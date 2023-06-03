«ПСЖ» уволит Гальтье по окончании сезона

Теги ПСЖ лига 1 Франция отставки Кристоф Гальтье Мохаммед бен Хамад Аль-Тани Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Кристоф Гальтье не будет тренировать «ПСЖ» в следующем сезоне.

Парижане уволят 56-летнего француза после сегодняшнего матча заключительного тура Лиги 1 с «Клермоном», сообщает L’Equipe.

Накануне владелец «ПСЖ», эмир Катара Мохаммед бен Хамад Аль-Тани провел в Париже встречу с президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи, на которой и было принято решение об отставке Гальтье.

Гальтье возглавил «ПСЖ» летом прошлого года, подписав двухлетний контракт.

В уходящем сезоне парижане выиграли Лигу 1 в рекордный 11-й раз, но вылетели из Лиги чемпионов в 1/8 финала, оказавшись слабее «Баварии» (0:1, 0:2).

Кроме того, «ПСЖ» не смог побороться за Кубок Франции, вылетев в 1/8 финала в феврале от «Марселя» (1:2).

Также, по данным источника, на увольнение Гальтье повлиял скандал с обвинениями в расизме.

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26 комментариев

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Иван Новиков
Место под Семака расчищают.
+19
-2
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SaH4r.
Ответ KillFish
Помните, как в начале сезона местные эксперты ему тут оды пели? особенно, после пары разгромов соперников в лиге фермеров 😄
до ЧМ ПСЖ очень даже неплохо играла
+14
-3
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Hella black
Не хватило авторитета,до Катара 2022 команда была бодрячком.
+7
-1
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Dikki Shelton
ПСЖ нужно уговорить Зидана возглавить клуб. Все равно лучшей кандидатуры они не найдут.
+6
-1
+5
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kaka10
Гальтие: «Руководство «ПСЖ» имело в виду последний матч Гальтие в сезоне»
+6
-2
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Фанат Сан-Марино
Надо звать Раймона Доменека, лучше тренера для мешка не найти
Его первый день в клубе:
«Так, слушать меня: все, кто по гороскопу Скорпион, собирают манатки, и чтобы я вас здесь больше не видел!»
+2
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Отец Абду
Месси, Рамос, Галтье ушли... Кто следующий?:)
+2
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Eliza77
Странный тренер…
+6
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Ansu Fati
Haha, Classic))
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Юрий Кечко
Мостовой к сожалению ещё не успеет получить лицензию
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Мукунку хороший
Ответ Иван Новиков
Место под Семака расчищают.
Там тренер нужен а не физрук-веган)
+5
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KillFish
Помните, как в начале сезона местные эксперты ему тут оды пели? особенно, после пары разгромов соперников в лиге фермеров 😄
+4
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Дмитрий Гудков
А говорили основная задача Лига 1
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karaDENIZZZ
Уважающий себя тренер, должен сто раз подумать, прежде чем принять предложение ПСЖ.
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Demyan Grachev
а так он старался, так старался...об звездулек язык стёр
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Фанат Сан-Марино
Надо звать Раймона Доменека, лучше тренера для мешка не найти
0
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Имя Фамилия
Ответ KillFish
Помните, как в начале сезона местные эксперты ему тут оды пели? особенно, после пары разгромов соперников в лиге фермеров 😄
Это были месифаны. Они ненавидят топаря Почеттино за то, что тот пару раз заменил меси, чтобы закамбечить матчи. Вначале сезона говорили, что Галтье это тренер типа Скалони, который сделает в Париже новую сборную Аргентины, заточит футбол под меси и возьмёт требл. Помню их комменты летом, что в игре ПСЖ наконец-то появился тот самый «рисунак игры», где всё заточено под калича меси. Вот вам и результат, играют один в один в то же УГ, как сб. аргентины, только без фирменного судейского рецепта.
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wxf68nxnqj
Ответ Отец Абду
Месси, Рамос, Галтье ушли... Кто следующий?:)
Вератти
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fc_champion
Ответ Dikki Shelton
ПСЖ нужно уговорить Зидана возглавить клуб. Все равно лучшей кандидатуры они не найдут.
Есть одно но. Зидан по месту рождения - марселец, а у них особые исторические отношения со столичными, особенно в спорте явные противоречия. Это равносильно переходу коренному каталонцу в стан мадридистов. Не уверен, что даже на огромные цифры он купится и подпортит репутацию
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