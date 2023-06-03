Вадим Евсеев жестко ответил журналисту, пошутившему про слова тренера об иноагентах.

Главный тренер « » после матча 28-го тура Мир против «Локомотива» (0:1) в ответ на вопрос журналиста, представившегося сотрудником немецкого издания Kicker, заявил: «Я с иноагентами не разговариваю».

Сегодня «Факел» уступил « » (0:1) в заключительном туре чемпионата, занял 14-е место и сыграет с «Енисеем» в стыковых матчах за право выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне.

На пресс-конференции после игры в Санкт-Петербурге журналист Борис Ходоровский, предваряя вопрос, в шутку сказал: «Второго гражданства, счетов за границей – не имею. Скажите, пожалуйста, Вадим Валентинович...»

Евсеев перебил журналиста, сказав: «Умничать не надо, молодой человек». Журналист сказал: «Я на всякий случай». добавил: «Не надо умничать. А то нам еще в Красноярск ехать, не успею ответить». После этого Ходоровский не стал задавать вопрос.

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