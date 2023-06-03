ЦСКА выиграл серебряные медали РПЛ, «Спартак» – бронзовые

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Футбол

Определились все медалисты Мир РПЛ-2022/23.

По итогам заключительного 30-го тура 2-е место в таблице удержал ЦСКА. Эта команда будет награждена серебряными медалями.

3-е место занял «Спартак». Красно-белые получат бронзовые медали.

Комплект золотых наград ранее завоевал «Зенит», ставший чемпионом России в 5-й раз подряд.

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139 комментариев

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Кирилл
Впервые с сезона 17/18 взяли медали !

Спасибо команде за такой сезон в РПЛ и лично Федотову с его штабом за то, что так преобразили команду после прошлого сезона.
Надеюсь, в следующем сезоне поборемся за золото после хорошей работы селекционного отдела на трансферном рынке.

Теперь осталось выложиться в Кубке в следующее воскресенье и вообще будет шикарный сезон в сумме.
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Ебздрогыч
Как это не больно, но ЦСКА действительно больше заслужил серебро, чем мы. Рыжему есть над чем работать
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+69
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CSKAvrn
Уважаемый болельщики ЦСКА, поздравляю нас всех с серебром! Как же хорош Роша и Мойзес! Спасибо всему тренерскому штабу! ЦВПБ
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Алексей Иванов
Спартак позорище....
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Оригинальный Ник
Спартак в очередной раз опозорился, молодцы, не разочаровали
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Alex Metallov
Теперь ЦСКА надо выигрывать финал кубка.
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Юрий Р.
Феерическое завершения Спартаком сезона
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МТБ
Ну, что, это справедливость, отчасти. Спартак не спасли конченые судейские ошибки в дерби и он потерял очки, а ЦСКА забрал своё.
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Goldstream
Ответ Кирилл
Впервые с сезона 17/18 взяли медали ! Спасибо команде за такой сезон в РПЛ и лично Федотову с его штабом за то, что так преобразили команду после прошлого сезона. Надеюсь, в следующем сезоне поборемся за золото после хорошей работы селекционного отдела на трансферном рынке. Теперь осталось выложиться в Кубке в следующее воскресенье и вообще будет шикарный сезон в сумме.
Федотов, Семак, Личка - лучшие тренеры лиги.
+28
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3 панды
Ответ Ебздрогыч
Как это не больно, но ЦСКА действительно больше заслужил серебро, чем мы. Рыжему есть над чем работать
Над дисциплиной!
+17
0
+17
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BenWade
Заслужили ♥️💙
+17
-2
+15
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Сергей Жарковский
Поздравляю армейский клуб с серебром! Заслуженно!👏👏👏
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shadow82
Спартак - очередной безобразный матч.
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psycho
цска выиграл серебряные медали и для Спартака бронзовые
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Айнур Гайсин
Зенит занял первое, ЦСКА второе, но в комментах радуются, что Спартак не занял 1 или 2, вы больше за свою команду болеете или все же больше Спартак ненавидите? Умейте радоваться за свой клубы
+20
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+8
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dreamstep
Игрокам Спартака позор, в последнем матче просто никакие. Джикии пора в Медиалигу.
+8
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Егор Добрый
Ответ Алексей Иванов
Спартак позорище....
полностью согласен 👍 днище. за что бороться,когда практически основой не могут выйграть команду стыков. болельщики едут за командой и такое позорище смотреть. даже Зенит будучи чемпионом заочно и то 3-м составом для болельщика победы стругают! Фу
+10
-3
+7
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Alex_07.
Ответ CSKAvrn
Уважаемый болельщики ЦСКА, поздравляю нас всех с серебром! Как же хорош Роша и Мойзес! Спасибо всему тренерскому штабу! ЦВПБ
Спасибо, Вас тоже с серебром! Благодарим Владимира Валентиновича и игроков ❤️💙
+7
0
+7
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Николай Кожемяко
Просто, знаменитый клуб превратился в клуб педарасов.
+9
-2
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krasno-siniyman
Всех болел ЦСКА с серебряными медалями!
Впервые за 5 лет
Федотов красавчик, продолжай))
P.S. Те кто начинает свистеть и ныть в комментах, тип зачем нам медали, если нету ЕК, идите отсюда)). Все это закончится когда нибудь, в памяти истории останется только конечный результат
ЦВБП!!!
+7
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Честный контроль
Поздравления лучшей команде Москвы с серебром!
Заслуженно!
+6
0
+6
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Caustic
Ответ Айнур Гайсин
Зенит занял первое, ЦСКА второе, но в комментах радуются, что Спартак не занял 1 или 2, вы больше за свою команду болеете или все же больше Спартак ненавидите? Умейте радоваться за свой клубы
Да все знают, что хейт для них гораздо важнее своих клубов.
+13
-7
+6
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krasno-siniyman
Ответ Ебздрогыч
Как это не больно, но ЦСКА действительно больше заслужил серебро, чем мы. Рыжему есть над чем работать
У вас прекрасный тренер
Весной были вынужденные перестановки
Абаскаль заражает своим желанием работать
+5
0
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Григорий Гашников
очень грустно, что Спартак так немощен
+5
0
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Зелёный гопник
Внимание Внимание!!!
Спартак экстренно собрал чаепитие с судьями сразу после матча в Самаре😁
+16
-12
+4
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