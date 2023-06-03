«Умничать не надо». Евсеев – журналисту, пошутившему после слов тренера «Я с иноагентами не разговариваю», что у него нет второго паспорта и счетов за границей

Теги Зенит премьер-лига Россия Вадим Евсеев Факел Политика ахахаха Футбол

Вадим Евсеев жестко ответил журналисту, пошутившему про слова тренера об иноагентах.

Главный тренер «Факела» после матча 28-го тура Мир РПЛ против «Локомотива» (0:1) в ответ на вопрос журналиста, представившегося сотрудником немецкого издания Kicker, заявил: «Я с иноагентами не разговариваю».

Сегодня «Факел» уступил «Зениту» (0:1) в заключительном туре чемпионата, занял 14-е место и сыграет с «Енисеем» в стыковых матчах за право выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне.

На пресс-конференции после игры в Санкт-Петербурге журналист Борис Ходоровский, предваряя вопрос, в шутку сказал: «Второго гражданства, счетов за границей – не имею. Скажите, пожалуйста, Вадим Валентинович...»

Евсеев перебил журналиста, сказав: «Умничать не надо, молодой человек». Журналист сказал: «Я на всякий случай». Евсеев добавил: «Не надо умничать. А то нам еще в Красноярск ехать, не успею ответить». После этого Ходоровский не стал задавать вопрос.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

67 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sergen
Какой обидчивый патриот нонче пошел)
+210
-27
+183
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bullet91
быдло типичное
+170
-25
+145
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
old folk
Самоирония = чувство юмора интеллект уверенность в себе.
У Евсеева ни того, ни другого, ни третьего
+97
-9
+88
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NeRS17@yandex.ru
у некоторых ``уй вам`` это только эмоции на поле,а у некоторых вся жизнь такая. бееее
+60
-4
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kvakin
Пускай "умничает" в 1 лиге, как был вахлаком так и остался.
+47
-9
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psycho
надеюсь, Вадик выведет колхоз в пердив, там ему самое место
+30
-10
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chernoy
Ответ sergen
Какой обидчивый патриот нонче пошел)
Мельчаем. Патриот может обидеться, верующий оскорбиться
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
manchester united
Типичный государствообразующий, главным достижением в жизни которого является крик матом на всю страну в телекамеры, вот уж действительно легенда
+21
-12
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goldstream
Ответ sergen
Какой обидчивый патриот нонче пошел)
В его ответе всё прекрасно:
"Умничать не надо" - абсолютная шариковщина
"Молодой человек" - это журналисту, который на 20 лет старше его.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ильин
Ответ Красная стрела
И не говори. А вообще, не профессионализм дикий у журналиста. Но у 0,2%, как всегда, в сознании всё перевернуто. Набросились на Евсеева😂
Да уж. Судя по минусам большинство бы и на поминках анекдоты травили, да частушки матерные пели...
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красная стрела
Ответ Алексей Ильин
Вроде пресс-конференция место для вопросов и ответов, а не для слёта шутников на Волге, не?
И не говори. А вообще, не профессионализм дикий у журналиста. Но у 0,2%, как всегда, в сознании всё перевернуто. Набросились на Евсеева😂
+18
-12
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
La Crosse Bobcats
я не понял, это он Борису Ходоровскому сказал "молодой человек"? если это тот Борис Ходоровский про которого я думаю, он в 2 раза старше чем Евсеев.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Новиков
Надо тупить.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красная стрела
Ответ Алексей Ильин
Да уж. Судя по минусам большинство бы и на поминках анекдоты травили, да частушки матерные пели...
Стало не модным просто проявить к человеку уважение. Ты прекрасно знаешь его характер, зачем идти на обострение 🤷‍♂️ Но у нас ряд людей считают себя пупами вселенной и если их поступок привёл к хайпу, скажут «а чего такого».
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Алейников
Ответ Kvakin
Пускай "умничает" в 1 лиге, как был вахлаком так и остался.
В цвет
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
andyon
Ответ ks1923
Какие критерии для определения «быдло» Вы использовали в данном конкретном случае?
Во-первых, хамство
Во-вторых, первого вполне достаточно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЕгориЙ
Значит вопроса и не было в наличии, было лишь желание подколоть.
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pruvik
Упс. Я считал он умнее
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Меньшиков
Такой угрюмый упырь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
молодой человек?!????? человеку почти 70 лет. может в этом ирония Уадика?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давай Так
Ответ Владимир Бегляков
Колхоз это ты
Нет, ты.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
clyde
вадикхвам во всей красе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Ответ Pruvik
Упс. Я считал он умнее
После матча с Уэльсом?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давай Так
У чела лютые комплексы с детства не пролеченные. Всегда на дикой злобе.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andre Dimanche
Ответ ДнепрЧемпион1983
Журналюга классический м-дак. Хихикать по серьезные вопросам
Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий