«Реал» из-за оскорблений Винисиуса обратился в госкомиссию по борьбе с расизмом в спорте и попросил Верховный спортивный суд открыть дело против Тебаса

Теги Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Тебас Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

«Реал» обратился в госкомиссию по борьбе с расизмом из-за оскорблений в адрес Винисиуса.

Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут. 

Мадридский клуб направил письмо в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте. Кроме того, «Реал» попросил Верховный спортивный суд Испании (CSD) открыть дисциплинарное дело против президента Ла Лиги Хавьера Тебаса из-за твитов о Винисиусе. 

«Этим мы информируем Государственную комиссию о том, что факты были доведены до сведения государственной генеральной прокуратуры, в частности, посредством письма, адресованного прокурору Координационной палаты по борьбе с преступлениями на почве ненависти и дискриминацией, и аналогичным образом в этом письме мы выражаем намерение мадридского «Реала» воспользоваться своими правами как оскорбленной или пострадавший стороны и выступить в качестве частного обвинителя. 

Мы также хотим осудить заявления, сделанные после вышеупомянутого матча президентом лиги господином Хавьером Тебасом в его личном профиле в социальной сети «Твиттер» против игрока Винисиуса Жуниора.

Это не первый случай, когда мистер Тебас напал на вышеупомянутого игрока после того, как тот стал жертвой расистских оскорблений, оправдывая себя тем фактом, что Ла Лига подала различные жалобы из-за подобных инцидентов, но на самом деле [Тебас] публично оскорбляет игрока, выставляя его виновником в глазах общественности», – говорится в письме. 

Тебас – Винисиусу: «Мы пытались объяснить тебе, что Ла Лига может сделать в случаях расизма, но ты не явился ни в одну из согласованных дат»

Тебас – Винисиусу: «Ни Испания, ни Ла Лига не расистские. Мы не можем допустить, чтобы был запятнан имидж турнира, где более 200 темнокожих игроков испытывают уважение и любовь болельщиков»

Глава Ла Лиги Тебас извинился за твиты о Винисиусе: «Я не хотел атаковать его. Он достояние «Реала», испанского футбола, и мы хотим, чтобы он был с нами»

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41 комментарий

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Fan of Sport
Тот случай, когда фанаты Барселоны и Реала поддерживают друг друга. Ла Лиге нужны изменения и начать их надо с увольнения Тебаса
+34
-3
+31
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ARIGAMI ARIGAMI
Тебас в мемуарах: История о том, как я умудрился натравить на себя Реал и Барсу, необыкновенная
+25
-3
+22
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Tristan...
Красную отменили, дополнительную дисквалификацию не дали, фанатскую трибуну закрыли, судей уволили. Что ещё Реал хочет? Сразу трофей уж вручите королевским нытикам...
+16
-4
+12
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takehiko
Ответ Metalloid
Мда, звание самой ноющей команды скоро опять вернётся к Реалу.
Спартак не отдаст😉
+14
-5
+9
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инок
Как они надоели со своим расизмом. Играл Роналдиньо и
Дани Алвес и все было в порядке. А этот нытик, что заслужил, то и получает. В Реале несколько игроков с
черным цветом кожи, но ни к кому нет претензий.
+15
-8
+7
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Muhammad Juraev
Ответ Булат Кошкимбаев
Но как?! Ведь Тебас промадридский президент по мнению некоторых)
Нееее
Поэтому он и отменил кк винисоуса
+7
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werley
Винисиус пожаловался Тебасу на расизм, Тебас пригласил его к себе для более подробного разговора, Винисиус не пришел, Тебас написал о том, что Винисиус не пришел. Реакция Реала: Тебаса под суд. С одной стороны это смешно, а с другой стороны грустно, так как для Реала это всего лишь повод свести счеты с Тебасом из за Суперлиги.
+7
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Булат Кошкимбаев
Но как?! Ведь Тебас промадридский президент по мнению некоторых)
+8
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Burel
Ответ Булат Кошкимбаев
Но как?! Ведь Тебас промадридский президент по мнению некоторых)
и в чём противоречие ? Классический слив своего, когда настало подходящее время
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Хызыр
Ответ Злобный Конь
Сезон провален, лишь Кубок Испании. Остаётся только бороться с "расистами, искать другие околоспортивные причины.
Перес просто использует момент, что бы Тебаса скинуть
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Botikool
Ответ Andria Managadze
проблема в том что люди после штрафа 100% будут такие вещи кричать в игроков а насчёт Винисиуса да он должен успокоится и стать психологически на много лучше
В Испании клубы не настолько богаты. Пару раз штрафанут, закроют трибуны и всё, клубы будут смотреть в оба глаза за своими болельщиками
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Alex Power
Ответ Andria Managadze
книгу 100% будут звать El History tebas
Да ты силён в испанском
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Tiestorzn17
В Гаагу сразу пусть идут, че уж. Ужас то случился ужасный, негра негром назвали...
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gPk
Ответ Fan of Sport
Тот случай, когда фанаты Барселоны и Реала поддерживают друг друга. Ла Лиге нужны изменения и начать их надо с увольнения Тебаса
Как любят просто так взять и что-то придумать.Поддерживают друг друга.Ага.Двумя руками за то ,чтобы смотреть на сопли и вопли Винисиуса как он провоцирует игроков говоря о том ,что те мало зарабатывают ,как он перед их лицом целует эмблему ,как уходя на перерыв он болельщикам других клубов показывает эмблему ,как он своими руками вечно что-то арбитрам показывает.ВСЕ ПРЯМ ТОЛЬКО ЗА ЭТО!!!!
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Andria Managadze
Ответ Michael_Monza
Комментарий удален модератором
проблема в том что люди после штрафа 100% будут такие вещи кричать в игроков а насчёт Винисиуса да он должен успокоится и стать психологически на много лучше
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Andria Managadze
Ответ Alex Power
Да ты силён в испанском
gracias amigo😂
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Кино Музыка
Провокатор года.
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Stewart D.
очень плохой прецедент. Из винисиуса лепят ещё одного джорджа флойда местного масштаба. Ничего хорошего из этого не выйдет
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Sgi
Ответ Tristan...
Красную отменили, дополнительную дисквалификацию не дали, фанатскую трибуну закрыли, судей уволили. Что ещё Реал хочет? Сразу трофей уж вручите королевским нытикам...
Реал хочет , чтобы не было расизма , разве непонятно?!
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Геннадий Чеботарев
перец выждал момент и как кобра наносит смертельный укус. уберет Тебаса и потом на очереди чефиринщик.
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moldfan
Тупость конечно, но даже рад... после идиотских решений отменить дисквалификацию и забанить целую трибуну, за то что случается чуть ли не на каждом стадионе в каждом туре Ла Лиги...

Просто ор, что Тебас, который разложился и подстелился... продолжает отгребать от Винисиуса же.

Тебас приниципальный и последовательный... но только тогда, когда ему это выгодно.
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Валя Крюк
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Andria Managadze
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Тебас в мемуарах: История о том, как я умудрился натравить на себя Реал и Барсу, необыкновенная
книгу 100% будут звать El History tebas
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Игорь Климов
Ха-ха, Шоу только начинается)
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Евгений Лифшиц
Ответ werley
Винисиус пожаловался Тебасу на расизм, Тебас пригласил его к себе для более подробного разговора, Винисиус не пришел, Тебас написал о том, что Винисиус не пришел. Реакция Реала: Тебаса под суд. С одной стороны это смешно, а с другой стороны грустно, так как для Реала это всего лишь повод свести счеты с Тебасом из за Суперлиги.
это позор, а не грустно. я представляю каким кабинетом планировалась Суперлига, где Перес контролировал бы все
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