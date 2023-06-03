Рыбакина снялась с «Ролан Гаррос»

Теги Ролан Гаррос WTA Елена Рыбакина Теннис

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с «Ролан Гаррос» перед матчем третьего круга против Сары Соррибес-Тормо.

Причиной стала болезнь.

«Вчера я нехорошо себя чувствовала, у меня был жар. Сегодня все точно так же. Играть в таком состоянии очень тяжело. Я далека от идеального состояния», – сказала представительница Казахстана. 

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72 комментария

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Serge Vendino
Очень жаль
+70
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+70
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Groove
Лене здоровья. Надеюсь ничего серьезного.
+32
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Россия будет свободной
Швёнтек облегченно вздохнула )
+30
-7
+23
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seimur
вот это да! 🤦‍♂️😐 Рыбакиной здоровья, если причина в этом!
+19
-3
+16
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Россия будет свободной
Ответ ликуза
Без нее тут не обошлось конечно, одна соперница боится на пресс конференции идти, другая заболела, ну Швентек во всем виновата
даж мой смайлик, указывающий на шуточность предположения, не спасает от возмущенных контрответок )
+14
-1
+13
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astana pro team 2
Блин обидно,могла бы побороться за ТБШ
Ну здоровья Лене
+10
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генгбенг
"лицо" швентек представили
+17
-9
+8
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goga70
Вот же блин:(. А я трансляцию жду. Фигово.
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sfilatov13
главное к уимблдону подойти во все оружия
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Михаил Загалов
Очень, очень жаль... Здоровья. Для меня РГ закончен.
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billy_pilgrim
Жаль конечно. Лене здоровья!
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Kapusta Ol
😭
+6
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+5
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Tarkovski
Уим важнее, нечего усугублять, есть время полечиться и выздороветь
+4
0
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Генадий Адамов
Арина, теперь вся надежда на тебя
+17
-13
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Dottore
Лене скорейшего выздоровления и возвращения на корт. Впереди ещё много турниров и побед, но здоровье важнее всего!
+4
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billy_pilgrim
Может оно и к лучшему для Лены. Все-таки по последним матчам видно, выигрывает, но играет немного натужно. Снова встречаться при таких условиях с Кепкой и в этот раз уж точно проиграть, а может и разгромно, сейчас в преддверии травы вообще не нужно с психологической точки зрения.
Сейчас главная цель Иги - как можно быстрее взять у нее реванш на своем любимом покрытии. Уже не получится, и это будет у нее сидеть в голове. Сейчас разворачивается что-то вроде психологической шахматной партии, и стратегически Рыбакина пока выигрывает.
+4
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+3
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Hardy
в комментариях вк написали, что вирус подхватила 😬
+3
0
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Kironbet
Очень жалко!!!! 😕 единственное , на кого приятно посмотреть из женщин ….
+9
-6
+3
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Бен Ротенберг
Швентек выдохнула.

Очень обидно за Лену. Желаю полностью оправиться к Уимблдону.

Арина, давай!
+9
-6
+3
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gring:0
Ответ billy_pilgrim
Может оно и к лучшему для Лены. Все-таки по последним матчам видно, выигрывает, но играет немного натужно. Снова встречаться при таких условиях с Кепкой и в этот раз уж точно проиграть, а может и разгромно, сейчас в преддверии травы вообще не нужно с психологической точки зрения. Сейчас главная цель Иги - как можно быстрее взять у нее реванш на своем любимом покрытии. Уже не получится, и это будет у нее сидеть в голове. Сейчас разворачивается что-то вроде психологической шахматной партии, и стратегически Рыбакина пока выигрывает.
До Свентек еще 3 матча было. Рейтинг тоже надо зарабатывать и результаты улучшать. В Риме она после каждого матча говорила, что готовится к РГ и нужно побольше матчей сыграть. Думаю, что банальная простуда.
+2
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Наглая Кайса
Ну блин, шансище для Александровой… надо выходить в 1/4
+3
-1
+2
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Jesse Boy
здоровья, Рыба!
+2
0
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Skip
Вот обидно действительно (
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Вегетарианец_
Очень жаль, конечно. Либо Лена получила травму/усугубила травму на тренировке перед матчем, либо приболела. Иного объяснения у меня нет.
P.S. Ну, вот, в новость добавили причину - приболела. Досадно.
+5
-3
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Hardy
😳😳😳
+4
-2
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