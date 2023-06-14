Загитова, Роман Ротенберг, Вяльбе, Ксения Шойгу выступят на сессии ПМЭФ «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту»

Теги сборная России Дмитрий Чернышенко Елена Вяльбе женское катание Роман Ротенберг Никита Нагорный Алина Загитова Ксения Шойгу Фигурное катание

Алина Загитова, Роман Ротенберг, Елена Вяльбе выступят на сессии ПМЭФ, посвященной спорту.

Тема дискуссии – «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту». 

Спикерами выступят глава ФЛГР Елена Вяльбе, олимпийская чемпионка Алина Загитова, президент букмекерской компании «Лига ставок» Юрий Красовский, министр спорта РФ Олег Матыцин, зампред правления ПАО «Газпром» Александр Медведев, олимпийский чемпион Никита Нагорный, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера Ксения Шойгу, руководитель, проект «Игры Будущего 2024» Игорь Столяров. 

Дискуссия пройдет 15 июня. 

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31 комментарий

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Los Galácticos
Концентрация кринжа на этом мероприятии будет запредельной.
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Олег Цырулёв
Великие деятели спорта К.Шойгу и Ротенберг! Куда ж без них?
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Daishi
Все кринжеспикеры, как на подбор! Ухх, Спортс оторвется новости оттуда публиковать.))
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Oleg
К.Шойгу прям с отдыха из страны НАТО , причем очень сильно загнивающей, с первой экономикой мира, сразу на патриотичный форум?)
Наверное расскажет нам как Запад загнивает и деградирует.
Только что их всех туда тянет жить, скупать недвижку и хранить что папка наворовал в РФ?)))
Почему не Крым или Белгородская область выбираются для жизни и отдыха нашими элитами ( прости хоспади).
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мистер бин
Ответ Serfer13
Валиеву забыли.
Валиева по теме импортозамещения в фармакологии может доклад представить.
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rdyabin@icloud.com
Как на подбор. Сборная Кринжа.
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Bulat89
К.Шойгу и Ротенберг...Что они вообще знают и кто они такие без своих влиятельных родственников?
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Владислав Никонов
*тут должна быть картинка из Вьетнама с напалмом*
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Serfer13
Валиеву забыли.
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Дмитрий Турецкий
это уж точно-в новой реальности!Сюр
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Pentrak
Это становится всё смешнее)
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Mohnatiy
Шойгу, Ротенберг и Медведев... Заколотить бы дверь снаружи, чтобы не вылезли...
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Сергей
Нам надо это знать!??
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Игорь Игорев
Где Газманов? Он к спорту тоже относится - колесо крутит же!
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ivan_belov
Ответ Олег Цырулёв
Великие деятели спорта К.Шойгу и Ротенберг! Куда ж без них?
А сколько успешных продуктов в спорте реализовали!
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Igor Pivovarov
Ладно со всей этой мафией всё ясно и давно. Будут заливать высоким гостям из Уганды про заколосившееся тучное жнивье. Но что там делать будет Загитова? С докладом чего она может выступить? Как правильно делать тулуп тройной или ноготочки?

К - кринж. Нужен еще бой Милонова и Джигурды во время фуршета.
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alexey alexeev
а зять шойги лёша столяров будет булками трясти? 🤔
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Igor Pivovarov
Все клоуны под одним куполом цирка.
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Бедоносец
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Вот значит почему Алинку на форум потянуло, к Ромке поближе.😄
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Человек_Легенда
А может кто вообще объяснить, что тебе такого дадут за почти 1,3 млн рублей?
Вот у тебя есть перспективный проект какой-то, сможешь там напрямую инвесторов найти или обрести какие-то связи в верхах?

Мне вот просто реально интересно, всякие ИП и директора же не на Роттенберга с Загитовой туда идут)
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Lana74
Что у Вяльбе с внешностью?
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katerianna
Алина, Вяльбе-достойные представители спортивного сообщества, спорту сейчас не помешает помощь и сотрудничество с бизнесом. Спонсоры федерациям не помешают.
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Rush
Так ещё 2018 г. Тутберидзе сказала
Завод - каток
Продукция - чемпионы!
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Lana74
Ответ Igor Pivovarov
Ладно со всей этой мафией всё ясно и давно. Будут заливать высоким гостям из Уганды про заколосившееся тучное жнивье. Но что там делать будет Загитова? С докладом чего она может выступить? Как правильно делать тулуп тройной или ноготочки? К - кринж. Нужен еще бой Милонова и Джигурды во время фуршета.
Ну вот как раз с Алинкой всё понятно, она жениха богатого там ищет
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Мэй Касахара
Ответ шампион
Алиначка зарабатывает за год больше всех посетителей этой ветки вместе взятых. Причем именно зарабатывает.
Как и многие клоуны в нашей стране)
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