Барбашев набрал очки в 3-й игре подряд: пас на победный гол «Флориде», 5 хитов за 19:35. У него 6+10 в 18 матчах плей-офф

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Иван Барбашев Хоккей

Иван Барбашев сделал голевую передачу в матче с «Флоридой» (5:2,1-0) в финале Кубка Стэнли.

На 47-й минуте форвард «Вегаса» ассистировал Заку Уайткладу, забросившему победную шайбу.

Россиянин продлил результативную серию (1+2) до 3 игр. Всего в 18 матчах текущего плей-офф он набрал 16 (6+10) очков.

Сегодня за 19:35 (3:52 – в большинстве, 0:13 – в меньшинстве) у Барбашева 2 броска в створ ворот, 5 хитов, 33% выигранных вбрасываний, полезность – «0».

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валера Синюков
Иван просто супер!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dudkinrs82
Иван для меня главное открытие плова.
Настоящая батарейка!!!
Отличная игра
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
notfromrashka
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
В следующей игре сломается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий