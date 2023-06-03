ЦСКА выиграл серебряные медали РПЛ, «Спартак» – бронзовые
Определились все медалисты Мир РПЛ-2022/23.
По итогам заключительного 30-го тура 2-е место в таблице удержал ЦСКА. Эта команда будет награждена серебряными медалями.
3-е место занял «Спартак». Красно-белые получат бронзовые медали.
Комплект золотых наград ранее завоевал «Зенит», ставший чемпионом России в 5-й раз подряд.
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Спасибо команде за такой сезон в РПЛ и лично Федотову с его штабом за то, что так преобразили команду после прошлого сезона.
Надеюсь, в следующем сезоне поборемся за золото после хорошей работы селекционного отдела на трансферном рынке.
Теперь осталось выложиться в Кубке в следующее воскресенье и вообще будет шикарный сезон в сумме.
Впервые за 5 лет
Федотов красавчик, продолжай))
P.S. Те кто начинает свистеть и ныть в комментах, тип зачем нам медали, если нету ЕК, идите отсюда)). Все это закончится когда нибудь, в памяти истории останется только конечный результат
ЦВБП!!!
Заслуженно!
Весной были вынужденные перестановки
Абаскаль заражает своим желанием работать
Спартак экстренно собрал чаепитие с судьями сразу после матча в Самаре😁