«Пари НН» сыграет с «Родиной» в стыковых матчах, «Факел» – с «Енисеем».

В 30-м туре Мир « » дома обыграли «Спартак» (1:0) и, набрав 32 очка, заняли 12-е место.

« » был сильнее «Химок» (2:0) и с 30 баллами стал 13-м. «Факел» уступил «Зениту» (0:1) и занял 14-е место, имея те же 30 баллов, но уступая команде по личным встречам.

Таким образом, в стыковых матчах за право выступать в Премьер-лиге в сезоне-2023/24 « » сыграет с « » (5-е место в ), « » – с « » (4-е).

Первые матчи пройдут 6 июня, ответные – 9-го. По результатам жеребьевки сначала дома сыграют команды Первой лиги.

Ранее РФС не выдал лицензию «Алании», ставшей третьей в Первой лиге.

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