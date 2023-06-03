🥇🥉 Российская тхэквондистка Лилия Хузина победила на чемпионате мира в Баку, Кадырбек Дауров взял бронзу

Российская тхэквондистка Лилия Хузина победила на чемпионате мира-2023 в Баку.

В финале россиянка, выступающая в категории до 62 кг, победила Каролин Сантос из Бразилии, в полуфинале была сильнее британки Аалии Пауэлл.

Это первое золото российской команды на ЧМ-2023. Ранее Кристина Адебайо и Полина Хан завоевали бронзовые медали.

Еще один российский тхэквондист – Кадырбек Дауров – сегодня завоевал бронзу в категории до 74 кг, уступив в полуфинале сербу Стефану Такову.

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.