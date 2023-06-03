«Локомотив» финишировал 8-м в Мир РПЛ. Это худший результат с 2017 года
«Локомотив» занял в Мир РПЛ самую низкую позицию за последние 6 сезонов.
Команда Михаила Галактионова завершила чемпионат России на 8-й строчке, набрав 45 баллов.
В последний раз так низко железнодорожники финишировали в 2017 году – тоже на 8-м месте, но с 42 очками. На следующий год они выиграли Премьер-лигу.
Ниже «Локомотив» в чемпионате России оказывался лишь раз – на 9-й строчке в сезоне-2012/13.
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Если не брать в расчёт отсутствие нормального тренера, в чем распил то?!Игроки которых привели, играют. Изи тот же. От огромных зп избавились. Моменты были. Первый тур ничья с нижним - это из-за распила?