«Локомотив» финишировал 8-м в Мир РПЛ. Это худший результат с 2017 года

Теги Локомотив премьер-лига Россия Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» занял в Мир РПЛ самую низкую позицию за последние 6 сезонов.

Команда Михаила Галактионова завершила чемпионат России на 8-й строчке, набрав 45 баллов.

В последний раз так низко железнодорожники финишировали в 2017 году – тоже на 8-м месте, но с 42 очками. На следующий год они выиграли Премьер-лигу.

Ниже «Локомотив» в чемпионате России оказывался лишь раз – на 9-й строчке в сезоне-2012/13.

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26 комментариев

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adamxx
да в середине сезона он почти на вылет стоял. ладно хоть в восьмёрку выкарабкался. зато бабло знатно попилили
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+18
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Викт0р Степанович
Ответ adamxx
да в середине сезона он почти на вылет стоял. ладно хоть в восьмёрку выкарабкался. зато бабло знатно попилили
За восьмерку согласен, хороший исход.

Если не брать в расчёт отсутствие нормального тренера, в чем распил то?!Игроки которых привели, играют. Изи тот же. От огромных зп избавились. Моменты были. Первый тур ничья с нижним - это из-за распила?
+19
-2
+17
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Алексей Богородицкий
Вторая часть сезона дает надежду на борьбу за медали в следующем сезоне! Очень неплохую игру поставил галактикос. Крайние защитники здорово действуют, никто из состава особо не выпадает! Если еще результативность наладят, то вообще отлично будет
+12
-2
+10
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dreamstep
Учитывая первую половину сезона, 8е место отличный результат с перспективой на будущее.
+7
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llolishe
Локо обязательно вернется сильнее
+9
-5
+4
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Balt
В контексте всего сезона, весну выдали с каким-то невероятным чемпионским темпом.
+4
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Recreated
Но учитывая, что они были в зоне переходных матчей закончили сезон оч хорошо!
+3
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Гамарджоба Генацвале
Ответ adamxx
да в середине сезона он почти на вылет стоял. ладно хоть в восьмёрку выкарабкался. зато бабло знатно попилили
А можно конкретно с цифрами сколько напилили и с примерами? А то не серьезно как-то.
+3
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+2
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Циник Петербургский
Ответ Direct free kick
Очень слабый клуб
Да бросьте! Осень они провалили. Но если в следующем сезоне будут играть так же, как этой весной, то шороху наведут изрядно.
+1
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Викт0р Степанович
Ответ Гамарджоба Генацвале
А можно конкретно с цифрами сколько напилили и с примерами? А то не серьезно как-то.
Так там конь пишет. Ему интересны только цифры лайков
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arsenal.ave
Ответ utsh44psmr
В депо.
Вообще то из депо, в депо возвращаются уставшими
+2
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Direct free kick
Очень слабый клуб
Очень слабый ум
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s_kapa
Ответ Direct free kick
Очень слабый клуб
Этот очень слабый клуб выиграл второй круг с одним только поражением от чемпиона в 1 мяч
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Викт0р Степанович
Так там конь пишет. Ему интересны только цифры лайков
Да конечно. Экономисты спортса сразу определяют где есть распилы.
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gleboloco
Ответ Викт0р Степанович
За восьмерку согласен, хороший исход. Если не брать в расчёт отсутствие нормального тренера, в чем распил то?!Игроки которых привели, играют. Изи тот же. От огромных зп избавились. Моменты были. Первый тур ничья с нижним - это из-за распила?
Трансферный баланс посмотри. Отличная работа, ага
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Алексей Богородицкий
Ответ nikitosdaipoltos
Крайние защитники в нападении хороши, но в обороне...
Ничего, есть время подтянуть этот компонент игры)
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nikitosdaipoltos
Ответ Алексей Богородицкий
Вторая часть сезона дает надежду на борьбу за медали в следующем сезоне! Очень неплохую игру поставил галактикос. Крайние защитники здорово действуют, никто из состава особо не выпадает! Если еще результативность наладят, то вообще отлично будет
Крайние защитники в нападении хороши, но в обороне...
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Северный болельщик
Галактионов хорошо поработал во втором круге
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martini90
Только из-за осеннего провала. С Галактионовым "Сапсан" великолепно смотрелся!
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Фёдор Кузнецов
Лучший клуб второй половины серии она по набору очков
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idemidov
Не так плохо, учитывая как им поголовно тут предсказывали вылет зимой.
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Кирилл Сидеров
спасибо немецким геостратегам за сезон!
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luu
Спасибо менеджменту, притащившему немецких мошенников
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