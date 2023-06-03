«ПСЖ» объявил об уходе Месси: «Приключение в Париже подходит к концу после двух сезонов»
«ПСЖ» подтвердил расставание с Лионелем Месси по окончании сезона.
«После двух сезонов, проведенных в столице Франции, приключение Лео Месси в «ПСЖ» подходит к концу. Клуб с определенными эмоциями желает Лео многочисленных успехов в дальнейшей карьере.
«ПСЖ» хотел бы выразить огромную признательность семикратному обладателю «Золотого мяча», который выиграл в клубе два чемпионата Франции и один Суперкубок Франции», – сказано в заявлении парижан.
Аргентинец провел в Лиге 1 57 матчей, забив 22 гола и отдав 30 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Ранее сообщалось, что «Аль-Хилаль» хочет объявить о трансфере Месси 6 июня.
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