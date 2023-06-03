«Реал» из-за оскорблений Винисиуса обратился в госкомиссию по борьбе с расизмом в спорте и попросил Верховный спортивный суд открыть дело против Тебаса
«Реал» обратился в госкомиссию по борьбе с расизмом из-за оскорблений в адрес Винисиуса.
Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.
Мадридский клуб направил письмо в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте. Кроме того, «Реал» попросил Верховный спортивный суд Испании (CSD) открыть дисциплинарное дело против президента Ла Лиги Хавьера Тебаса из-за твитов о Винисиусе.
«Этим мы информируем Государственную комиссию о том, что факты были доведены до сведения государственной генеральной прокуратуры, в частности, посредством письма, адресованного прокурору Координационной палаты по борьбе с преступлениями на почве ненависти и дискриминацией, и аналогичным образом в этом письме мы выражаем намерение мадридского «Реала» воспользоваться своими правами как оскорбленной или пострадавший стороны и выступить в качестве частного обвинителя.
Мы также хотим осудить заявления, сделанные после вышеупомянутого матча президентом лиги господином Хавьером Тебасом в его личном профиле в социальной сети «Твиттер» против игрока Винисиуса Жуниора.
Это не первый случай, когда мистер Тебас напал на вышеупомянутого игрока после того, как тот стал жертвой расистских оскорблений, оправдывая себя тем фактом, что Ла Лига подала различные жалобы из-за подобных инцидентов, но на самом деле [Тебас] публично оскорбляет игрока, выставляя его виновником в глазах общественности», – говорится в письме.
Тебас – Винисиусу: «Мы пытались объяснить тебе, что Ла Лига может сделать в случаях расизма, но ты не явился ни в одну из согласованных дат»
Тебас – Винисиусу: «Ни Испания, ни Ла Лига не расистские. Мы не можем допустить, чтобы был запятнан имидж турнира, где более 200 темнокожих игроков испытывают уважение и любовь болельщиков»
Глава Ла Лиги Тебас извинился за твиты о Винисиусе: «Я не хотел атаковать его. Он достояние «Реала», испанского футбола, и мы хотим, чтобы он был с нами»
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Дани Алвес и все было в порядке. А этот нытик, что заслужил, то и получает. В Реале несколько игроков с
черным цветом кожи, но ни к кому нет претензий.
Поэтому он и отменил кк винисоуса
Просто ор, что Тебас, который разложился и подстелился... продолжает отгребать от Винисиуса же.
Тебас приниципальный и последовательный... но только тогда, когда ему это выгодно.
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