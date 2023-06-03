Хэмилтон и Расселл столкнулись во 2-м сегменте квалификации к Гран-при Испании

Теги Гран-при Испании Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл дошли до контакта в квалификации к Гран-при Испании.

Инцидент произошел в конце второго сегмента – напарники столкнулись, когда Льюис пытался опередить Джорджа. Машины получили повреждения – в частности, сломано переднее антикрыло на болиде Хэмилтона.

По итогам сегмента Хэмилтон стал четвертым и прошел дальше, а Расселл выбыл, показав 12-е время.

За ходом сессии можно следить на странице нашего онлайна:

Домашний Гран-при Алонсо и Сайнса: смогут ли испанцы побороться с Ферстаппеном?

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
StarsAndArrows
У Рассела куча места было,а так оба исполнили хз что.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадина Уйгурова
Инженер Рассела уснул?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
うちはイタチ
у всех пошли флешбеки с 2016)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mortimer1
Все-таки Макс был полностью прав насчет Рассела)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mexicantushkan
тут все очевидно - кто из двоих начинал быстрый круг, тот невиновен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий