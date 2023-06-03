Рыбакина снялась с «Ролан Гаррос»

Четвертая ракетка мира снялась с « » перед матчем третьего круга против .

Причиной стала болезнь.

«Вчера я нехорошо себя чувствовала, у меня был жар. Сегодня все точно так же. Играть в таком состоянии очень тяжело. Я далека от идеального состояния», – сказала представительница Казахстана.

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