Месси – лучший ассистент Лиги 1 с 16 голевыми пасами. Клосс и Неймар отдали по 11 передач

Теги Марсель ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция рейтинги Неймар Жонатан Клосс Футбол

Лионель Месси впервые стал лучшим ассистентом Лиги 1 по итогам сезона.

Форвард «ПСЖ» за 33 матча отдал 16 результативных передач. Также на его счету 16 голов.

Год назад аргентинец финишировал с 14 голевыми передачами и занял второе место, уступив Килиану Мбаппе, своему одноклубнику.

В этом сезоне вторыми стали Жонатан Клосс из «Марселя» и Неймар из «ПСЖ» – у них по 11 ассистов.

Подробно со статистикой Месси, покидающего парижскую команду, можно ознакомиться здесь.

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106 комментариев

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Отец Абду
Месси и КДБ отдали по 16 голевых пасов, лучшие ассистенты в топ 5 лиг... но у Месси "худший сезон", у меня всё:)
+130
-28
+102
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Артур Агабегов
Ответ Отец Абду
Месси и КДБ отдали по 16 голевых пасов, лучшие ассистенты в топ 5 лиг... но у Месси "худший сезон", у меня всё:)
Хейтерам лучшего игрока в истории футбола всегда будет мало.
Сколько бы Месси не забивал / отдавал.
+43
-13
+30
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Black Phoenix
При этом ПСЖ, а заодно фаны Кристины хейтят по старой памяти Лео за провальный якобы сезон, ахах.

Ну посмотрите, как парижан будет тащить один Мбаппе без Месси и Неймара, сразу скатится.
+40
-16
+24
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blaugrano
16+16 в 33 играх, и это, как говорят, пешком в лайтовом режиме.
Какую же стату он выбил бы, если б начал бегать в полную силу.
+32
-10
+22
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Black Phoenix
При этом ПСЖ, а заодно фаны Кристины хейтят по старой памяти Лео за провальный якобы сезон, ахах. Ну посмотрите, как парижан будет тащить один Мбаппе без Месси и Неймара, сразу скатится.
Так он и с ними 60% порет. Ну ничего, сейчас никто бедному Киллианчику мешать не будет и он кааааак вытащит всех этих экитикитикитикитиков🤓
+18
-3
+15
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Ola BP
Клосс и Модлич
+15
0
+15
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Strike36
Ответ Отец Абду
Месси и КДБ отдали по 16 голевых пасов, лучшие ассистенты в топ 5 лиг... но у Месси "худший сезон", у меня всё:)
Забей. Они от 35 летней легенды, которая прошла футбол, требуют чтобы он по 100 за сезон забивал
+18
-6
+12
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AnMe
А мог давно бы побить рекорд. Не хватало Неймара явно, без него команда потеряла половину креатива и реализации на пару с Лео
+8
-1
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Олег Усов
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Ответ Имя Фамилия
Половина этой статистики чистой воды накрутка, когда Мбаппе обводит по пол команды и забивает дальними ударами, а меси капают пассивные ассисты, типа как в матче с Ювентусом или вот последний его ассист против Осера погуглите и поймёте всю суть его мусорной статистики. Даже не говоря про его кривые черпачки, которые способен конвертировать в гол только один футболист в мире.
мусор у тебя в башке, сынок
+10
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aslvowk@mail.ru
Ответ Aleksandr Dubovik
Ага, ведь без Месси ПСЖ не выходил в финал ЛЧ и чемпионат не выигрывал 🤡🙈
ПСЖ лишь однажды вышел в финал - в ковидном недосезоне, когда команды не знали, как тренироваться и где играть. Там даже ЗМ решили не вручать и обокрали Левандовского, потому что сезон был скомканный и многие матчи игрались не пойми как. В нормальном режиме ПСЖ никогда ничего не показывает
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sema mixajlov
Неймар конечно в дикой форме был в начале сезона
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Эмиль Гафаров
сколько бы Месси не забивал, не отдавал ассистов, не играл, он всё равно будет "пешеходом" и "фермером" 🤡🤡🤡
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Marcus-light
Ответ Отец Абду
Месси и КДБ отдали по 16 голевых пасов, лучшие ассистенты в топ 5 лиг... но у Месси "худший сезон", у меня всё:)
Ну а вот у Ляказетта 27 забитых голов, в довольно слабом Лионе. И тоже, знаете, никто не скажет, что он провёл потрясающий сезон. Потому что чемпионат Франции)
+6
-2
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Экспертное мнение
Ответ Black Phoenix
При этом ПСЖ, а заодно фаны Кристины хейтят по старой памяти Лео за провальный якобы сезон, ахах. Ну посмотрите, как парижан будет тащить один Мбаппе без Месси и Неймара, сразу скатится.
К слову, у Мбаппе уже есть опыта вылета из ЛЧ в 1/8 от МЮ Сульшера. Но об этом принято не вспоминать.
+6
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Артур Агабегов
Это он еще не начал бегать 🔥
Лучший 👍
+4
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rigobersong
Ответ Евгений Лифшиц
1) Месси не играет в топ-5 лиге. Франция даже по усредненному рейтингу официально выпала из топ-5, а в этом сезоне на 7м или каком месте. В том числе благодаря перфомансам чудесным Месси в лч 2) Футбол измеряется не только статистикой. Де Брёйне, например, пашет как лошадь в обороне и является центральным звеном прессинга сити. Месси же, вы сами догадываетесь, загляните в циферки пропущенных голов с Месси и все встанет на свои места. 3) Исторически в футболе ассисты считались второстепенным показателем и считаются они очень криво. Никогда не казалось странным, что ассистов всегда сильно меньше, чем голов? Остальные голы забиваются исключительно на индивидуальном мастерстве? Конечно, нет.
Франция официально выпала из топ-5 после ухода Месси:))
+9
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cektor
Лучший , даже в свои 35 лет !!!!
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Partizanski
А что по штангам?
+5
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_Amelina_ Landau
Ответ Отец Абду
Месси и КДБ отдали по 16 голевых пасов, лучшие ассистенты в топ 5 лиг... но у Месси "худший сезон", у меня всё:)
Это лучший сезон в ПСЖ, но сравнивать с АПЛ - так себе занятие. )
+3
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Domian
Ответ Partizanski
А что по штангам?
18.12.2022 был нанесен главный удар по штанге, ой по психике хейтеров Лео.
Тут только психдиспансер, нормальная жизнь приказала долго жить.
+5
-3
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Роман
Неймар полсезона не играл 11 набрал.
+14
-12
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kaka10
Ответ Евгений Лифшиц
1) Месси не играет в топ-5 лиге. Франция даже по усредненному рейтингу официально выпала из топ-5, а в этом сезоне на 7м или каком месте. В том числе благодаря перфомансам чудесным Месси в лч 2) Футбол измеряется не только статистикой. Де Брёйне, например, пашет как лошадь в обороне и является центральным звеном прессинга сити. Месси же, вы сами догадываетесь, загляните в циферки пропущенных голов с Месси и все встанет на свои места. 3) Исторически в футболе ассисты считались второстепенным показателем и считаются они очень криво. Никогда не казалось странным, что ассистов всегда сильно меньше, чем голов? Остальные голы забиваются исключительно на индивидуальном мастерстве? Конечно, нет.
Сейчас тебе секта напомнит, кто же выиграл ЧМ и вообще ПСЖ недостоин, чтобы в клубе выступал Месси
+3
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pit4er
Неймар 13+11 за пол-сезона не напрягаясь. В среднем 64 минуты на результативное действие (Мбаппе 83, Месси 88). Но тут вообще главный прикол, что Месси отыграл больше всех минут в Лиге 1, самому стабильному игроку клуба 35 лет
+6
-4
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King_X
Ответ Евгений Лифшиц
1) Месси не играет в топ-5 лиге. Франция даже по усредненному рейтингу официально выпала из топ-5, а в этом сезоне на 7м или каком месте. В том числе благодаря перфомансам чудесным Месси в лч 2) Футбол измеряется не только статистикой. Де Брёйне, например, пашет как лошадь в обороне и является центральным звеном прессинга сити. Месси же, вы сами догадываетесь, загляните в циферки пропущенных голов с Месси и все встанет на свои места. 3) Исторически в футболе ассисты считались второстепенным показателем и считаются они очень криво. Никогда не казалось странным, что ассистов всегда сильно меньше, чем голов? Остальные голы забиваются исключительно на индивидуальном мастерстве? Конечно, нет.
+++
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Женя Дерунов
Ответ Отец Абду
Месси и КДБ отдали по 16 голевых пасов, лучшие ассистенты в топ 5 лиг... но у Месси "худший сезон", у меня всё:)
и это в 35 лет в ПСЖ ))))) в Манчестер Сити он бы 30 отдал передач....нет 50 ....100
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