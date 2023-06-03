«Ман Сити» для требла осталось победить «Интер» в финале Лиги чемпионов

Теги Интер Манчестер Сити Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» осталось одержать одну победу, чтобы сделать требл.

Сегодня «горожане» взяли Кубок Англии, обыграв «Манчестер Юнайтед» в финале – 2:1.

«Ман Сити» оформит требл под руководством тренера Пепа Гвардиолы, если одержит победу в финале Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Соперником «Манчестер Сити» будет «Интер».

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176 комментариев

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Сижу на факсах Барселоны
Пеп гений, Гюндоган монстр. Остался один шаг до легендарного, исторического сезона
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+111
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Rain Rain
Ответ CyberUnited
Что ж, у сити залетело, у МЮ нет, разница между "лучшей командой в истории" и МЮ с рваным составом без скамейки не такая уж и большая. До следующего сезона.
в финале лч 99 у юнайтед залетело, а у баварии нет. всё-таки это футбол
+74
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Криштиану Роналду
МС осталось сделать последний шаг до абсолютного величия.
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+60
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Iamliam
Если судейство будет адекватное, а не как сегодня, то у Сити все шансы на требл. Удачи!
+42
-19
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Жлобиньо
Надо было из офсайда забивать или после свистка я думаю бы засчитали и были бы шансы)))
+17
-1
+16
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fellx
Судья старался как мог, но Сити слишком силнее чем МЮ
+32
-16
+16
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граф Якунин
Ответ llolishe
Величие-когда трофеи и победы без помощи судей Манчестер Сити когда с Ливерпулем рубился за АПЛ каждый сезон судьи помогали ситевику и топили Ливерпуль и это факт Дальше глорь за шейхпроект лжи
Если у тебя есть данные, поделись с АПЛ, прокуратурой. А пока ты балабол
+18
-3
+15
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zzzeeerrrooo
Ответ CyberUnited
Что ж, у сити залетело, у МЮ нет, разница между "лучшей командой в истории" и МЮ с рваным составом без скамейки не такая уж и большая. До следующего сезона.
Разница огромнна + Сити держит в голове финал ЛЧ
+18
-4
+14
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Andrey Ashhabadskiy
Как когда-то Пеп такое сделал с легендарной Барселоной
+14
-3
+11
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Ansu Fati
Оффтоп. Спортс, сделайте новость, что девушки Барселоны выиграли женскую ЛЧ 🏆 откамбечив с 0:2
+12
-3
+9
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Андрей Хенто
Гюндоган просто невероятен.
+14
-6
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Максим Кутузов
Ответ llolishe
Величие-когда трофеи и победы без помощи судей Манчестер Сити когда с Ливерпулем рубился за АПЛ каждый сезон судьи помогали ситевику и топили Ливерпуль и это факт Дальше глорь за шейхпроект лжи
Он не глор, он обычный плюсодрочер
+16
-8
+8
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Сикарио
с легендарным Негрейрой и Эвребе
Плачем?)
+11
-3
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zzzeeerrrooo
Ответ Sanan1908
Извини Сити , но нам победа намного важнее чем вам)
Их их уже не остановить
Это как Аргентина на ЧМ
+8
0
+8
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krasno-siniyman
Как фанат Мю могу только поздравить Ман Сити
Объективно говоря, были фаворитами перед матчем, что впоследствии и подтвердили
Вообще, можно сказать такую мысль, МС показал куда надо двигаться МЮ, чтобы достичь такого же уровня
Гвардиола достоин требла, тут никаких других мнений быть не может
Пожелаю ему победы в ЛЧ
+5
0
+5
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tolstiy
а вот фиг.... Forza Inter!!!
+9
-4
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akrets
Если возьмут требл, ЗМ- Альваресу. Человек выиграет, вообще, всё! Квадрупл)
+6
-1
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bulldozer
Ответ DolJun
удачи интеру от всех адекватных любителей футбола
Все адекватные любители футбола болеют за Гвардиолу.

А ты страдай дальше ;)
+6
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+4
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zakariaagro
Удачи Интеру
+5
-1
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Nikolaus_H
Ответ CyberUnited
Что ж, у сити залетело, у МЮ нет, разница между "лучшей командой в истории" и МЮ с рваным составом без скамейки не такая уж и большая. До следующего сезона.
Победа на классе….. когда надо,включались. В общем,без шансов
+5
-1
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Роналду плачет
Ответ fellx
Судья старался как мог, но Сити слишком силнее чем МЮ
Судья, Грилиш и Бруно - это сегодня были три лучших игрока атаки МЮ. Джек походу вспоминал как топил за МЮ ещё во времена Астон Виллы.
+4
-1
+3
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Ман Сити
Ответ CyberUnited
Что ж, у сити залетело, у МЮ нет, разница между "лучшей командой в истории" и МЮ с рваным составом без скамейки не такая уж и большая. До следующего сезона.
Будь Уэбб за Сити как он сегодня был за маню через Тирни, было бы 5-0. А так кажется как-будто даже почти на равных
+6
-3
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Rumov
Добьем. Юнайтед сильнее Интера. Если все пойдет хорошо, то может быть жуткое избиение.
+5
-2
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Extrim
Вперед Интер!!
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Rain Rain
Ответ Ноно Гомес
Вся надежда теперь на Интере....
надежда глоров мю, которые не так сильно хотели, чтобы команда выиграла кубок, как то, чтобы сити не выиграл требл
+6
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