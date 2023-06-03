«Умничать не надо». Евсеев – журналисту, пошутившему после слов тренера «Я с иноагентами не разговариваю», что у него нет второго паспорта и счетов за границей
Вадим Евсеев жестко ответил журналисту, пошутившему про слова тренера об иноагентах.
Главный тренер «Факела» после матча 28-го тура Мир РПЛ против «Локомотива» (0:1) в ответ на вопрос журналиста, представившегося сотрудником немецкого издания Kicker, заявил: «Я с иноагентами не разговариваю».
Сегодня «Факел» уступил «Зениту» (0:1) в заключительном туре чемпионата, занял 14-е место и сыграет с «Енисеем» в стыковых матчах за право выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне.
На пресс-конференции после игры в Санкт-Петербурге журналист Борис Ходоровский, предваряя вопрос, в шутку сказал: «Второго гражданства, счетов за границей – не имею. Скажите, пожалуйста, Вадим Валентинович...»
Евсеев перебил журналиста, сказав: «Умничать не надо, молодой человек». Журналист сказал: «Я на всякий случай». Евсеев добавил: «Не надо умничать. А то нам еще в Красноярск ехать, не успею ответить». После этого Ходоровский не стал задавать вопрос.
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
У Евсеева ни того, ни другого, ни третьего
"Умничать не надо" - абсолютная шариковщина
"Молодой человек" - это журналисту, который на 20 лет старше его.
Во-вторых, первого вполне достаточно