На финале ЛЧ в Стамбуле сотрудник стадиона пытался отобрать флаг Украины у болельщика и ударил его по руке. УАФ призвала УЕФА разобраться

На финале ЛЧ в Стамбуле стюард пытался отобрать флаг Украины у болельщика.

Как сообщает The Guardian, Украинская ассоциация футбола призвала УЕФА провести расследование после публикации видеозаписи, на которой видно, как сотрудники стадиона пытались отобрать флаг Украины у болельщика « », с которым он пришел на стадион.

30-летний Яков Крис живет в Израиле, но родился в Одессе. Он на видео снял, как двое стюардов пытались вырвать у него флаг. В ходе борьбы мужчина с аккредитацией УЕФА в одежде с символикой Федерации футбола Турции ударил Криса по руке. Мужчина также пытался выхватить у болельщика телефон, на который он снимал происходящее.

Отмечается, что на трибунах были флаги разных стран – в частности, Хорватии, Эквадора и Туниса.

Юрий Записоцкий, генеральный секретарь , заявил, что болельщик «Ман Сити» не нарушал каких-либо правил, и попросил объяснений у УЕФА: «Мы отправили запрос, попросили УЕФА оценить ситуацию и объяснить, были ли нарушены правила. Мы довольно чувствительно относимся к таким ситуациям. Пока ответа от УЕФА нет».

Представитель УЕФА заявил, что запрета на пронос государственных флагов на финал не было: «Это была неудачная личная инициатива одного из сотрудников службы безопасности турецкой полиции. Когда об этом сообщили руководителю, он немедленно попросил вернуть флаг болельщику. Это можно увидеть в течение нескольких секунд, если посмотреть полное видео.

Просим отметить, что УЕФА не запрещал демонстрировать украинский флаг на стадионах. Наоборот, организация активно размещает сообщения с призывами к миру».