На финале ЛЧ в Стамбуле сотрудник стадиона пытался отобрать флаг Украины у болельщика и ударил его по руке. УАФ призвала УЕФА разобраться
На финале ЛЧ в Стамбуле стюард пытался отобрать флаг Украины у болельщика.
Как сообщает The Guardian, Украинская ассоциация футбола призвала УЕФА провести расследование после публикации видеозаписи, на которой видно, как сотрудники стадиона пытались отобрать флаг Украины у болельщика «Манчестер Сити», с которым он пришел на стадион.
30-летний Яков Крис живет в Израиле, но родился в Одессе. Он на видео снял, как двое стюардов пытались вырвать у него флаг. В ходе борьбы мужчина с аккредитацией УЕФА в одежде с символикой Федерации футбола Турции ударил Криса по руке. Мужчина также пытался выхватить у болельщика телефон, на который он снимал происходящее.
Отмечается, что на трибунах были флаги разных стран – в частности, Хорватии, Эквадора и Туниса.
Юрий Записоцкий, генеральный секретарь УАФ, заявил, что болельщик «Ман Сити» не нарушал каких-либо правил, и попросил объяснений у УЕФА: «Мы отправили запрос, попросили УЕФА оценить ситуацию и объяснить, были ли нарушены правила. Мы довольно чувствительно относимся к таким ситуациям. Пока ответа от УЕФА нет».
Представитель УЕФА заявил, что запрета на пронос государственных флагов на финал не было: «Это была неудачная личная инициатива одного из сотрудников службы безопасности турецкой полиции. Когда об этом сообщили руководителю, он немедленно попросил вернуть флаг болельщику. Это можно увидеть в течение нескольких секунд, если посмотреть полное видео.
Просим отметить, что УЕФА не запрещал демонстрировать украинский флаг на стадионах. Наоборот, организация активно размещает сообщения с призывами к миру».
занавес))
Если он живет в Израиле, а родился в Одессе - он сделал Алию. Он гражданин Израиля, еврей, а не украинец. Более того - у него даже не должно быть гражданства Украины так как двойное гражданство этой страны запрещено.
Его флаг отобран справедливо - потому что он свалил из страны и ходит на футбол, когда та борется за жизнь. Чего не мобилизуется и в контрнаступ?
Турок прав - более того турок за собственно Украину в отличие от этого предателя Свободы)
Так что все правильно сделал