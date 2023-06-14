Загитова поучаствует в дискуссии о переработке отходов на Петербургском экономическом форуме

Теги сборная России женское катание Политика Алина Загитова Экология Фигурное катание

Алина Загитова станет участницей дискуссии «На пути к переработке: от отходов к ресурсам».

Об этом сообщает сайт Петербургского экономического форума. 

Планируется обсуждение вопросов реализации «мусорной реформы» в России, мотивации бизнеса (как государство помогает реализовывать принципы «мусорной реформы»), а также экономических вопросов (какая инфраструктура необходима для превращения отходов в ресурсы). 

Спикерами выступят зампред Правительства РФ Виктория Абрамченко, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, министр инвестиций и внешних экономических связей Республики Союз Мьянма Кан Зо и другие. 

Дискуссия пройдет 15 июня. 

111 комментариев

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Илья Савчук
как перестать смеяться...
+122
-8
+114
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Nikita1981
Переработка отходов?
Обустройство российских спортсменов в послеспортивной жизни на депутатских должностях?
+91
-5
+86
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Lana74
Дискуссии? Да она двух слов связать не может, какая дискуссия
+90
-12
+78
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Pentrak
При чтении этой новости в голову пришло слишком много неприличных шуток.
+50
-4
+46
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aion
Ответ Lana74
Дискуссии? Да она двух слов связать не может, какая дискуссия
посидит, скажет, что для нее это большая честь присутствовать здесь, спасибо, что пригласили
+48
-4
+44
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Андрей Балабаев
Ответ Илья Савчук
как перестать смеяться...
Осторожно, сейчас рой почитателей налетит и заклюёт)
+49
-6
+43
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Дмитрий Турецкий
Алина будет дискусситилизировать
+42
-5
+37
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Кеша
Загитова , видимо, главный эксперт по отходам. Когда Загитова была спортсменкой ,то восхищался ее скромностью и талантом. Сейчас Загитовлй так много, чуть ли не эксперт во всем, что можно . А ее монологи и комментарии , порой , просто смешат население. Чего стоит ее комент об автомобиле. Не просто так родилась поговорка «смолчишь за умного сойдёшь». Алина не отталкивай от себя своих поклонников глупыми монологами.
+41
-12
+29
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ZamoRano
Я напомню, вход на это мероприятие стоит миллион рублей!
+26
-1
+25
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Николай Козлов
Агенство Панорама после этой новости закрылось за отсутствием возможности генерировать контент.
+25
-1
+24
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barcelonistas
Ответ Oeva
Это характеризует именно вас, как обычно. А не новость.
Домохозяйки негодуют
+23
-2
+21
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Toba Door
Придет с перекаченными губами на все лицо и скажет, что это очень масштабное мероприятие и ей очень приятно в нём участвовать
+24
-5
+19
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Илья Савчук
Ответ Андрей Балабаев
Осторожно, сейчас рой почитателей налетит и заклюёт)
да я в курсе, они тут в засаде сидят всегда и вываливаются с минусами как по приказу.
+23
-4
+19
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Pentrak
Ответ Nikita1981
Переработка отходов? Обустройство российских спортсменов в послеспортивной жизни на депутатских должностях?
"Как успешно утилизировать выданные авансы и продать свою совесть"
+28
-10
+18
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Виктор Войнов
Ну слава богу , народ экспертное мнение услышит
+18
-2
+16
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Eduard Rastryopin
ПЭФ сразу с козырей зашел.
+15
0
+15
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bellyashe
боюсь, после этой дискуссии можно будет выпускать новый сборник цитат)
+18
-5
+13
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KMR
Букет не зря ловила...
+16
-3
+13
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Илья Савчук
Ответ Nikita1981
Переработка отходов? Обустройство российских спортсменов в послеспортивной жизни на депутатских должностях?
тогда должны были пригласить еще и гимнасток.
+12
0
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lenson
А в качестве молодых бизнесменов там сынульки Кириенко и Вайно
+12
-1
+11
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Anatiana
Ответ Дмитрий Турецкий
Алина будет дискусситилизировать
Дискутствывать
+13
-3
+10
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gleb_k
Когда-то был престижный форум...
+13
-3
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Nate
Говорят, на ПМЭФ эскорт пользуется спросом. Неужто и она туда же?
+13
-3
+10
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DrDro
Наверное будет что-то в стиле Милохина на экономическом форуме.
Когда он там на публику про пойти пописать задвигал
+13
-4
+9
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Listok
Должна быть мера во всём. Чтобы не смешить людей.
+12
-4
+8
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