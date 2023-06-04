Барбашев набрал очки в 3-й игре подряд: пас на победный гол «Флориде», 5 хитов за 19:35. У него 6+10 в 18 матчах плей-офф
Иван Барбашев сделал голевую передачу в матче с «Флоридой» (5:2,1-0) в финале Кубка Стэнли.
На 47-й минуте форвард «Вегаса» ассистировал Заку Уайткладу, забросившему победную шайбу.
Россиянин продлил результативную серию (1+2) до 3 игр. Всего в 18 матчах текущего плей-офф он набрал 16 (6+10) очков.
Сегодня за 19:35 (3:52 – в большинстве, 0:13 – в меньшинстве) у Барбашева 2 броска в створ ворот, 5 хитов, 33% выигранных вбрасываний, полезность – «0».
Настоящая батарейка!!!
Отличная игра