Хэмилтон и Расселл столкнулись во 2-м сегменте квалификации к Гран-при Испании

Гонщики « » и дошли до контакта в квалификации к .

Инцидент произошел в конце второго сегмента – напарники столкнулись, когда Льюис пытался опередить Джорджа. Машины получили повреждения – в частности, сломано переднее антикрыло на болиде Хэмилтона.

По итогам сегмента Хэмилтон стал четвертым и прошел дальше, а Расселл выбыл, показав 12-е время.

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