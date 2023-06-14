«Ньюкасл» хочет подписать Бареллу за 50 млн фунтов. Хавбек «Интера» станет самым высокооплачиваемым игроком клуба, если трансфер состоится
«Ньюкасл» работает над трансфером полузащитника «Интера» Николо Бареллы.
Как сообщает The Telegraph, последние несколько дней клуб активно ведет переговоры по трансферу итальянца. Сообщается, что «Ньюкасл» готов заплатить около 50 миллионов фунтов.
В случае, если переход состоится, Барелла станет самым высокооплачиваемым игроком «Ньюкасла». В клубе верят, что трансфер полузащитника докажет привлекательность «Ньюкасла» для игроков.
Сообщается, что на усиление полузащиты выделена большая часть бюджета «Ньюкасла» на летние трансферы. Второй целью клуба является хавбек «Лестера» Джеймс Мэддисон.
В прошедшем сезоне Николо Барелла провел за «Интер» 35 матчей в Серии А, забив 6 голов и отдав 6 результативных передач. Подробную статистику можно посмотреть здесь.
Из по-настоящему звёздных итальянцев в Англии я могу вспомнить только Дзолу и Балотелли. А если англичане берут игроков уровня Борини и Дармиана, то чего удивляться, что они не заиграли.
Я в принципе удивлен, почему Арсенал, Ливерпуль не пробуют прощупать почву. Он же топ.