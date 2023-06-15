Хорватия впервые вышла в финал Лиги наций и сыграет с Испанией или Италией 18 июня

Теги сборная Нидерландов по футболу сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу Лига наций УЕФА Златко Далич Футбол

Сборная Хорватии впервые сыграет в финале Лиги наций.

Команда Златко Далича обыграла Нидерланды (4:2) в дополнительное время.

В решающей игре она встретится с Италией или Испанией – эти сборные проведут полуфинальный матч 15 июня.

Финал пройдет 18 июня в Роттердаме.

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53 комментария

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corazón blanco
В овертайме у возрастных хорватов открылось второе дыхание, могли и пять голов забить. Модрич в своем 65-м матче в сезоне отыграл 118 минут и стал одним из главных героев матча. Гол+ голевая передача и заработанный пенальти, который вернул хорватов в игру. Великий.
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xDe xDe
Заработанный пенальти, гол, асист. Дед Лука - мощь.
+37
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Фран
Лига Наций - классный турнир. Решающие матчи всегда сверхинтересные, это вам не товарняки никчёмные, смотреть одно удовольствие.
+26
-4
+22
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Arthurino
Ответ corazón blanco
В овертайме у возрастных хорватов открылось второе дыхание, могли и пять голов забить. Модрич в своем 65-м матче в сезоне отыграл 118 минут и стал одним из главных героев матча. Гол+ голевая передача и заработанный пенальти, который вернул хорватов в игру. Великий.
К Луке после замены на 119 минуте еще и Куман лично подошел и пожал руку. Никогда не останавливается и не пешеходит, всегда пашет до конца, ему аплодируют все стадионы мира! Величайший и лучший возрастной игрок мира с перевесом!
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Совесть Черданцева
Ощущение, что хорватов учат четырём временам: прошлому, настоящему, будущему и дополнительному. Поздравляю шашечных. Ждём суперматч завтра: Фурия Роха против Скуадры Адзурры. Это будет интересно
+12
-1
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xDe xDe
Ответ corazón blanco
В овертайме у возрастных хорватов открылось второе дыхание, могли и пять голов забить. Модрич в своем 65-м матче в сезоне отыграл 118 минут и стал одним из главных героев матча. Гол+ голевая передача и заработанный пенальти, который вернул хорватов в игру. Великий.
Все комментарии с похвалой хорватам заминусованы, самый заплюсованный - "Аргентина съела хорватов". С - совпадение)
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_Alex*
Модрич, конечно, великий. Просто маэстро. А Куман-это эталонный физрук. Ничего путного голландцы с ним не добьются, при Ван Гале играли на порядок круче.
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blaugrano
Какие же молодцы хорваты. Раз за разом свою состоятельность доказывают. Даже сейчас после обидно пропущенного гола за 30 секунд до финального свистка не расклеились и выиграли овертайм всухую. Дизмораль этим парням не известна.
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путин вовка
Хочется, чтобы Модрич что-то выиграл. Со сборной
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Maksat Hasanow
Как же приятно увидеть когда тренер проявляет уважение игроку соперника
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Roman Araslanov
Как же хорош Модрич. И это в почти 38 лет!
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answer89
Ответ Экспертное мнение
Хорватия с Ракитичем - вице-чемпион мира. Хорватия без Ракитича - всего лишь третье. очевидно, кто был главным игроком поколения в Хорватии, и это не сегодняшний пенальтист))
Ракитич великолепный игрок, но это не отменяет величия модрича. Эталон футболиста, при чем одного из лучших на своей позиции в мире на протяжении многих лет.
Без модрича, но с ракитичем были бы вне всех призовых мест
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Человек1991
Голландии не хватило Промеса))он номер 1 в сезоне по голам среди голландцев, 25 голов , а по гол+пас он второй , 25, 10 голевых.) Первый Гакпо 20,20. И странно что все тренеры Голландии не вызывают Фримпонга из Байера , он уже 3-4 сезона хорош, 9 голов 11 голевых в сезоне. Хорватия сыграннее и просто сильнее голландцев.
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Вова Пупкин
Хорваты просто удивляют! Откуда у них столько энергии? Я смотрел этот матч и поражался, как они в допвремя напрочь раскатали голландцев.
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Moscwow
Ответ Фран
Лига Наций - классный турнир. Решающие матчи всегда сверхинтересные, это вам не товарняки никчёмные, смотреть одно удовольствие.
А Месси тут играет? Нет? Значит и турниром это называться не может, но удивителен тот факт, что все местные "фанаты" Месси собрались на ветке и смотрели этот матч, чтобы вставить свои пять копеек
+6
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Ничего Смешного
Матч огонь, все думали - да какие хорваты, они старпёры, Нидерланды дома. Хорваты интереснее были, не выдержали 40 секунд. Как? У вас в штрафной дофига игроков, а вы не вернулись. Все знали, что будет навал. В овертайме пушка страшная и тюльпаны не реализовали свой шанс. По-моему всё справедливо, Куман в перерыве перемудрил однозначно.
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Artur Smith
Я не знаю, зачем Реалу отпускать Модрича. Таких футболистов больше просто нет. И не понятно, когда они появятся
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Temp LC
Ответ Экспертное мнение
Хорватия с Ракитичем - вице-чемпион мира. Хорватия без Ракитича - всего лишь третье. очевидно, кто был главным игроком поколения в Хорватии, и это не сегодняшний пенальтист))
кто такой Ракитич по сравнению с Модричем?почему тогда в 2018 ракитич не стал МВП мундиаля раз он такой тащер, затащил Хорватию до финала? Определённо потому что ракитич был хорош, но на две или три головы ниже Лука
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Кирилл Голивец
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Брозович, который отыграл 120 через 4 дня после финала ЛЧ, не хуже) уникальная физподготовка у штаба Далича, конечно, вот уже шестой год
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Marcus-light
Ответ blaugrano
Какие же молодцы хорваты. Раз за разом свою состоятельность доказывают. Даже сейчас после обидно пропущенного гола за 30 секунд до финального свистка не расклеились и выиграли овертайм всухую. Дизмораль этим парням не известна.
Далич вообще загадка тренер, вообще не понимаю, как с ним Хорватия выигрывает
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xDe xDe
Ответ Muhammad Juraev
Тебя так гложет правда?) Так Аргентина же и правда съела Хорватию) И где этот самый заплюсованный комментарий?Я вижу только похвалу в сторону модрича, который в товарищеском турнире забил с пенальти, но никто из вас не говорит, что гол с пенальти)
Меня ничего не гложет, бро) Аргентина победила Хорватию, тут ведь никто не спорит - только вот Аргентина не в этом матче победила Хорватию и вообще тут не в тему)
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ЦСКАФутбол
Удачи хорватам в финале, это поколение заслуживает титул
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Мақсат Алдаш
Ответ Кирилл Голивец
Брозович, который отыграл 120 через 4 дня после финала ЛЧ, не хуже) уникальная физподготовка у штаба Далича, конечно, вот уже шестой год
Смешно, как они могли подготовить за шесть дней
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VERBLYUD
Ответ путин вовка
Хочется, чтобы Модрич что-то выиграл. Со сборной
Серебро и бронза ЧМ круче, чем победы на каких-то Евро и ЛН
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Muhammad Juraev
Ответ зак
Как они это делают, команда загадка, вроде не за счёт физики или техники да и не индивидуальной игре, но команду дважды топили с Францией финале и полуфинале с Аргентиной..
Ахахаахаха
Мы наверное разные матчи смотрели)
Где их топили?
В матче где Месси и Альварес издевались над их защитниками?
Аргентина их просто растоптали!Ничего Хорватия не показала!
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