«Ман Сити» для требла осталось победить «Интер» в финале Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» осталось одержать одну победу, чтобы сделать требл.
Сегодня «горожане» взяли Кубок Англии, обыграв «Манчестер Юнайтед» в финале – 2:1.
«Ман Сити» оформит требл под руководством тренера Пепа Гвардиолы, если одержит победу в финале Лиги чемпионов.
Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Соперником «Манчестер Сити» будет «Интер».
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Это как Аргентина на ЧМ
Объективно говоря, были фаворитами перед матчем, что впоследствии и подтвердили
Вообще, можно сказать такую мысль, МС показал куда надо двигаться МЮ, чтобы достичь такого же уровня
Гвардиола достоин требла, тут никаких других мнений быть не может
Пожелаю ему победы в ЛЧ
А ты страдай дальше ;)