Загитова поучаствует в дискуссии о переработке отходов на Петербургском экономическом форуме

Алина Загитова станет участницей дискуссии «На пути к переработке: от отходов к ресурсам».

Об этом сообщает сайт Петербургского экономического форума.

Планируется обсуждение вопросов реализации «мусорной реформы» в России, мотивации бизнеса (как государство помогает реализовывать принципы «мусорной реформы»), а также экономических вопросов (какая инфраструктура необходима для превращения отходов в ресурсы).

Спикерами выступят зампред Правительства РФ Виктория Абрамченко, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, министр инвестиций и внешних экономических связей Республики Союз Мьянма Кан Зо и другие.

Дискуссия пройдет 15 июня.