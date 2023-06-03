9-летний аргентинец Фаустино Оро стал самым молодым в истории шахматистом, набравшим рейтинг 2300

Теги Нодирбек Абдусатторов Фаустино Оро Шахматы

9-летний аргентинец стал самым молодым в истории шахматистом, набравшим рейтинг 2300.

Фаустино Оро начал играть в мае 2020-го и за три года достиг звания «мастер ФИДЕ». Он становился чемпионом Аргентины в возрастной категории до 8 лет и победителем Панамериканского чемпионата до 10 лет, затем участвовал во взрослых соревнованиях.

Согласно обновленному рейтингу Международной шахматной федерации (ФИДЕ), Оро набрал 2316 пунктов ЭЛО в классических шахматах. Ранее никому не удавалось сделать это в столь юном возрасте.

Рекорд в достижении рейтинга 2400 принадлежит узбекистанцу Нодирбеку Абдусатторову. Он достиг отметки в 2015 году в возрасте 10 лет 5 месяцев.

9 комментариев

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Ramzzes
Ответ krolik213
Не знал, что правильно говорить узбекистанцу, а не узбеку!
Узбек - национальность, узбекистанец - гражданин Узбекистана.
+18
0
+18
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Kemal Gul
Сын маминой подруги
+7
-1
+6
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riverman1980
Интересно, как арги за доской симулируют.
+9
-5
+4
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Давай Так
Интересно, грязно играл?
+4
0
+4
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Философ Востока
Анкара Оро
+3
0
+3
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Кашшай Чакырович
Я за 1.5 года только 1300 смог набрать ) а тут мальцы чё творят )
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Alex Rhea
Ответ Давай Так
Интересно, грязно играл?
Такой же вопрос. С другой стороны, Нодирбек сейчас явно лучший юниор в мире, да и в очень многие рано добивались успехов
0
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