоржиньо?
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Mr.Trol
Ответ DolJun
у маунта есть паспорт и золотая медаль лч
У Бареллы золотая медаль ЧЕ :)
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Ryan_Getzlaf
Ответ corazón blanco
Если за всяких Маунтов требуют 60-70 миллионов, который в футбол последний раз хорошо играл два года назад, когда Челси выиграл Лигу Чемпионов, то за Бареллу нужно просить минимум 100. Да и я уверен, что Барелла останется. Он большой поклонник Интера, а это не то, что можно купить за деньги.
за 3 гола за сезон 100 давать или за 15 фолов?
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Дэвид_Мойес
Ответ Raman Juve
Жоржиньо?
Так он бразилец) Но так-то да, считается. И один из тех, кто в АПЛ заиграл.
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Максим Ларченков
Ага, щас!
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alik055
Это полный бред
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Timeofinjoy
А чего Виртца из Баера никто не хочет купить, в 20 лет стоит не чуть не меньше Гави с Педри, странно.
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lizarazu
А его вроде и Гварди приметил.
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giant
Интеру после доходов от текущей ЛЧ и с учётом попадания в ЛЧ на следующий год нет необходимости продавать для баланса. Единственное - если ценник будет ну очень уж привлекательный. Вопрос: самый ценный актив клуба по цене среднего баночника из АПЛ это привлекательный ценник? Новость - в разряд уток.
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
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сороки бабло появилось??
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