«ПСЖ» может подписать Гризманна, если продаст Мбаппе. Отступные за Антуана – 25 млн евро

Теги ПСЖ Атлетико лига 1 Франция Ла Лига Диего Симеоне возможные трансферы Антуан Гризманн Килиан Мбаппе деньги Футбол

Антуан Гризманн может занять место Килиана Мбаппе в «ПСЖ».

Marca сообщает, что парижане могут приобрести нападающего «Атлетико», поскольку считают необходимым иметь французскую звезду в качестве центрального звена проекта.

Главный тренер мадридцев Диего Симеоне не хочет, чтобы футболист уходил, и сам нападающий тоже к этому не стремится.

По информации L’Equipe, у Гризманна в контракте предусмотрены отступные в размере 25 млн евро.

В завершившемся сезоне Ла Лиги форвард забил 15 голов и отдал 16 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознаколмиться здесь.

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27 комментариев

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Arthurino
Ответ Екн Лор
Ну если в Ла Лиге у Гризманна 15+16, то в Лиге 1 должны быть 20+20 минимум
От создателей «Если Ибрагимович забивает во Франции 40 голов, то Месси забьет 80 к ноябрю»
+34
-4
+30
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Los Galácticos
Ответ За Валенсию с 1999
Зачем Антуану идти на понижение?
Чтобы выиграть наконец-то хоть какой-то чемпионат :)
+29
-3
+26
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Overkiller
"у Гризманна в контракте предусмотрены отступные в размере 25 млн евро"

Бредятина неописуемая.
+14
-2
+12
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Дмитрий Матросов
Ответ Екн Лор
Ну если в Ла Лиге у Гризманна 15+16, то в Лиге 1 должны быть 20+20 минимум
не факт, Неймар и Месси пример
+6
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кто-то
С такой игрой Гризманна возьмёт любой клуб.
ПСЖ никому не нужен
+4
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+2
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Overkiller
Ответ Los Galácticos
Чтобы выиграть наконец-то хоть какой-то чемпионат :)
Он чемпион мира, ему уже пофиг))
+3
-1
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Армен Онфрой
Гризманн не стремится, тренер не хочет отпускать, зато ПСЖ может выплатить отступные, вот это новость
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Шамиль Магомедов
я надеюсь он вместо Гюндо в Сити перейдет, там идеальная позиция для него будет, в связке с КДБ топ вообще
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blackwerwolf
Не ходи в ПСЖ, Антуан.
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Temp LC
Ответ Overkiller
Он чемпион мира, ему уже пофиг))
по твоему Альварез теперь должен завершить карьеру раз выиграл требл и мундиаль?
+3
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Yoursistersboyfriend
Вроде Барса его за 130 брала совсем недавно еще, а теперь так подешевел...
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AnMe
Ну уж нет! Надеюсь Гриззи не совершит такую ошибку (
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i-volk
Ответ За Валенсию с 1999
Зачем Антуану идти на понижение?
Круассаны любит.
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Overkiller
Ответ Temp LC
по твоему Альварез теперь должен завершить карьеру раз выиграл требл и мундиаль?
А по вашему Гризманн должен перейти в "какой нибудь клуб где выиграет хоть какой то чемпионат" и уже после этого завершить карьеру?
Причём тут вообще Альварес и откуда непонятный вывод что он играть должен бросить?
В кучу смешали всё.
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Temp LC
Ответ Overkiller
А по вашему Гризманн должен перейти в "какой нибудь клуб где выиграет хоть какой то чемпионат" и уже после этого завершить карьеру? Причём тут вообще Альварес и откуда непонятный вывод что он играть должен бросить? В кучу смешали всё.
Ты написал "Он чемпион мира, ему же пофиг", так если он выиграл мундиаль теперь для него новые цели закрыты? Он никогда не выигрывал чемпионат и с таким Атлетико в ближайшие года точно не сделает, а в ПСЖ хоть можно этот трофей в копилочку положить.
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brig_Mercury
Зачем Гризманн вместо Мбаппе? У них в сборной отличная связка.
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Football Forever
Статистически у Гризманна шедевральный сезон
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Дмитрий Матросов
Ответ Роман
У Неймара стата за полсезона как у Месси за весь. Месси игрок одной Барселоны, только там стату имеет. А Гризманн имеет шанс хорошо проявить себя в ПСЖ.
да и проявит, уверен
игрок то сильный
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Pucheslav
Ответ Екн Лор
Ну если в Ла Лиге у Гризманна 15+16, то в Лиге 1 должны быть 20+20 минимум
команды Ла Лиги в большинстве своём не сильнее команд Лиги 1.
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МТБ
Ответ Дмитрий Матросов
не факт, Неймар и Месси пример
Это плохой пример и совсем не показательный.
Почему, например, не взяли Бен Йеддера, который сильно прибавил в результативности?
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МТБ
Ответ Arthurino
От создателей «Если Ибрагимович забивает во Франции 40 голов, то Месси забьет 80 к ноябрю»
Ну, эти люди недооценивали Ибрагимовича и переоценивали Месси. Однако Гризман вполне себе способен, хотя бы потому, что в Атлетико он больше в полузащите, да и команда оборонительная. Но ПСЖ играет иначе.
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