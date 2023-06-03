«Пари НН» сыграет с «Родиной» в стыковых матчах, «Факел» – с «Енисеем»
«Пари НН» сыграет с «Родиной» в стыковых матчах, «Факел» – с «Енисеем».
В 30-м туре Мир РПЛ «Крылья» дома обыграли «Спартак» (1:0) и, набрав 32 очка, заняли 12-е место.
«Пари НН» был сильнее «Химок» (2:0) и с 30 баллами стал 13-м. «Факел» уступил «Зениту» (0:1) и занял 14-е место, имея те же 30 баллов, но уступая команде Сергея Юрана по личным встречам.
Таким образом, в стыковых матчах за право выступать в Премьер-лиге в сезоне-2023/24 «Пари НН» сыграет с «Родиной» (5-е место в Первой лиге), «Факел» – с «Енисеем» (4-е).
Первые матчи пройдут 6 июня, ответные – 9-го. По результатам жеребьевки сначала дома сыграют команды Первой лиги.
Ранее РФС не выдал лицензию «Алании», ставшей третьей в Первой лиге.
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
Надеюсь, останутся в РПЛ