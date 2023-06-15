Хорватия впервые вышла в финал Лиги наций и сыграет с Испанией или Италией 18 июня

Сборная Хорватии впервые сыграет в финале Лиги наций.

Команда Златко Далича обыграла (4:2) в дополнительное время.

В решающей игре она встретится с Италией или Испанией – эти сборные проведут полуфинальный матч 15 июня.

Финал пройдет 18 июня в Роттердаме.