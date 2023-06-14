На финале ЛЧ в Стамбуле сотрудник стадиона пытался отобрать флаг Украины у болельщика и ударил его по руке. УАФ призвала УЕФА разобраться

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА УЕФА болельщики УАФ Олимпийский стадион Ататюрка стадионы Политика Юрий Записоцкий Футбол

На финале ЛЧ в Стамбуле стюард пытался отобрать флаг Украины у болельщика.

Как сообщает The Guardian, Украинская ассоциация футбола призвала УЕФА провести расследование после публикации видеозаписи, на которой видно, как сотрудники стадиона пытались отобрать флаг Украины у болельщика «Манчестер Сити», с которым он пришел на стадион.

30-летний Яков Крис живет в Израиле, но родился в Одессе. Он на видео снял, как двое стюардов пытались вырвать у него флаг. В ходе борьбы мужчина с аккредитацией УЕФА в одежде с символикой Федерации футбола Турции ударил Криса по руке. Мужчина также пытался выхватить у болельщика телефон, на который он снимал происходящее.

Отмечается, что на трибунах были флаги разных стран – в частности, Хорватии, Эквадора и Туниса.

Юрий Записоцкий, генеральный секретарь УАФ, заявил, что болельщик «Ман Сити» не нарушал каких-либо правил, и попросил объяснений у УЕФА: «Мы отправили запрос, попросили УЕФА оценить ситуацию и объяснить, были ли нарушены правила. Мы довольно чувствительно относимся к таким ситуациям. Пока ответа от УЕФА нет».

Представитель УЕФА заявил, что запрета на пронос государственных флагов на финал не было: «Это была неудачная личная инициатива одного из сотрудников службы безопасности турецкой полиции. Когда об этом сообщили руководителю, он немедленно попросил вернуть флаг болельщику. Это можно увидеть в течение нескольких секунд, если посмотреть полное видео.

Просим отметить, что УЕФА не запрещал демонстрировать украинский флаг на стадионах. Наоборот, организация активно размещает сообщения с призывами к миру».

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57 комментариев

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Ноу криминалити
Плакал хоть как Зинченко?
+89
-16
+73
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Джони Две Куртки
УАФ просил УЕФА разбирательство после матча мини футбола, где их хлопцы скандировали в адрес России очень очень нехорошие слова? или это другое?)))
+66
-3
+63
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А я ясные дни оставляю себе
Всё правильно. Кому хочется лицезреть полотнище попрошаек.
+73
-18
+55
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Причёска Бэйла
Стюард красава
+48
-12
+36
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Андрей Андреев
Желто-блевотной тряпкой только полы мыть.
+45
-10
+35
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Александр Кот
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Всё правильно. Кому хочется лицезреть полотнище попрошаек.
Зачёт
+27
-4
+23
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Alex1104
Странно, что болельщик из Израиля не пришел с флагом бандеровцев. С флагом Азова *** тоже было бы зачетно.
+26
-3
+23
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filippa
Ответ Джони Две Куртки
УАФ просил УЕФА разбирательство после матча мини футбола, где их хлопцы скандировали в адрес России очень очень нехорошие слова? или это другое?)))
мыж понимаем сто это другое !
+16
0
+16
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БляхаджинсКарпина
"Яков Крис живет в Израиле"
занавес))
+16
-1
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BillShen
Ну здрасте)
Если он живет в Израиле, а родился в Одессе - он сделал Алию. Он гражданин Израиля, еврей, а не украинец. Более того - у него даже не должно быть гражданства Украины так как двойное гражданство этой страны запрещено.
Его флаг отобран справедливо - потому что он свалил из страны и ходит на футбол, когда та борется за жизнь. Чего не мобилизуется и в контрнаступ?
Турок прав - более того турок за собственно Украину в отличие от этого предателя Свободы)
+18
-4
+14
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Милан137
Живёт в Израиле, ходит с украинским флагом, чего тебе еще не хватает ? 🤦‍♂️...
+14
-3
+11
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Artem Karev
Но, но.. весь мир же с ними? Неужели сине-желтые тряпки уже всех достали?
+13
-3
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Алексей Ненахов
И правильно , идут болеть а не флажками махать
+9
-1
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Алексей Ненахов
Ответ Ноу криминалити
Плакал хоть как Зинченко?
Это и бы Зинченко , хотел медаль получить
+9
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kene ludeef:3
смысл брать флаг свой страны на матч, вообще не связанный с ней?чтобы что?
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Александр Кот
Красава стюард
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Phantom1289
А чего не с флагом Израиля то хотел пройти? Родину из далека всегда очень удобно любить как посмотрю.
+6
0
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Теннисный абсолют
Нацистская символика запрещена УЕФА
Так что все правильно сделал
+8
-2
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Sla Slo
Ответ fudoshika
Ты про трехцветный? Да, согласен.
В мире много трехцветный флагов, а вот флаг попрошаек - один. Украинский .
+9
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savik-A.M.
Еврей из Одессы живущий в Израиле , на матче в Турции команд из Италии и Англии , хотел махать флагом Украины . Прям урок географии )
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Александр Кот
Зинченко глядя на это заплакал?)
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Спартак Уокер
Молодец чувак правильно поступил
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Spartakus1984
Надо было еще ему поджопника дать.Провокатор.
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angry horse
Все правильно сделал стюард 😎✊
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Rio de Janeiro
Ответ Tun
Турки из наглых убийц наших болел сейчас в братушек превратятся со скоростью ветра)
Для русских они ни в кого не превратятся а вот для рагулей в адептов России вполне
+6
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