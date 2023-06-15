Антуан Гризманн может занять место Килиана Мбаппе в «ПСЖ».

Marca сообщает, что парижане могут приобрести нападающего « », поскольку считают необходимым иметь французскую звезду в качестве центрального звена проекта.

Главный тренер мадридцев не хочет, чтобы футболист уходил, и сам нападающий тоже к этому не стремится.

По информации L’Equipe, у в контракте предусмотрены отступные в размере 25 млн евро.

В завершившемся сезоне форвард забил 15 голов и отдал 16 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознаколмиться здесь.