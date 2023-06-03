«Пари НН» сыграет с «Родиной» в стыковых матчах, «Факел» – с «Енисеем»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Первая лига Вадим Евсеев Сергей Юран Енисей Факел Игорь Осинькин Пари НН Родина Москва Футбол

«Пари НН» сыграет с «Родиной» в стыковых матчах, «Факел» – с «Енисеем».

В 30-м туре Мир РПЛ «Крылья» дома обыграли «Спартак» (1:0) и, набрав 32 очка, заняли 12-е место.

«Пари НН» был сильнее «Химок» (2:0) и с 30 баллами стал 13-м. «Факел» уступил «Зениту» (0:1) и занял 14-е место, имея те же 30 баллов, но уступая команде Сергея Юрана по личным встречам.

Таким образом, в стыковых матчах за право выступать в Премьер-лиге в сезоне-2023/24 «Пари НН» сыграет с «Родиной» (5-е место в Первой лиге), «Факел» – с «Енисеем» (4-е).

Первые матчи пройдут 6 июня, ответные – 9-го. По результатам жеребьевки сначала дома сыграют команды Первой лиги.

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89 комментариев

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Evgeny Vasilyev
Ответ Василиус
Весь Нижний новгород сейчас ненавидит спартак, который свел все усилия их клуба на ноль
Усилия клуба учитываются по результатам 30 игр своей команды, а не одной игры чужой команды
+54
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Человек_Легенда
Ну удачи Факелу. Воронеж в РПЛ видеть больше хочется, чем Енисей
+53
-6
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космонавт на дереве
Интересно, игрокам Факела ещё не сказали, что они будут в манеже в Красноярске играть?)
+38
-2
+36
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Кирилл Голивец
Ответ error505
Жду Факел и хотелось бы увидеть Родину
Какая польза от московского искусственного клуба вперед города-миллионника с историей (города, а не клуба, разумеется)?
+30
-5
+25
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Геодез
факел должен оставаться. народная команда
+28
-3
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Дерзкий пеликан
Вперёд наш Факел! Мы с тобой!
+25
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Максим Ремизов
Факел, Вы должны остаться. Многие в стране хотят этого. Не пугайтесь манежа, раздули миф про домашний матч Енисея. Буду, как и многие переживать всей душой за Вас.))) не отступать и не сдаваться. Бейтесь за город и команду. В своё время были "мужики" ростовские,а Вы продолжайте быть воронежскими. ФАКЕЛ внёс в наш футбол каплю свежести и много позитивных моментов.
+25
-6
+19
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Mltya Boyko
Надеюсь родина останется в фнл
+22
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+18
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Vaksinator
удачи Факелу! хорошая команда, хочется чтобы она осталась в рпл и продолжила развиваться
+20
-2
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Василиус
Ответ error505
Жду Факел и хотелось бы увидеть Родину
Москвы в рпл чтоль мало?
+17
-2
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Денис Матросов
Хех...Факел,удачи вам! Енисей без обид.
+10
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dreamstep
У Енисей есть реальный шанс за счет манежа выйти в РПЛ.
+13
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Russ Ivan
Рад за Калининград, добро пожаловать!
+8
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Кирилл Голивец
Ответ Mltya Boyko
Надеюсь родина останется в фнл
И улетит через пару лет в Небесную лигу
+10
-3
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Balt
Ну, удачи НиНо и Факелу. Должны остаться. Такие города должны быть представлены в РПЛ!
+11
-4
+7
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Ubik-city
"Родина" - по сути районный клуб, играющий перед горсткой болельщиков в отдаленном районе Богородское - сильно будет, если такой клуб появится в вышке.
+7
-2
+5
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Василиус
Весь Нижний новгород сейчас ненавидит спартак, который свел все усилия их клуба на ноль
+14
-10
+4
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Андрей
Ответ Максим Ремизов
Факел, Вы должны остаться. Многие в стране хотят этого. Не пугайтесь манежа, раздули миф про домашний матч Енисея. Буду, как и многие переживать всей душой за Вас.))) не отступать и не сдаваться. Бейтесь за город и команду. В своё время были "мужики" ростовские,а Вы продолжайте быть воронежскими. ФАКЕЛ внёс в наш футбол каплю свежести и много позитивных моментов.
Кто хочет то?
+7
-4
+3
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Kit244098
Надеюсь, что и Факел и Нижний удачно пройдут стыки. Вылета они уж точно не заслуживают.
+4
-1
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Андрей Балабаев
Нижегородцев иноагентами не признают? Пойти против Родины в нынешнее время. Тревожно
+7
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KROVOSOS
Ответ начальник цеха Михалыч
Не понял, первые две же команды выходят, получается стыки играют 3 и 4 команды, а здесь написано что 4 и 5?
Аланию не допустили в стыки
+3
0
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box2box2
Ответ Balt
Ну, удачи НиНо и Факелу. Должны остаться. Такие города должны быть представлены в РПЛ!
Чем Красноярск хуже? На НН ходит 2 человека, хоть и стадион у них хороший...
+4
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King_X
Факел очень симпатичная команда, большую часть сезона играли только в атаку
Надеюсь, останутся в РПЛ
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Алик 67
В Красноярске есть центральный стадион, вот там и сыграют. Помоему 15000 разрешают. Но пока фануйди нету. Надеюсь будет полностью поддержка. У нас футбол любят.
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Вячеслав Баранов
Позор Спартаку...половину разгонять надо...Промес этот предсказуемый,все знают в какой он угол пробивает...
+3
-1
+2
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