9-летний аргентинец Фаустино Оро стал самым молодым в истории шахматистом, набравшим рейтинг 2300

9-летний аргентинец стал самым молодым в истории шахматистом, набравшим рейтинг 2300.

Фаустино Оро начал играть в мае 2020-го и за три года достиг звания «мастер ФИДЕ». Он становился чемпионом Аргентины в возрастной категории до 8 лет и победителем Панамериканского чемпионата до 10 лет, затем участвовал во взрослых соревнованиях.

Согласно обновленному рейтингу Международной шахматной федерации (ФИДЕ), Оро набрал 2316 пунктов ЭЛО в классических шахматах. Ранее никому не удавалось сделать это в столь юном возрасте.

Рекорд в достижении рейтинга 2400 принадлежит узбекистанцу Нодирбеку Абдусатторову. Он достиг отметки в 2015 году в возрасте 10 лет 5 месяцев.