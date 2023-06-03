ЦСКА выиграл серебряные медали РПЛ, «Спартак» – бронзовые

Определились все медалисты Мир РПЛ-2022/23.

По итогам заключительного 30-го тура 2-е место в таблице удержал ЦСКА. Эта команда будет награждена серебряными медалями.

3-е место занял « ». Красно-белые получат бронзовые медали.

Комплект золотых наград ранее завоевал « », ставший чемпионом России в 5-й раз подряд.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы