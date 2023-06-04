Серебро ЦСКА и бронза «Спартака», «Сити» выиграл Кубок Англии, Месси ушел из «ПСЖ», Азар – из «Реала», Андреева проиграла Гауфф, поул Ферстаппена в Испании и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. Завершился сезон в Мир РПЛ. ЦСКА в заключительном туре разнес «Ростов» и стал вторым, «Спартак» проиграл «Крыльям», которые спасись от стыков, и занял 3-е место, «Зенит» одолел «Факел» и другие результаты. «Ростов» финишировал 4-м, «Ахмат» стал 5-м, «Краснодар» – 6-й, «Локомотив» показал 8-й результат – это худший показатель с 2017-го.

Малком с 23 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата России, Эдуард Сперцян – лучшим ассистентом.

«Пари НН» сыграет с «Родиной» в стыковых матчах, «Факел» – с «Енисеем».

Средняя посещаемость в минувшем сезоне составила 9 426 зрителей – это худший результат с 1995-го без учета ковидных лет.

2. «Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии, победив «Манчестер Юнайтед» – 2:1, Илкай Гюндоган сделал дубль. Это 34-й трофей в тренерской карьере Пепа Гвардиолы и 13-й – за 7 лет в «Сити», а Эрлинг Холанд выиграл 2-й трофей в дебютном сезоне в английском клубе. Теперь «горожане» в шаге от требла – осталось победить «Интер» в финале Лиги чемпионов.

3. «ПСЖ» объявил об уходе Лионеля Месси по окончании сезона. У Лео 67 (32+35) очков по «гол+пас» в 75 матчах за два сезона в парижском клубе, он выиграл 3 трофея.

4. Кубок Стэнли. «Вегас» справился с «Флоридой» (5:2) в первом матче финала. Бобровский пропустил 4 шайбы, в активе Барбашева результативная передача при победной шайбе. 

5. Мирра Андреева уступила Коко Гауфф в третьем круге «Ролан Гаррос», Екатерина Александрова проиграла Беатрис Хаддад Майя. Онс Жабер и Игра Швентек вышли в 1/8 финала, четвертая ракетка мира Елена Рыбакина снялась из-за болезни.

Александр Зверев обыграл Фрэнсиса Тиафу, Хольгер Руне, Каспер Рууд, Григор Димитров вышли в 1/8 финала, Фриц и Чорич выбыли

6. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл поул на Гран-при Испании, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й. Хэмилтон и Расселл столкнулись во 2-м сегменте квалификации, а Леклер впервые с 2019-го выбыл после 1-го сегмента.

7. «Реал» объявил об уходе сразу трех футболистов летом: клуб покинут Эден Азар, Марко Асенсио и Мариано Диас.

8. «РБ Лейпциг» 2-й год подряд выиграл Кубок Германии, победив «Айнтрахт» (2:0) благодаря голу и ассисту Кристофера Нкунку.

9. «ПСЖ» проиграл «Клермону» (2:3) в последнем туре Лиги 1, ведя 2:0 к 21-й минуте. «Монако» Александра Головина также уступил в заключительном матче и не попал в еврокубки. «ПСЖ», «Ланс» и «Марсель» сыграют в ЛЧ, «Ренн» – в ЛЕ, «Лилль» – в ЛК, «Осер» стал последней вылетевшей командой. 

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром Лиги 1 в 5-й раз подряд, забив 29 мячей, Месси – лучший ассистент с 16 голевыми пасами.

10. «Лацио» попал в топ-2 Серии А впервые с чемпионского 2000 года, «Интер» – 3-й, «Милан» – 4-й.

11. Российская тхэквондистка Лилия Хузина победила на чемпионате мира в Баку, Кадырбек Дауров взял бронзу.

12. «ПСЖ» уволит главного тренера Кристофа Гальтье по окончании сезона, пишет L’Equipe.

13. «Динамо» ведет переговоры с Вуком Рашовичем из «Аль-Фейха». Это 3-й сербский тренер за месяц, с которым москвичи пытаются договориться.

14. Сборная Бразилии сенсационно уступила Израилю (2:3, д.в.) в 1/4 финала молодежного чемпионата мира по футболу, Италия обыграла Колумбию.

15. 9-летний аргентинец Фаустино Оро стал самым молодым в истории шахматистом, набравшим рейтинг 2300.

16. «Уфа» опустилась из РПЛ во Вторую лигу за два сезона. «Велес» тоже вылетел из Первой лиги.

17. «Реал» из-за оскорблений Винисиуса обратился в госкомиссию по борьбе с расизмом в спорте и попросил Верховный спортивный суд открыть дело против главы Ла Лиги Хавьера Тебаса.

Цитаты дня.

Сергей Карякин: «Я отказался играть на Кубке мира. Либо ты выступаешь без флага и гимна, либо пропускаешь соревнование и сохраняешь свое лицо»

Тренер «Алании» Василенко о недопуске к стыкам: «Спортивный принцип у нас не котируется. Почему московский клуб может арендовать арену, а мы – нет? За МКАДом тоже есть футбол!»

Абаскаль после 0:1 с «Крыльями»: «4:0 в пользу «Спартака» могло быть к 17-й минуте»

Карпин о месте в таблице: «Ну вспомнят, что ЦСКА занял 2-е. Ну и? Чемпион все равно один»

«Умничать не надо». Евсеев – журналисту, пошутившему после слов тренера «Я с иноагентами не разговариваю», что у него нет второго паспорта и счетов за границей

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psycho
ЦСКА выиграл серебро для себя и бронзу для Спартака
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
notfromrashka
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Тепличный гномик на клубном уровне, так и не смог нигде заиграть без одних из лучших полузащитников мира, пешеход видимо даже за деньги боится ехать в Аравию, ведь тогда у Роналду будет мотивация в очередной раз ему показать, кто лучший
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Павлюченко
Месси не оправдал "высокого доверия" парижской публики, и они провели аргентинца до выхода свистом - не очень художественным.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий