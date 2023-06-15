Хорватия впервые вышла в финал Лиги наций и сыграет с Испанией или Италией 18 июня
Сборная Хорватии впервые сыграет в финале Лиги наций.
Команда Златко Далича обыграла Нидерланды (4:2) в дополнительное время.
В решающей игре она встретится с Италией или Испанией – эти сборные проведут полуфинальный матч 15 июня.
Финал пройдет 18 июня в Роттердаме.
Без модрича, но с ракитичем были бы вне всех призовых мест
Мы наверное разные матчи смотрели)
Где их топили?
В матче где Месси и Альварес издевались над их защитниками?
Аргентина их просто растоптали!Ничего Хорватия не показала!