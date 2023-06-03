Тренер «Алании» Василенко о недопуске к стыкам: «Спортивный принцип у нас не котируется. Почему московский клуб может арендовать арену, а мы – нет? За МКАДом тоже есть футбол!»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Олег Василенко Ахмат-Арена Алания Владикавказ Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Алании» высказался о недопуске клуба к стыковым матчам за выход в Мир РПЛ.

Ранее РФС отказал «Алании» в выдаче лицензии для РПЛ, из-за чего клуб, занимающий третье место в Мелбет Первой лиге, не имеет права на участие в стыковых играх.

– Как восприняли в команде новость, что «Алания» не сможет принять участие в стыках?

– Конечно, есть горечь и расстройство от несправедливости, но нет упаднического, панического настроения. Чувствуется уверенность, солидность, сила какая-то…

Помните крутую фразу «А в чем сила брат? А сила в правде!» Вот у нас именно такое состояние сейчас. Мы гордимся проделанной работой и достойным результатом. Команда прошла сложный путь, проделала большой объем работы, парни – молодцы! В очередной раз доказали, что они сильнейшие. Мы заработали бронзовые медали, а это очень почетно и важно.

– Решение апелляционного комитета РФС не совсем справедливо, на ваш взгляд?

– Я сожалею и расстроен, что спортивный принцип у нас не котируется. Обесценен труд очень многих людей. Для чего тогда все команды начинают первенство? Для чего они соревнуются, работают? Для чего пацаны играют и получают травмы?

Я беру абсолютно все команды и всех игроков. Они проходят через жернова футбола, чтобы прийти куда-то, попробовать следующий этап. Да, они соперники, но, прежде всего, это спортсмены. В данном соперничестве есть две команды, которые заняли первое и второе место и по праву завоевали выход в РПЛ, остальные боролись за свои места, прошли свой путь. И это надо уважать!

Мы поднялись заслуженно, по игре, попали в лидеры, мы и есть одни из лидеров, раз заняли третье место. Но как же тогда спортивный принцип? Давайте тогда будем проводить первенство стадионов. Но мы же участвуем в соревнованиях по футболу, а не по стройкам.

Мы все хотим развивать футбол в своих регионах и в стране. Да, у клубов есть какие-то проблемы, шероховатости. То с полями, то двести болельщиков на трибунах, не от лучшей жизни одна из команд год отыграла в манеже. Но мы все поддерживаем друг друга, потому что понимаем: делается все возможное для того чтобы быть в футболе, исправить ситуацию. Тем более если есть частные инвесторы, это надо поддерживать.

Есть команды, которые подают лицензию в случае невыхода прямого претендента. Все это мусолится через прессу, в футбольных кругах. А где же спортивная составляющая? Я понимаю, что у всех есть желание, амбиции – это их личное дело. Я ни в чей огород камень не бросаю, но в клубах понимают, что занимают места от пятого до восьмого? Лично мне было бы стыдно подавать лицензию в такой ситуации.

Идешь в четверке – не вопрос, заслуга клуба. Ниже – ну что же, так вышло, будем стараться дальше. Опять же повторюсь, это моя личная позиция. Я так устроен. Почему никто не сказал: «Давайте поддержим «Аланию», они заслужили». Разве что Федор Щербаченко высказал свою позицию, мы ему благодарны.

– Регламент РПЛ содержит правило, согласно которому клубы должны выступать в своем регионе.

– Мы команда из северо-кавказского региона. И сейчас у нас есть возможность играть на Северном Кавказе в ста километрах от Владикавказа на стадионе «Ахмат-Арена». Прекрасный футбольный стадион, на котором выступают команда Премьер-лиги и мы.

Мы благодарны Грозному, руководству «Ахмата» и республике за гостеприимство, поддержку осетинского футбола! Они протянули нам руку помощи и дружбы. Но чем это отличается от Москвы и Московской области? Почему условный клуб без стадиона там может арендовать арену и играть в Премьер-лиге, а мы не можем принять даже стыки?! «Торпедо», «Родина», «Алания» отличаются футболками и регионом, все остальное – одинаково. Ребята, за МКАДом тоже есть футбол!

В прошлом году была такая же шумиха вокруг Воронежа. Благодаря губернатору, гендиректору и всем работникам клуба команду допустили. А сейчас мы говорим, что Воронеж – самый футбольный город. Поверьте, Владикавказ – это очень футбольный город! И участие «Алании» добавит только положительных эмоций. Чем больше будет подобных клубов, тем ярче будет выглядеть наш футбол.

«Алания» – частный клуб, который вкладывает деньги, тут отличная академия, где занимается очень много детей, в том числе девочки. Владикавказ – футбольный город. Здесь болельщики безумно ждут игр, живут командой, цветами клуба, традициями футбола, региона и везде поддерживают ее. Здесь таксисты в майках «Алании», продавщицы в магазине знают, как прошла игра. Здесь никто ни у кого не просит каких-то дополнительных заоблачных средств.

Здесь парни играют в футбол, несмотря на травмы, несмотря на статьи про стадион, которые последний месяц буквально везде. Они играли всегда с душой, честно и по спортивному принципу, заслужили выступать в стыках. Ведь это и есть основная вещь, ведь в этом суть спорта – выиграл, заслужил, давай в следующий этап, там теперь пробуй, доказывай. Не получается – работай дальше, – сказал Олег Василенко.

Фанаты «Алании» написали Путину с просьбой дать клубу сыграть в стыках за РПЛ: «Футбол в регионе на фоне СВО, в которой участвуют тысячи сынов Осетии, может стать фактором социального благополучия»

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46 комментариев

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Mohnatiy
Вот если бы ещё трепаться поменьше и реально стадион реконструировать, как год назад обещали...
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Алексей Тарлыков
Как будто только сегодня узнали правила и регламент.
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не понимаю выпадов в сторону московкских клубов, те кто принимают решения в рфс последние 20 лет никакого отношения к Москве не имеют...
+65
-30
+35
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Ярик01
Ответ Григорий Молотков
в том что стадион там снесли полностью фактически и реконструрируется за частные деньги. хотелось бы,  чтобы Алания выступила конечно. но и правило ввели не просто так
Реконструкция за федеральные деньги, не надо обманывать
+27
-4
+23
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alfadi
А что мешало с прошлого года, когда также отказали, привести стадион в соответствие?
+23
-6
+17
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Redmurza
Я реально сочувствую болелам Алании, но когда у тебя со стройки пропадают тонны стройматериалов, немного странно делать крайними абстрактных москвичей. Популизм-с
+20
-4
+16
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Atsuktuvas
Ответ Алексей Тарлыков
Как будто только сегодня узнали правила и регламент.
Регламент и зима всегда приходят неожиданно...
+11
-1
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Владддд
Ой, спросите об этом деда газая, куда делись деньги, которыми русгидро накачивала аланию, и почему валерка свалил в москву, оставив аланию у разбитого корыта?
+11
-2
+9
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Вячеслав Тотров
Ответ Mohnatiy
Вот если бы ещё трепаться поменьше и реально стадион реконструировать, как год назад обещали...
там не реконструкция. полностью сносили старый стадион и строят новый,а это дольше длится. мне кажется за год тяжело это сделать. возводить трибуны стали только в конце осени
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sebastian1410
Ответ </c/>
не понимаю выпадов в сторону московкских клубов, те кто принимают решения в рфс последние 20 лет никакого отношения к Москве не имеют...
а кому их адресовать? вылетают два никому ненужных московских клуба с пустыми трибунами, вероятно из фнл поднимется такой же московский клуб с пустыми трибунами. для чего они существуют и для кого играют в футбол?
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swooshman
Ответ Russian Horse
Комментарий удален пользователем
по регламенту клуб должен играть только в своем регионе. Это ввели после того, как Тамбов сезон в Саранске играл..
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La Crosse Bobcats
лучше бы вместо реконструкции никому нафиг не нужных Лужников построили бы несколько стадионов, например в Владикавказе и Воронеже.
ну и конечно смешно, что тащат очередной никому не нужный московский клуб. я бы на месте господина Василенко поставил вопрос шире - почему крупнейшие компании - Лукойл, РЖД, ВТБ, ВЭБ финансируют только московские клубы?
тут болельщики ЦСКА жалуются что дескать ВЭБ им стадион профинансировал, а потом еще и "за долги" взял на содержание. а давайте у болельщиков Алании, Ротора или Факела поинтересуется - не будут ли они против если им ВЭБ вначале построит отличный стадион, а потом будет их финансировать, да так что они за одно трансферное окно будут по 30 миллионов евро тратить? ))
+15
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+5
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La Crosse Bobcats
Ответ </c/>
не понимаю выпадов в сторону московкских клубов, те кто принимают решения в рфс последние 20 лет никакого отношения к Москве не имеют...
тоже не понимаю выпадов в сторону выпадов в сторону московских клубов, всего то аккумулировали почти все бабло в России, всего то каждый из них имеет отличный стадион, подумаешь мелочь какая то. действительно странно))
+6
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xoms
Ответ </c/>
не понимаю выпадов в сторону московкских клубов, те кто принимают решения в рфс последние 20 лет никакого отношения к Москве не имеют...
А кому они относится, почему-то у нас только Москва процветает не находишь, а в чей огород камень кидаешь, что то кроме бурьяна ничего не процветает
+9
-4
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Григорий Молотков
Ответ alfadi
А что мешало с прошлого года, когда также отказали, привести стадион в соответствие?
в том что стадион там снесли полностью фактически и реконструрируется за частные деньги.

хотелось бы,  чтобы Алания выступила конечно. но и правило ввели не просто так
+11
-6
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Никита Самарин
У Оренбурга и похуже была ситуация (по спортивному принципу вышли в РПЛ, но не допустили), так что надо меньше жаловаться, а собрать хорошую команду (которая будет занимать места не в стыках, а напрямую выходить в РПЛ) и привести стадион в соответствие нормам РПЛ и спокойно играть. Чего в следующем году Алании и желаю.
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Угараю_с_вас
Ответ Mohnatiy
Вот если бы ещё трепаться поменьше и реально стадион реконструировать, как год назад обещали...
Насколько мне известно они строят новый стадион, смысл тратить деньги в реконструкцию еще одного…
+3
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Ярик01
Ответ Вячеслав Тотров
поэтому так и затянули. федеральные деньги пока каждый кто к ним прикоснется и не оторвет свой кусочек -работать не начинают. и к федеральным деньгам добавлялись частные инвестиции
Нет там частных инвестиций в стадион. Региональные (дотационного региона) и федеральные средства в реконструкции стадиона, что на балансе субъекта федерации и через УКС РСОА
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Вячеслав Тотров
Ответ Ярик01
Реконструкция за федеральные деньги, не надо обманывать
поэтому так и затянули. федеральные деньги пока каждый кто к ним прикоснется и не оторвет свой кусочек -работать не начинают. и к федеральным деньгам добавлялись частные инвестиции
+2
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Игорь М.
Ответ </c/>
не понимаю выпадов в сторону московкских клубов, те кто принимают решения в рфс последние 20 лет никакого отношения к Москве не имеют...
А где они сидят? Где у нас столица? Где у нас деньги всей страны? Ты здесь постоянно ноешь про Зенит, но забываешь, что клубы из москвабада высасывают денег в несколько раз больше, чем Зенит
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sanek_rabona
Ответ La Crosse Bobcats
тоже не понимаю выпадов в сторону выпадов в сторону московских клубов, всего то аккумулировали почти все бабло в России, всего то каждый из них имеет отличный стадион, подумаешь мелочь какая то. действительно странно))
Как иронично это слышать от питерских экспертов с самым позорным распильным стадионом в стране и чья шайка как раз все финансы и аккумулирует.
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Владислав Дудкин
Да можно все это понять. Правило абсолютно идиотское. Но после принятия фанайди стало только яснее на футбол все плевать) и это на фоне того, что ЕК больше не будет.
Ладно посмотрим во что это выльется. Судя по всему РПЛ так и останется чемпионатом водокачки.
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i.ivanov...russia.dca......
Ответ Владддд
Ой, спросите об этом деда газая, куда делись деньги, которыми русгидро накачивала аланию, и почему валерка свалил в москву, оставив аланию у разбитого корыта?
Было 2 лярда. Один потратили на покупки, другой увело само РусГидро в лице Додда
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fantast1c
Ответ i.ivanov...russia.dca......
А Анжи когда арену строилм в Москве играли? У кого то кроме болел были претензии? Там видимо Керимов подкормил РФС нехило
Тогда не было прецедента Тамбова.
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rome2003
Думается мне, вопросом, что со стадионом Алании, позволяющим играть в РПЛ, имеет смысл поинтересоваться у небезызвестного усатого господина.
Что-то подсказывает мне, что он может быть в курсе.
А Владикавказ конечно жаль: футбольный город, команда, которую искренне любят и на которую действительно ходят, в отличие от многих других команд
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