Бобровский пропустил 4+ шайбы в 3-й раз в этом плей-офф. Прервалась победная серия из 5 матчей
Сергей Бобровский пропустил не менее 4 шайб в 3-й раз в текущем плей-офф.
Вратарь «Флориды» отразил 29 бросков из 33 в первом матче финальной серии против «Вегаса» (2:5, 0-1). Пятый гол «Голден Найтс» забили в пустые ворота на 59-й минуте.
Таким образом, у россиянина прервалась 5-матчевая победная серия.
Всего в текущем розыгрыше на счету Бобровского 3 поражения при 11 победах (больше всех среди голкиперов).
В 2021 году Вегас в первом матче абсолютно спокойно и легко разделался с Монреалем, и чем всё в итоге закончилось? Да собственно кто мог подумать, что после двух домашних поражений в первом раунде Флорида пройдёт Бостон?
Но Вегас стал на шаг ближе к чашке - это факт.