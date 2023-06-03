🥇🥉 Российская тхэквондистка Лилия Хузина победила на чемпионате мира в Баку, Кадырбек Дауров взял бронзу

Теги результаты сборная России жен тхэквондо чемпионат мира по тхэквондо Лилия Хузина Единоборства

Российская тхэквондистка Лилия Хузина победила на чемпионате мира-2023 в Баку.

В финале россиянка, выступающая в категории до 62 кг, победила Каролин Сантос из Бразилии, в полуфинале была сильнее британки Аалии Пауэлл.

Это первое золото российской команды на ЧМ-2023. Ранее Кристина Адебайо и Полина Хан завоевали бронзовые медали. 

Еще один российский тхэквондист – Кадырбек Дауров – сегодня завоевал бронзу в категории до 74 кг, уступив в полуфинале сербу Стефану Такову. 

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. 

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7 комментариев

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Tiffozi
Прям бальзам на душу. Как-будто новость из параллельной вселенной читаю👍
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сервисник
Умничка Лиля! Поздравляю!
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Фёдор Кузнецов
4 медали это уже хороший результат, а завтра ещё Минина выступит, от неё тоже можно ждать медали
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абанамат
Лилия вам огромный респект и уважение, благодаря вам девочки узнают,что кроме ФК и ХГ, есть ещё, не менее интересные виды спорта.
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Nevpont
Умница Лиля, смотрел все поединки, уверенно выбила действующую на тот момент чемпионку мира и ещё несколько призёров. Отлично выступила, просто молодец! Также хочется похвалить тренера женской сборной. И за сегодняшний день - грамотно подсказывал и вовремя запрашивал повторы, и в целом за выступление нашей женской команды - новая чемпионка мира и ещё 2 призёра, отличное выступление, ещё надеемся завтра на Таню Минину!
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Мыло "судейское"
молодчинка! сколько пота и слез "под капотом" таких побед...
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