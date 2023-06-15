«ПСЖ» может подписать Гризманна, если продаст Мбаппе. Отступные за Антуана – 25 млн евро
Антуан Гризманн может занять место Килиана Мбаппе в «ПСЖ».
Marca сообщает, что парижане могут приобрести нападающего «Атлетико», поскольку считают необходимым иметь французскую звезду в качестве центрального звена проекта.
Главный тренер мадридцев Диего Симеоне не хочет, чтобы футболист уходил, и сам нападающий тоже к этому не стремится.
По информации L’Equipe, у Гризманна в контракте предусмотрены отступные в размере 25 млн евро.
В завершившемся сезоне Ла Лиги форвард забил 15 голов и отдал 16 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознаколмиться здесь.
Бредятина неописуемая.
ПСЖ никому не нужен
Причём тут вообще Альварес и откуда непонятный вывод что он играть должен бросить?
В кучу смешали всё.
игрок то сильный
Почему, например, не взяли Бен Йеддера, который сильно прибавил в результативности?