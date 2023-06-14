Загитова, Роман Ротенберг, Вяльбе, Ксения Шойгу выступят на сессии ПМЭФ «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту»

Алина Загитова, Роман Ротенберг, Елена Вяльбе выступят на сессии ПМЭФ, посвященной спорту.

Тема дискуссии – «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту».

Спикерами выступят глава ФЛГР Елена Вяльбе, олимпийская чемпионка , президент букмекерской компании «Лига ставок» Юрий Красовский, министр спорта РФ Олег Матыцин, зампред правления ПАО «Газпром» Александр Медведев, олимпийский чемпион Никита Нагорный, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера руководитель, проект «Игры Будущего 2024» Игорь Столяров.

Дискуссия пройдет 15 июня.