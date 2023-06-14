Загитова поучаствует в дискуссии о переработке отходов на Петербургском экономическом форуме
Алина Загитова станет участницей дискуссии «На пути к переработке: от отходов к ресурсам».
Об этом сообщает сайт Петербургского экономического форума.
Планируется обсуждение вопросов реализации «мусорной реформы» в России, мотивации бизнеса (как государство помогает реализовывать принципы «мусорной реформы»), а также экономических вопросов (какая инфраструктура необходима для превращения отходов в ресурсы).
Спикерами выступят зампред Правительства РФ Виктория Абрамченко, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, министр инвестиций и внешних экономических связей Республики Союз Мьянма Кан Зо и другие.
Дискуссия пройдет 15 июня.
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