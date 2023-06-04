Бобровский пропустил 4+ шайбы в 3-й раз в этом плей-офф. Прервалась победная серия из 5 матчей

Сергей Бобровский пропустил не менее 4 шайб в 3-й раз в текущем плей-офф.

Вратарь «Флориды» отразил 29 бросков из 33 в первом матче финальной серии против « » (2:5, 0-1). Пятый гол «Голден Найтс» забили в пустые ворота на 59-й минуте.

Таким образом, у россиянина прервалась 5-матчевая победная серия.

Всего в текущем розыгрыше на счету Бобровского 3 поражения при 11 победах (больше всех среди голкиперов).