«Реал» показал новую домашнюю форму. Она белая с золотыми полосами

Теги Реал Мадрид Ла Лига adidas игровая форма стиль Футбол

«Реал Мадрид» представил домашнюю форму на сезон-2023/24.

Комплект от компании adidas выполнен в традиционном для «Реала» белом цвете.

V-образный ворот и край рукава выполнены в золотом и темно-синем цветах.

На плечи нанесены три золотые полосы, на заднюю часть ворота – надпись «¡Hala Madrid!». На спине также присутствуют темно-синие элементы.

Фото: realmadrid.com

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59 комментариев

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Ренат Губайдуллин
Ответ За Валенсию с 1999
Плаксе в этой форме лучше не приезжать на Месталью. Пусть в Мадриде сидит
Приедет и унизит) вы чудом в Лиге остались нищие , что за крики из помойки )
+67
-15
+52
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Причёска Бэйла
Ответ За Валенсию с 1999
Плаксе в этой форме лучше не приезжать на Месталью. Пусть в Мадриде сидит
Снова будет вертеть защитников дноленсии)
+33
-6
+27
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JENNINGS
Форма неплохая, но… кто-нибудь объяснит мне, почему бейдж победителя КЧМ на форме «Реала» всегда над лого adidas? В чём проблема поставить его в центр, как было в сезоне 15/16? Воротника нет, места предостаточно!
У «Ливерпуля», «Челси», «Баварии» бейдж всегда по центру, в чём проблема поместить его туда?!
+24
-5
+19
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Gravdaar Iyaad
Лично я жду, когда сделают чисто белую форму, без разноцветных полосок
Самая топовая форма Реала это сезон 2004/2005 Siemens Mobile
Ronaldo, Beckham, Zidane, Raul, Pavon.....
+12
-2
+10
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kulik13
Адидас выкатил вчера для сборной Италии шикарную ретро форму, а сегодня стандартный шлепок.

И на форму Тоттенхэма похоже.
+18
-10
+8
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dr. cage
Ответ Барристан Селми
напомните, пожалуйста: что такого выиграл Реал в минувшем сезоне, раз у него золотые полоски?
Клубный чемпионат мира и Кубок Короля..
+9
-3
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Gravdaar Iyaad
Привет Teka, 99-01 год 😍
+6
-1
+5
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евГений
Цыгане
+9
-4
+5
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Курбанали Суфиев
Отстой
+7
-3
+4
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alexey alexeev
джанго обиженный не выразил ноту протеста из-за того что форма белая, а не черная?
+12
-9
+3
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AlexGooner
Ответ JENNINGS
Форма неплохая, но… кто-нибудь объяснит мне, почему бейдж победителя КЧМ на форме «Реала» всегда над лого adidas? В чём проблема поставить его в центр, как было в сезоне 15/16? Воротника нет, места предостаточно! У «Ливерпуля», «Челси», «Баварии» бейдж всегда по центру, в чём проблема поместить его туда?!
Перфекционисты негодуют
+3
0
+3
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Moscwow
Ответ kulik13
Адидас выкатил вчера для сборной Италии шикарную ретро форму, а сегодня стандартный шлепок. И на форму Тоттенхэма похоже.
И у Лиона точно такая же форма, только в их цветах
+6
-4
+2
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Илья Толстов
Ответ За Валенсию с 1999
Плаксе в этой форме лучше не приезжать на Месталью. Пусть в Мадриде сидит
Разорвёт правый фланг «Валенсии» и на «Бернабеу», и на «Месталье» ☹️
+2
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AlexGooner
Ответ Чупакабра из Мачу-Пикчу
ну да, за Реал могут болеть только коренные жители Мадрида) Ты как до своих лет дожил хоть с такой логикой?
Так ему 123 года, маразм и деменция уже у него
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Irakli Kan
Ответ Барристан Селми
напомните, пожалуйста: что такого выиграл Реал в минувшем сезоне, раз у него золотые полоски?
это один из цветов Реала, на ряду с белым. взгляните на эмблему
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Собака хаски в маске
Ответ Gravdaar Iyaad
Лично я жду, когда сделают чисто белую форму, без разноцветных полосок Самая топовая форма Реала это сезон 2004/2005 Siemens Mobile Ronaldo, Beckham, Zidane, Raul, Pavon.....
особенно Павон) Еще Рауль Браво и Альваро Мехия)
и в след, 2005/06 тоже форма была хорошая.Но особенно мне нравился шрифт с номером и фамилией игрока.
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Muhammad Juraev
Ответ Ренат Губайдуллин
Приедет и унизит) вы чудом в Лиге остались нищие , что за крики из помойки )
В последнем матче его унизили)
Кто там плакал?)
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Grishgeorgov
Крутая форма
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Yri Yrov
помню для Реала и Роналду золотой сезон был в золотистых полосках
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Маноло Санчи́с
Симпатично выглядит.
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Yri Yrov
Ответ Gravdaar Iyaad
Лично я жду, когда сделают чисто белую форму, без разноцветных полосок Самая топовая форма Реала это сезон 2004/2005 Siemens Mobile Ronaldo, Beckham, Zidane, Raul, Pavon.....
тогда галактикос выиграл не так уж много
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muzaffer
ух ты, мне нравится)
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FootyfanaticRM
Самый успешный для Реала цвет
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Babyboy
классная форма! шрифты тоже симпатичные
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ispomca
LA Galaxy как будто, когда Бекс был там
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