«Реал» объявил об уходе Азара по окончании сезона

Теги Реал Мадрид Ла Лига трансферы Эден Азар Футбол

«Реал Мадрид» объявил об уходе Эдена Азара по окончании сезона.

Мадридский клуб и 32-летний бельгиец договорились о прекращении контракта с 30 июня. Соглашение действовало до лета 2024 года.

Азар перешел из «Челси» в «Реал» летом 2019 года за 115 миллионов евро. Он выиграл со «сливочными» 8 трофеев: Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы, 2 Ла Лиги, Кубок Испании и 2 Суперкубка Испании.

Сообщалось, что Азар может завершить карьеру этим летом.

Всего за «Мадрид» бельгиец провел 76 матчей, забил 7 голов и сделал 12 результативных передач.

В этом сезоне Эден сыграл в 10 матчах во всех турнирах, проведя на поле 392 минуты. Он забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.

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185 комментариев

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Андрей Хенто
Лучший день в Мадриде! Мариано, теперь Эден, уходят легендарные 7-ки клуба.
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Ебздрогыч
Худший трансфер с отрывом за последние лет 10-15!
+152
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Акира_1
Ответ Илья Ганин
Без шуток, помог бы Челси
Примерно также как Лэмпард в этом сезоне.
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RM
Ответ Ебздрогыч
Худший трансфер с отрывом за последние лет 10-15!
Хотел написать про Коутиньо, потом вспомнил что он выиграл лч, но и там был нюанс
+57
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Glory Real Madrid
Помог завоевать 8 титулов: 1 Кубок европейских чемпионов, 1 Клубный чемпионат мира, 1 Суперкубок Европы, 2 Лиги, 1 Кубок Испании и 2 Суперкубка Испании. Спасибо за все, Легенда!!
+43
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udiekemen
Ответ Андрей Хенто
Лучший день в Мадриде! Мариано, теперь Эден, уходят легендарные 7-ки клуба.
Легенда хотел оставаться ещё надолго. Но Реал жесток..
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Ебздрогыч
Отмучился Реал!
+37
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Мохнатый55
Ответ Илья Ганин
Без шуток, помог бы Челси
Причем главным тренером. Чем он хуже Лэмпарда?
+26
-3
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Игорь Новиков
Сбагрили наконец. Кошмарный трансфер.
+34
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Илья Ганин
Без шуток, помог бы Челси
+26
-5
+21
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Iker El Santo
Ответ RM
Хотел написать про Коутиньо, потом вспомнил что он выиграл лч, но и там был нюанс
так-то и Эден выиграл)
+16
0
+16
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Сикарио
Ответ RM
Хотел написать про Коутиньо, потом вспомнил что он выиграл лч, но и там был нюанс
Целых 2 нюанса в действии из 8-ми актов))
+20
-5
+15
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Бестрофейник 19/20
Пришёл и осуществил мечту: выиграл ЛЧ с Реалом
+13
0
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sashafan2
Странно, что Эден согласился уйти.
+12
-1
+11
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Bolvan
Ответ Андрей Хенто
Лучший день в Мадриде! Мариано, теперь Эден, уходят легендарные 7-ки клуба.
Прям подарок на мой день рождения
+13
-2
+11
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JENNINGS
Не заиграл, к сожалению, не смотря на огромную сумму и высокие ожидания. Спасибо за попытку и удачи в новом клубе!
+11
-2
+9
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atomio
по соглашению сторон чтоли подписали? выдали ему права на франчайзи Бургер Кинга в Бельгии
+13
-5
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Мохнатый55
Ответ Ебздрогыч
Худший трансфер с отрывом за последние лет 10-15!
Это худший трансфер в истории футбола.
+12
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Крыс Пол
Жаль этого весельчака, но хоть трофеев насобирал - будет, что рассказать Торгану.
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JURAVLI
легенда Мадрида
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arbyz448
Ответ Extrim
Тот же трансфер Лукаку из Интера в Челси может поспорить
у Лукаку за один сезон больше голов, чем у Азара за четыре
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_Amelina_ Landau
Ответ Glory Real Madrid
Помог завоевать 8 титулов: 1 Кубок европейских чемпионов, 1 Клубный чемпионат мира, 1 Суперкубок Европы, 2 Лиги, 1 Кубок Испании и 2 Суперкубка Испании. Спасибо за все, Легенда!!
Его вклад в завоевание этих титулов такой же , как и у нас с тобой. Только мы глаза не мозолили, не пиликали в СМИ, и самое главное финансовый ущерб не наносили.
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Max Zhomkov
самый провальный топ трансфер на мой взгляд
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XavIniesta2008-2015
Ответ RM
Хотел написать про Коутиньо, потом вспомнил что он выиграл лч, но и там был нюанс
У Коутиньо за полгода в Барселоне больше голов,чем у Азара за 4 сезона в Реале. Тут даже сравнивать нечего. Азар был тотально бесполезен в Реале и его вклад в титулы минимален. Поэтому Азар-худший трансфер за 100+ миллионов
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Rio (BLR)
В Мадриде запретили фаст фуд? Что случилось то? Вот был уверен что до конца контракта досидит.
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