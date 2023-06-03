«Реал» из-за оскорблений Винисиуса обратился в госкомиссию по борьбе с расизмом в спорте и попросил Верховный спортивный суд открыть дело против Тебаса

«Реал» обратился в госкомиссию по борьбе с расизмом из-за оскорблений в адрес Винисиуса.

Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками « ». В результате игра была остановлена на 8 минут.

Мадридский клуб направил письмо в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте. Кроме того, «Реал» попросил Верховный спортивный суд Испании (CSD) открыть дисциплинарное дело против президента Ла Лиги Хавьера Тебаса из-за твитов о Винисиусе.

«Этим мы информируем Государственную комиссию о том, что факты были доведены до сведения государственной генеральной прокуратуры, в частности, посредством письма, адресованного прокурору Координационной палаты по борьбе с преступлениями на почве ненависти и дискриминацией, и аналогичным образом в этом письме мы выражаем намерение мадридского «Реала» воспользоваться своими правами как оскорбленной или пострадавший стороны и выступить в качестве частного обвинителя.

Мы также хотим осудить заявления, сделанные после вышеупомянутого матча президентом лиги господином Хавьером Тебасом в его личном профиле в социальной сети «Твиттер» против игрока .

Это не первый случай, когда мистер Тебас напал на вышеупомянутого игрока после того, как тот стал жертвой расистских оскорблений, оправдывая себя тем фактом, что Ла Лига подала различные жалобы из-за подобных инцидентов, но на самом деле [Тебас] публично оскорбляет игрока, выставляя его виновником в глазах общественности», – говорится в письме.

Тебас – Винисиусу: «Мы пытались объяснить тебе, что Ла Лига может сделать в случаях расизма, но ты не явился ни в одну из согласованных дат»

Тебас – Винисиусу: «Ни Испания, ни Ла Лига не расистские. Мы не можем допустить, чтобы был запятнан имидж турнира, где более 200 темнокожих игроков испытывают уважение и любовь болельщиков»

Глава Ла Лиги Тебас извинился за твиты о Винисиусе: «Я не хотел атаковать его. Он достояние «Реала», испанского футбола, и мы хотим, чтобы он был с нами»

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