«ПСЖ» объявил об уходе Месси: «Приключение в Париже подходит к концу после двух сезонов»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция трансферы Футбол

«ПСЖ» подтвердил расставание с Лионелем Месси по окончании сезона.

«После двух сезонов, проведенных в столице Франции, приключение Лео Месси в «ПСЖ» подходит к концу. Клуб с определенными эмоциями желает Лео многочисленных успехов в дальнейшей карьере.

«ПСЖ» хотел бы выразить огромную признательность семикратному обладателю «Золотого мяча», который выиграл в клубе два чемпионата Франции и один Суперкубок Франции», – сказано в заявлении парижан.

Аргентинец провел в Лиге 1 57 матчей, забив 22 гола и отдав 30 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хилаль» хочет объявить о трансфере Месси 6 июня.

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232 комментария

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Los Galácticos
Теперь можно с уверенностью сказать что помпезная трансферная компания ПСЖ с Месси, Рамосом, Вейналдумом и Доннаруммой в итоге полностью провалилась на футбольном поле.
+292
-31
+261
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Бенисио Дель Пьеро
Забавляет насколько персофаны Месси и Роналду похожи, хоть и считают себя лучше друг друга. Обе секты после неудачи их кумира в клубе в корень отрицают вину своего идола и теперь резко для них ПСЖ/МЮ стали помойкой. Хотя по сути Месси в ПСЖ объективно провалился. Чемпионат Франции и без него брали, а в ЛЧ он просто растворился в важнейших матчах. С Реалом даже пенальти не забил, а с Баварией его нахождение на поле под большим вопросом. И после того, как шанс на "Месси принес ПСЖ первую ЛЧ" испарились клуб внезапно превратился в тренировочную базу Лео для ЧМ. Но разве мог Месси так поступить ? Он же профессионал в отличии от Роналду! Очень смешно за этим всем наблюдать, когда не фанатеешь ни от Месси, ни от Роналду)
+274
-68
+206
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Fazy10
мбапе всех авторитетов из псж повыгонял
+72
-10
+62
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Евгений Лифшиц
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Забавляет насколько персофаны Месси и Роналду похожи, хоть и считают себя лучше друг друга. Обе секты после неудачи их кумира в клубе в корень отрицают вину своего идола и теперь резко для них ПСЖ/МЮ стали помойкой. Хотя по сути Месси в ПСЖ объективно провалился. Чемпионат Франции и без него брали, а в ЛЧ он просто растворился в важнейших матчах. С Реалом даже пенальти не забил, а с Баварией его нахождение на поле под большим вопросом. И после того, как шанс на "Месси принес ПСЖ первую ЛЧ" испарились клуб внезапно превратился в тренировочную базу Лео для ЧМ. Но разве мог Месси так поступить ? Он же профессионал в отличии от Роналду! Очень смешно за этим всем наблюдать, когда не фанатеешь ни от Месси, ни от Роналду)
отлично расписал! все по фактам
+59
-7
+52
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ОттоДракула
Ответ Los Galácticos
Теперь можно с уверенностью сказать что помпезная трансферная компания ПСЖ с Месси, Рамосом, Вейналдумом и Доннаруммой в итоге полностью провалилась на футбольном поле.
Обожатели инопланетянина яростно минусуют, хотя для любого человека очевидна правдивость твоих слов. От всех четырех этих трансферов пользы ровно ноль. Про существование Вейналдума я уже даже и забыл.
+83
-37
+46
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Бестрофейник 19/20
Ответ Fazy10
мбапе всех авторитетов из псж повыгонял
Мбаппе и есть авторитет в ПСЖ. Месси простой наёмник, пришедший заработать
+52
-23
+29
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Moe Joe
Какой спрос с Месси, такой же спрос должен быть с Мбаппе. Месси 35, Мбаппе 24 в самом расцвете сил
+33
-9
+24
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Екн Лор
Ответ Los Galácticos
Теперь можно с уверенностью сказать что помпезная трансферная компания ПСЖ с Месси, Рамосом, Вейналдумом и Доннаруммой в итоге полностью провалилась на футбольном поле.
Парижское галактикос провалилось полностью. Полностью
+34
-12
+22
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Domian
Ответ Alex Rhea
Полный провал Месси вне Барсы, но зато чм выклянчил себе у хозяев катарских
Ты все страдаешь из за ЧМ)
А чего ЛЧ никто не выклянчал у хозяев катарских?
Нассер вон в УЕФА на руководящей должности.
Или тут твои нейроны дают сбой?🤣
+10
-2
+8
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Этот Райола хочет денег
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Забавляет насколько персофаны Месси и Роналду похожи, хоть и считают себя лучше друг друга. Обе секты после неудачи их кумира в клубе в корень отрицают вину своего идола и теперь резко для них ПСЖ/МЮ стали помойкой. Хотя по сути Месси в ПСЖ объективно провалился. Чемпионат Франции и без него брали, а в ЛЧ он просто растворился в важнейших матчах. С Реалом даже пенальти не забил, а с Баварией его нахождение на поле под большим вопросом. И после того, как шанс на "Месси принес ПСЖ первую ЛЧ" испарились клуб внезапно превратился в тренировочную базу Лео для ЧМ. Но разве мог Месси так поступить ? Он же профессионал в отличии от Роналду! Очень смешно за этим всем наблюдать, когда не фанатеешь ни от Месси, ни от Роналду)
100%!!!)
+12
-5
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Хозяин топ 5 АПЛ
Ответ Вероника Иванова
Так у Мбаппе два гола было против Реала, кто виноват, что кое-кто пенку не забил?
А против Баварии сколько голов?
+7
-1
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Катя Авейру.
Там женская команда Барселоны взяла ЛЧ но спортсту как всегда нужен срач.
+10
-4
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QWertY
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Забавляет насколько персофаны Месси и Роналду похожи, хоть и считают себя лучше друг друга. Обе секты после неудачи их кумира в клубе в корень отрицают вину своего идола и теперь резко для них ПСЖ/МЮ стали помойкой. Хотя по сути Месси в ПСЖ объективно провалился. Чемпионат Франции и без него брали, а в ЛЧ он просто растворился в важнейших матчах. С Реалом даже пенальти не забил, а с Баварией его нахождение на поле под большим вопросом. И после того, как шанс на "Месси принес ПСЖ первую ЛЧ" испарились клуб внезапно превратился в тренировочную базу Лео для ЧМ. Но разве мог Месси так поступить ? Он же профессионал в отличии от Роналду! Очень смешно за этим всем наблюдать, когда не фанатеешь ни от Месси, ни от Роналду)
Ты выбрал язык фактов)
+12
-6
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Любовник Евы Браун
Ответ Umar Dzhuraev
Он легенда Барсы , но не ПСЖ
наверное для тебя было очень тонко
+10
-4
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BarCa
Ответ Катя Авейру.
Там женская команда Барселоны взяла ЛЧ но спортсту как всегда нужен срач.
Они после первого тайма проиграли 0:2, но потом взяли Кубок сделав счет 3:2 в их ползу. Но для сайте главное…
+6
-1
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Александр Р
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Забавляет насколько персофаны Месси и Роналду похожи, хоть и считают себя лучше друг друга. Обе секты после неудачи их кумира в клубе в корень отрицают вину своего идола и теперь резко для них ПСЖ/МЮ стали помойкой. Хотя по сути Месси в ПСЖ объективно провалился. Чемпионат Франции и без него брали, а в ЛЧ он просто растворился в важнейших матчах. С Реалом даже пенальти не забил, а с Баварией его нахождение на поле под большим вопросом. И после того, как шанс на "Месси принес ПСЖ первую ЛЧ" испарились клуб внезапно превратился в тренировочную базу Лео для ЧМ. Но разве мог Месси так поступить ? Он же профессионал в отличии от Роналду! Очень смешно за этим всем наблюдать, когда не фанатеешь ни от Месси, ни от Роналду)
Только абсолютно глупый человек будет провал в ЛЧ возлагать на одного человека, который выиграл все в карьере и близок к завершению. А где же в важных матчах был всеми любимый Мбаппе ? В ПСЖ неадекватное руководство, так и не смогли построить команду , у Галтье были отличные идеи и наработки в начале сезона , но Мбаппе захотел более важную роль он же теперь вице-президент клуба .
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Evgen51Sever
Ответ Катя Авейру.
Там женская команда Барселоны взяла ЛЧ но спортсту как всегда нужен срач.
Давайте так, кто следит в а женским футболом тут, ставит мне минус, кто НЕ смотрит, ставит +

Вот и посмотрим, кому интересны эти новости
+6
-2
+4
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Вадим Черентаев
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Забавляет насколько персофаны Месси и Роналду похожи, хоть и считают себя лучше друг друга. Обе секты после неудачи их кумира в клубе в корень отрицают вину своего идола и теперь резко для них ПСЖ/МЮ стали помойкой. Хотя по сути Месси в ПСЖ объективно провалился. Чемпионат Франции и без него брали, а в ЛЧ он просто растворился в важнейших матчах. С Реалом даже пенальти не забил, а с Баварией его нахождение на поле под большим вопросом. И после того, как шанс на "Месси принес ПСЖ первую ЛЧ" испарились клуб внезапно превратился в тренировочную базу Лео для ЧМ. Но разве мог Месси так поступить ? Он же профессионал в отличии от Роналду! Очень смешно за этим всем наблюдать, когда не фанатеешь ни от Месси, ни от Роналду)
они все ничем не лучше домохозяек из раздела фигурки. я бы их объединил как-нибудь.
+4
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Aleksandr Dubovik
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Забавляет насколько персофаны Месси и Роналду похожи, хоть и считают себя лучше друг друга. Обе секты после неудачи их кумира в клубе в корень отрицают вину своего идола и теперь резко для них ПСЖ/МЮ стали помойкой. Хотя по сути Месси в ПСЖ объективно провалился. Чемпионат Франции и без него брали, а в ЛЧ он просто растворился в важнейших матчах. С Реалом даже пенальти не забил, а с Баварией его нахождение на поле под большим вопросом. И после того, как шанс на "Месси принес ПСЖ первую ЛЧ" испарились клуб внезапно превратился в тренировочную базу Лео для ЧМ. Но разве мог Месси так поступить ? Он же профессионал в отличии от Роналду! Очень смешно за этим всем наблюдать, когда не фанатеешь ни от Месси, ни от Роналду)
Вот вот, сотни раз говорим, что игрок не может быть выше клуба, но почему то фанаты аргентинца считают, что их игрок выше ПСЖ и может использовать команду как тренировочную базу. Лицемеры
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Бестрофейник 19/20
Ответ Низом Хурсанов
Спасибо за пента-трик в ворота Баварии и кубок ЛЧ для ПСЖ, Легенда!💪💪💪
Про 2 кубка Франции забыл
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Кайрат Кырбасов
Ответ Los Galácticos
Теперь можно с уверенностью сказать что помпезная трансферная компания ПСЖ с Месси, Рамосом, Вейналдумом и Доннаруммой в итоге полностью провалилась на футбольном поле.
Не то чтобы не согласен, что провалились, но не стоит забывать, что переходили все четверо в статусе свободных агентов
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Алексей Сорокин
Я бы тоже ушёл на 2 лярда ))
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Роман
Ответ atomio
18.12.2022 траурный день для глоров замыкальщика с мадейры. Месси с кубком мира в статусе великих где-то там в стратосфере. Сын арабских бедуинов прозябает на пенсии с любителями. И в этом нет ничего плохого, пусть. Он свое уже отыграл. Да и Месси, наверное уже тоже отыграл. но 18 декабря дало окончательный ответ на извечный вопрос: Ровня Месси Марадоне и Пеле. Теперь да.
Великий день, но с ПСЖ он обосрался(
+5
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people people
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Забавляет насколько персофаны Месси и Роналду похожи, хоть и считают себя лучше друг друга. Обе секты после неудачи их кумира в клубе в корень отрицают вину своего идола и теперь резко для них ПСЖ/МЮ стали помойкой. Хотя по сути Месси в ПСЖ объективно провалился. Чемпионат Франции и без него брали, а в ЛЧ он просто растворился в важнейших матчах. С Реалом даже пенальти не забил, а с Баварией его нахождение на поле под большим вопросом. И после того, как шанс на "Месси принес ПСЖ первую ЛЧ" испарились клуб внезапно превратился в тренировочную базу Лео для ЧМ. Но разве мог Месси так поступить ? Он же профессионал в отличии от Роналду! Очень смешно за этим всем наблюдать, когда не фанатеешь ни от Месси, ни от Роналду)
Так персофаны на то и персофаны, что защищают своего кумира и поносят его конкурента. Когда эти люди называют Роналду дном и деревом или бездарем Месси так называют, то какой смысл с ними вообще серьёзно о чём-то говорить. Их смысл жизни просто устроить войну в комментариях
+3
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atomio
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Забавляет насколько персофаны Месси и Роналду похожи, хоть и считают себя лучше друг друга. Обе секты после неудачи их кумира в клубе в корень отрицают вину своего идола и теперь резко для них ПСЖ/МЮ стали помойкой. Хотя по сути Месси в ПСЖ объективно провалился. Чемпионат Франции и без него брали, а в ЛЧ он просто растворился в важнейших матчах. С Реалом даже пенальти не забил, а с Баварией его нахождение на поле под большим вопросом. И после того, как шанс на "Месси принес ПСЖ первую ЛЧ" испарились клуб внезапно превратился в тренировочную базу Лео для ЧМ. Но разве мог Месси так поступить ? Он же профессионал в отличии от Роналду! Очень смешно за этим всем наблюдать, когда не фанатеешь ни от Месси, ни от Роналду)
глупо думать, что 1 человек может выиграть ЛЧ :) зарешать иногда в каких-то эпизодах, да. но его туда брали больше для раскрутки ПСЖ
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