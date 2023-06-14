«Реал» показал новую домашнюю форму. Она белая с золотыми полосами
«Реал Мадрид» представил домашнюю форму на сезон-2023/24.
Комплект от компании adidas выполнен в традиционном для «Реала» белом цвете.
V-образный ворот и край рукава выполнены в золотом и темно-синем цветах.
На плечи нанесены три золотые полосы, на заднюю часть ворота – надпись «¡Hala Madrid!». На спине также присутствуют темно-синие элементы.
Фото: realmadrid.com
У «Ливерпуля», «Челси», «Баварии» бейдж всегда по центру, в чём проблема поместить его туда?!
Самая топовая форма Реала это сезон 2004/2005 Siemens Mobile
Ronaldo, Beckham, Zidane, Raul, Pavon.....
И на форму Тоттенхэма похоже.
и в след, 2005/06 тоже форма была хорошая.Но особенно мне нравился шрифт с номером и фамилией игрока.
Кто там плакал?)