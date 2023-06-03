Хэмилтон и Расселл столкнулись во 2-м сегменте квалификации к Гран-при Испании
Гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл дошли до контакта в квалификации к Гран-при Испании.
Инцидент произошел в конце второго сегмента – напарники столкнулись, когда Льюис пытался опередить Джорджа. Машины получили повреждения – в частности, сломано переднее антикрыло на болиде Хэмилтона.
По итогам сегмента Хэмилтон стал четвертым и прошел дальше, а Расселл выбыл, показав 12-е время.
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