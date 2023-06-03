9 426 зрителей – самая низкая средняя посещаемость в ЧР с сезона-1995 без учета ковидных лет. В этом сезоне ввели Fan ID

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва рекорды Краснодар стадионы Fan ID коронавирус Футбол

В чемпионате России зафиксирована самая низкая средняя посещаемость с 1995 года.

Перед стартом сезона-2022/23 на ряде стадионов Мир РПЛ был введен паспорта болельщика, с 1 января 2023 года Fan ID стал обязательным для посещения всех матчей Премьер-лиги. В итоге в среднем одну игру за сезон посещали 9 426 зрителей.

Это самый низкий показатель с сезона-1995, когда матч в среднем посещали по 9 262 болельщика.

Отметим, что не учитываются затронутые коронавирусом сезоны. В сезоне-2019/20 на матч в среднем ходило по 13 820 зрителей. Пандемия распространилась по миру в начале 2020 года.

В сезоне-2020/21 средняя посещаемость РПЛ составила 8 239 человек, а в сезоне-2021/22 (ограничения сняли лишь в марте) – 7 439.

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67 комментариев

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Юрий Кечко
В студии с Черданцевым сказали идёт положительный рост
Так что рот свой замолчите , холопы!!!
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Beloded2007
Ниже такой посещаемости может быть только Хасбик
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+29
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jayokocha
Все по плану у депутатов
+23
-1
+22
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Рустик Исхаков
Не-не-не. Всё хорошо у нас! Просто картошку сажали! Перетерпим, ета всё ната виновата! А хоккей каков? Белорусов сделали! Дартс развивается. Вы чего? Скоро с Гренландией, Абхазией, Осетией игры. Вы чего?
+22
-4
+18
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Tiffony999rus77
Случайность…лол
+20
-3
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Overkiller
И это только полсезона с ошейником.

Зато теперь мы точно знаем что следующий сезон будет рекордным в истории. Ну, как минимум, по одному из показателей )
+13
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Владимири Йолкиннен
Ответ Рустик Исхаков
Не-не-не. Всё хорошо у нас! Просто картошку сажали! Перетерпим, ета всё ната виновата! А хоккей каков? Белорусов сделали! Дартс развивается. Вы чего? Скоро с Гренландией, Абхазией, Осетией игры. Вы чего?
Гренландия под Данией, так что мимо)
+13
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Кавабунга Шреддоголовый
Совпадение. Чистой воды совпадение
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Bartez1986
зато беспорядков не было! а тот как вспомню прошлые сезоны - мурашки по коже. беспредел на каждом матче!
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Severfan
желаю Терюшковым, Свищёвым, Журовым и прочей депутатни дружно взяться за руки с FAN ID и проследовать по известному трёхбуквенному направлению
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ТрактоПоктер
Зато безопасно !
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Ильдар Фарукшин
Ответ Юрий Кечко
В студии с Черданцевым сказали идёт положительный рост Так что рот свой замолчите , холопы!!!
Рост идёт у ведущих матч тв по зарплате. Что даже Генич сватывают везде не бежит от туда
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mudskipper
Отличная посещаемость для донного футбола без интриги. Эти болельщики неисправимы: они будут ходить на стадион даже если на трибуне их будут поливать из брандспойта, а на поле футболеры будут загорать на шезлонгах. Их всех надо в программу "Удивительные люди".
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Kuzmichhh
Зато как безопасно сразу стало. Мамы с детьми довольны)
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Beloded2007
Гимн FAN ID:
"На трибунах становится тише...
Тает быстрое время чудес."
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brig_Mercury
Все, чего касаются наши талантливые законодатели, обнуляется или стремиться к нулю. Нормально.
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Тимофей Самсонов
Ответ Beloded2007
Ниже такой посещаемости может быть только Хасбик
Или Абдурозик
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Клирик
Помню 95й год. Весело было. Но такой фигни небыло))
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0mertas626
интересно, как сегодня система сбоила и госуслуги лежали)
зашёл на стадион без фан-айди, стюарды просто сказали проходить)
строгость законов в роиссе нивелируется тотальным поуизмом.
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MikhaL
И это еще до зимнего перерыва на многих стадионах не было ограничений.
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113k
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Ответ Александр Быкович
Самое плохое что этот процесс уже запущен и лет через 10 нынешним детям это будет вполне нормально и они оформят этот фан уйди.Так что ничего к сожалению не изменится
А кто сказал, что детям так уж интересен футбол?
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Крыс Пол
Вы что, хотели как в 90-е? Так получите!
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Этот Райола хочет денег
Надо еще затребовать для посещения справку из тубдиспансера, анализ крови, справку от нарколога, а на входе чтобы стоял психолог и харкал входящему в лицо- если останется спокоен и адекватен, значит полностью безопасен и может проходить
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haymaker
Рекордно низкое хулиганство и высочайшее спокойствие
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воен
Ответ brig_Mercury
Все, чего касаются наши талантливые законодатели, обнуляется или стремиться к нулю. Нормально.
Наша власть - это антиМидас.
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