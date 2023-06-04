Серебро ЦСКА и бронза «Спартака», «Сити» выиграл Кубок Англии, Месси ушел из «ПСЖ», Азар – из «Реала», Андреева проиграла Гауфф, поул Ферстаппена в Испании и другие новости

1. Завершился сезон в Мир РПЛ. ЦСКА в заключительном туре разнес «Ростов» и стал вторым, «Спартак» проиграл «Крыльям», которые спасись от стыков, и занял 3-е место, «Зенит» одолел «Факел» и другие результаты. «Ростов» финишировал 4-м, «Ахмат» стал 5-м, «Краснодар» – 6-й, «Локомотив» показал 8-й результат – это худший показатель с 2017-го.

Малком с 23 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата России, Эдуард Сперцян – лучшим ассистентом.

«Пари НН» сыграет с «Родиной» в стыковых матчах, «Факел» – с «Енисеем».

Средняя посещаемость в минувшем сезоне составила 9 426 зрителей – это худший результат с 1995-го без учета ковидных лет.

2. «Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии, победив «Манчестер Юнайтед» – 2:1, Илкай Гюндоган сделал дубль. Это 34-й трофей в тренерской карьере Пепа Гвардиолы и 13-й – за 7 лет в «Сити», а Эрлинг Холанд выиграл 2-й трофей в дебютном сезоне в английском клубе. Теперь «горожане» в шаге от требла – осталось победить «Интер» в финале Лиги чемпионов.

3. «ПСЖ» объявил об уходе Лионеля Месси по окончании сезона. У Лео 67 (32+35) очков по «гол+пас» в 75 матчах за два сезона в парижском клубе, он выиграл 3 трофея.

4. Кубок Стэнли. «Вегас» справился с «Флоридой» (5:2) в первом матче финала. Бобровский пропустил 4 шайбы, в активе Барбашева результативная передача при победной шайбе.

5. Мирра Андреева уступила Коко Гауфф в третьем круге «Ролан Гаррос», Екатерина Александрова проиграла Беатрис Хаддад Майя. Онс Жабер и Игра Швентек вышли в 1/8 финала, четвертая ракетка мира Елена Рыбакина снялась из-за болезни.

Александр Зверев обыграл Фрэнсиса Тиафу, Хольгер Руне, Каспер Рууд, Григор Димитров вышли в 1/8 финала, Фриц и Чорич выбыли

6. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл поул на Гран-при Испании, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й. Хэмилтон и Расселл столкнулись во 2-м сегменте квалификации, а Леклер впервые с 2019-го выбыл после 1-го сегмента.

7. «Реал» объявил об уходе сразу трех футболистов летом: клуб покинут Эден Азар, Марко Асенсио и Мариано Диас.

8. «РБ Лейпциг» 2-й год подряд выиграл Кубок Германии, победив «Айнтрахт» (2:0) благодаря голу и ассисту Кристофера Нкунку.

9. «ПСЖ» проиграл «Клермону» (2:3) в последнем туре Лиги 1, ведя 2:0 к 21-й минуте. «Монако» Александра Головина также уступил в заключительном матче и не попал в еврокубки. «ПСЖ», «Ланс» и «Марсель» сыграют в ЛЧ, «Ренн» – в ЛЕ, «Лилль» – в ЛК, «Осер» стал последней вылетевшей командой.

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром Лиги 1 в 5-й раз подряд, забив 29 мячей, Месси – лучший ассистент с 16 голевыми пасами.

10. «Лацио» попал в топ-2 Серии А впервые с чемпионского 2000 года, «Интер» – 3-й, «Милан» – 4-й.

11. Российская тхэквондистка Лилия Хузина победила на чемпионате мира в Баку, Кадырбек Дауров взял бронзу.

12. «ПСЖ» уволит главного тренера Кристофа Гальтье по окончании сезона, пишет L’Equipe.

13. «Динамо» ведет переговоры с Вуком Рашовичем из «Аль-Фейха». Это 3-й сербский тренер за месяц, с которым москвичи пытаются договориться.

14. Сборная Бразилии сенсационно уступила Израилю (2:3, д.в.) в 1/4 финала молодежного чемпионата мира по футболу, Италия обыграла Колумбию.

15. 9-летний аргентинец Фаустино Оро стал самым молодым в истории шахматистом, набравшим рейтинг 2300.

16. «Уфа» опустилась из РПЛ во Вторую лигу за два сезона. «Велес» тоже вылетел из Первой лиги.

17. «Реал» из-за оскорблений Винисиуса обратился в госкомиссию по борьбе с расизмом в спорте и попросил Верховный спортивный суд открыть дело против главы Ла Лиги Хавьера Тебаса.

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