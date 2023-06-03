9 426 зрителей – самая низкая средняя посещаемость в ЧР с сезона-1995 без учета ковидных лет. В этом сезоне ввели Fan ID

В чемпионате России зафиксирована самая низкая средняя посещаемость с 1995 года.

Перед стартом сезона-2022/23 на ряде стадионов Мир был введен паспорта болельщика, с 1 января 2023 года Fan ID стал обязательным для посещения всех матчей Премьер-лиги. В итоге в среднем одну игру за сезон посещали 9 426 зрителей.

Это самый низкий показатель с сезона-1995, когда матч в среднем посещали по 9 262 болельщика.

Отметим, что не учитываются затронутые коронавирусом сезоны. В сезоне-2019/20 на матч в среднем ходило по 13 820 зрителей. Пандемия распространилась по миру в начале 2020 года.

В сезоне-2020/21 средняя посещаемость РПЛ составила 8 239 человек, а в сезоне-2021/22 (ограничения сняли лишь в марте) – 7 439.

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