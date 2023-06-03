«Реал» объявил об уходе Азара по окончании сезона

«Реал Мадрид» объявил об уходе Эдена Азара по окончании сезона.

Мадридский клуб и 32-летний бельгиец договорились о прекращении контракта с 30 июня. Соглашение действовало до лета 2024 года.

перешел из «Челси» в « » летом 2019 года за 115 миллионов евро. Он выиграл со «сливочными» 8 трофеев: Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы, 2 , Кубок Испании и 2 Суперкубка Испании.

Сообщалось, что Азар может завершить карьеру этим летом.

Всего за «Мадрид» бельгиец провел 76 матчей, забил 7 голов и сделал 12 результативных передач.

В этом сезоне сыграл в 10 матчах во всех турнирах, проведя на поле 392 минуты. Он забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.

Ранее «Реал» объявил об уходе Марко Асенсио и Мариано Диаса.

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