Загитова, Роман Ротенберг, Вяльбе, Ксения Шойгу выступят на сессии ПМЭФ «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту»
Алина Загитова, Роман Ротенберг, Елена Вяльбе выступят на сессии ПМЭФ, посвященной спорту.
Тема дискуссии – «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту».
Спикерами выступят глава ФЛГР Елена Вяльбе, олимпийская чемпионка Алина Загитова, президент букмекерской компании «Лига ставок» Юрий Красовский, министр спорта РФ Олег Матыцин, зампред правления ПАО «Газпром» Александр Медведев, олимпийский чемпион Никита Нагорный, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера Ксения Шойгу, руководитель, проект «Игры Будущего 2024» Игорь Столяров.
Дискуссия пройдет 15 июня.
Наверное расскажет нам как Запад загнивает и деградирует.
Только что их всех туда тянет жить, скупать недвижку и хранить что папка наворовал в РФ?)))
Почему не Крым или Белгородская область выбираются для жизни и отдыха нашими элитами ( прости хоспади).
К - кринж. Нужен еще бой Милонова и Джигурды во время фуршета.
Вот у тебя есть перспективный проект какой-то, сможешь там напрямую инвесторов найти или обрести какие-то связи в верхах?
Мне вот просто реально интересно, всякие ИП и директора же не на Роттенберга с Загитовой туда идут)
Завод - каток
Продукция - чемпионы!