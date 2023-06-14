«Реал» показал новую домашнюю форму. Она белая с золотыми полосами

«Реал Мадрид» представил домашнюю форму на сезон-2023/24.

Комплект от компании adidas выполнен в традиционном для «Реала» белом цвете.

V-образный ворот и край рукава выполнены в золотом и темно-синем цветах.

На плечи нанесены три золотые полосы, на заднюю часть ворота – надпись «¡Hala Madrid!». На спине также присутствуют темно-синие элементы.

Фото: realmadrid.com