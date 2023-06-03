«Реал» объявил об уходе Асенсио. Хавбек выиграл 17 трофеев с клубом

Теги ПСЖ Реал Мадрид Ла Лига трансферы Марко Асенсио Футбол

Марко Асенсио покидает «Реал».

Мадридский клуб объявил, что полузащитник, чей контракт действует до конца июня, уйдет из команды по окончании сезона. 

Асенсио перешел в «Реал» в 2015 году. В составе клуба он выиграл 17 трофеев: 3 кубка Лиги чемпионов, 4 титула клубного чемпионата мира, 3 Суперкубка Европы, 3 трофея Ла Лиги, 1 Кубок Короля и 3 Суперкубка Испании.

Сообщалось, что 27-летний футболист близок к переходу в «ПСЖ». 

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45 комментариев

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Nick Y
Асенсио классный тип. Удар у него что надо, голова на месте, крепкий. Но есть ощущение, что ему бы в клуб, где он будет звездой, на которую будет играть команда. А в псж может и потеряеться, как и все остальные, кто туда приходит
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Bashibuzuck
Успехов в дальнейшем, спасибо за всё👏👏👏
+23
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Иван Баланар
Ответ Владимир Владимирович
Кроос Модрич Каземиро по сути никому шанса не давали 10 лет, зацементировав эти амплуа за собой, а Асенсио как и Иско в глубокой памяти мадридских болельщиков врядле останутся .
Ни один из них не играет на потенциальной позиции Асенсио...
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Сергей Логинов
Катапульты в ворота Севильи и Барселоны❤
+12
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James Howard
Можно сказать, что легенда Реала уже
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yah0o
Спасибо Марко за все. Дальние удары левой будем помнить.
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Zakir Zakir
Ответ Nick Y
Асенсио классный тип. Удар у него что надо, голова на месте, крепкий. Но есть ощущение, что ему бы в клуб, где он будет звездой, на которую будет играть команда. А в псж может и потеряеться, как и все остальные, кто туда приходит
так после ухода роналду реал планировал его таким сделать, однако он сам заявил что не подходит, и после той травмы, он сам не свой, удар остался, но стабильности нет абсолютно, уверен в псж он не задержится
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+4
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Isa Babaev
Ответ Nick Y
Асенсио классный тип. Удар у него что надо, голова на месте, крепкий. Но есть ощущение, что ему бы в клуб, где он будет звездой, на которую будет играть команда. А в псж может и потеряеться, как и все остальные, кто туда приходит
Клубы где он будет звездой это Брайтон, Рома или условная Валенсия
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Uragan Boy
до свидос
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Макс Кидалов
Я вообще всегда расчитывал на асенсио и думал, что он все таки станет ключевым игроком Реала, но последние года 2 он никак не спрогрессировал, только как игрок замены он хорош, но в основе от него пользы нет, скорости у него нет для флангового игрока, а других позиций у него нет в Реале. Асенсио бы уйти в команде попроще, в Реал сосьедад, Рому, Милан, Наполи, там он может закрепится с основе и играть постоянно, если хочет быть топ игроком и вызываться в сборную Испании регулярно. Просто Реал не его уровень, слишком высокая планка там
+3
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Назарбек Рамунанаев
Ответ Gena Verdel
Ни рыба, ни мясо
Да конечно. Чувак с техникой, дальним ударом, имеющий крутую стату по гол+пас даже в этом неудачном сезоне.
+2
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oka79410
прекрасно помню его гол в суперкубке испании "барсе". колотушка у него классная, много красивых голов забил
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Данияр Жумабекович
до травмы был хорош, забивал важные и красивые голы. В общем, спасибо за всё и удачи в новом клубе
+2
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Fma wozo
Бедный мальчик
+4
-2
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Demyan Grachev
Ответ Владимир Владимирович
Кроос Модрич Каземиро по сути никому шанса не давали 10 лет, зацементировав эти амплуа за собой, а Асенсио как и Иско в глубокой памяти мадридских болельщиков врядле останутся .
причём здесь ЦПЗ? ტНАЛИТЕГ ТЫ НАШ
+2
0
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f0rmoceft
Жаль, его ударов левой будет не хватать)
+2
-1
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Gena Verdel
Ни рыба, ни мясо
+4
-3
+1
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Mario Enzo
Удачи Марко, талантливый и скромный игрок
+1
0
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RS7
вечно перспективный, не стабильный игрок, если он перейдёт в ПСЖ, то сломает себе карьеру как Дракслер и прочие нераскрывшиеся таланты.
+1
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Иван Баланар
Ответ Владимир Владимирович
Все они полузащитники по сути
Да ладно?
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Shadow1882
Если с ПСЖ не получится, то может в Мадриде останется? С Симеоне такие истории работают
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Пепси пеналдувич
В Милан бы подошел, жаль зарплату не потянет.
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-2
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Молодой Френки
Ждем в Ростове у Карпина
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Raul Bloodworth
Спасибо за все. Пока.
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Golden Valley
Перспективный, думаю в псж у него получится взять золотой мяч
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