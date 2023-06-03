Рыбакина снялась с «Ролан Гаррос»
Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с «Ролан Гаррос» перед матчем третьего круга против Сары Соррибес-Тормо.
Причиной стала болезнь.
«Вчера я нехорошо себя чувствовала, у меня был жар. Сегодня все точно так же. Играть в таком состоянии очень тяжело. Я далека от идеального состояния», – сказала представительница Казахстана.
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Ну здоровья Лене
Сейчас главная цель Иги - как можно быстрее взять у нее реванш на своем любимом покрытии. Уже не получится, и это будет у нее сидеть в голове. Сейчас разворачивается что-то вроде психологической шахматной партии, и стратегически Рыбакина пока выигрывает.
Очень обидно за Лену. Желаю полностью оправиться к Уимблдону.
Арина, давай!
P.S. Ну, вот, в новость добавили причину - приболела. Досадно.