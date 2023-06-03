Леклер впервые с 2019-го выбыл после 1-го сегмента квалификации. Шарль стал 19-м в Испании – год назад он завоевал поул в Барселоне

Пилот « » завершил квалификацию к уже после первого сегмента.

Монегаск показал 19-е время и не пробился во второй сегмент. Сессия проходит на подсыхающей трассе, и соперники Леклера смогли улучшить время на последних секундах.

Это первый вылет Шарля после первого сегмента квалификации с -2019. На прошлогоднем этапе в Барселоне гонщик Скудерии завоевал поул-позицию.

За ходом квалификации можно наблюдать вместе с нашим онлайном:

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