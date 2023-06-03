«Реал» объявил об уходе Асенсио. Хавбек выиграл 17 трофеев с клубом
Марко Асенсио покидает «Реал».
Мадридский клуб объявил, что полузащитник, чей контракт действует до конца июня, уйдет из команды по окончании сезона.
Асенсио перешел в «Реал» в 2015 году. В составе клуба он выиграл 17 трофеев: 3 кубка Лиги чемпионов, 4 титула клубного чемпионата мира, 3 Суперкубка Европы, 3 трофея Ла Лиги, 1 Кубок Короля и 3 Суперкубка Испании.
Сообщалось, что 27-летний футболист близок к переходу в «ПСЖ».
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
45 комментариев