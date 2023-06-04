Месси – лучший ассистент Лиги 1 с 16 голевыми пасами. Клосс и Неймар отдали по 11 передач
Лионель Месси впервые стал лучшим ассистентом Лиги 1 по итогам сезона.
Форвард «ПСЖ» за 33 матча отдал 16 результативных передач. Также на его счету 16 голов.
Год назад аргентинец финишировал с 14 голевыми передачами и занял второе место, уступив Килиану Мбаппе, своему одноклубнику.
В этом сезоне вторыми стали Жонатан Клосс из «Марселя» и Неймар из «ПСЖ» – у них по 11 ассистов.
Подробно со статистикой Месси, покидающего парижскую команду, можно ознакомиться здесь.
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Сколько бы Месси не забивал / отдавал.
Ну посмотрите, как парижан будет тащить один Мбаппе без Месси и Неймара, сразу скатится.
Какую же стату он выбил бы, если б начал бегать в полную силу.
Лучший 👍
Тут только психдиспансер, нормальная жизнь приказала долго жить.