«Ман Сити» для требла осталось победить «Интер» в финале Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» осталось одержать одну победу, чтобы сделать требл.

Сегодня «горожане» взяли , обыграв «Манчестер Юнайтед» в финале – 2:1.

« » оформит требл под руководством тренера , если одержит победу в финале Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Соперником «Манчестер Сити» будет « ».

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