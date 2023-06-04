Бобровский пропустил 4+ шайбы в 3-й раз в этом плей-офф. Прервалась победная серия из 5 матчей

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Вегас Хоккей

Сергей Бобровский пропустил не менее 4 шайб в 3-й раз в текущем плей-офф.

Вратарь «Флориды» отразил 29 бросков из 33 в первом матче финальной серии против «Вегаса» (2:5, 0-1). Пятый гол «Голден Найтс» забили в пустые ворота на 59-й минуте.

Таким образом, у россиянина прервалась 5-матчевая победная серия.

Всего в текущем розыгрыше на счету Бобровского 3 поражения при 11 победах (больше всех среди голкиперов).

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11 комментариев

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Иван Павлов
Ответ Владислав Никонов
У Флориды почти нет шансов против Вегаса, это было понятно ещё до начала серии. Вегас на классе дошел до финала, а Флорида во многом на фарте.
Я не болельщик Флориды, и наоборот скорее отношусь к их проходу в финал негативно, но в течение серии всё может поменяться неоднократно. Удивительно, что этого кто-то ещё не понял.

В 2021 году Вегас в первом матче абсолютно спокойно и легко разделался с Монреалем, и чем всё в итоге закончилось? Да собственно кто мог подумать, что после двух домашних поражений в первом раунде Флорида пройдёт Бостон?
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Павел Зарубин
Поражаюсь просто как местные «эксперты» любят хоронить команду после одной игры🤦‍♂️. В 2019 году в финале кто выиграл первую игру и кто в итоге взял кубок?
+5
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Большое сердце Неймара
я бы Боба не винил в пропущенных шайбах,вопросы полевым,где они были и почему позволяли рыцарям так бросать. ну а за 4 шайбу нужно благодарить Ткачука
+2
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Марсель Объелся
Я уже забыл что Флорида и Бобровский проигрывать умеют
+1
0
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Владислав Никонов
У Флориды почти нет шансов против Вегаса, это было понятно ещё до начала серии. Вегас на классе дошел до финала, а Флорида во многом на фарте.
+5
-4
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Lanzar
Возможно Флорида просто не знала как действовать против Вегаса. После первого матча должны сделать выводы. Хотя тут полный провал защиты. Вегас на чужом пятаке как дома.
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notfromrashka
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Ответ Владислав Никонов
У Флориды почти нет шансов против Вегаса, это было понятно ещё до начала серии. Вегас на классе дошел до финала, а Флорида во многом на фарте.
Какой класс, ты НХЛ первый раз смотришь ? 🤣🤣🤣 на классе говорит, самый непредсказуемый розыгрыш из всего спорта, расскажи теперь, ну зайди квартирой на Вегас тогда 🤣🤣🤣 на классе Тампа и Торонто уже дошли до финала 🤣
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genowayy
Там столько расстреливали из слота, что надо защитникам собраться. Думаю, дело в игровом тонусе. Тут будет рубка.
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Рифат
По одной игре судить нельзя. Ни о шансах команд, ни о форме Бобровского.
Но Вегас стал на шаг ближе к чашке - это факт.
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