Месси – лучший ассистент Лиги 1 с 16 голевыми пасами. Клосс и Неймар отдали по 11 передач

Лионель Месси впервые стал лучшим ассистентом Лиги 1 по итогам сезона.

Форвард «ПСЖ» за 33 матча отдал 16 результативных передач. Также на его счету 16 голов.

Год назад аргентинец финишировал с 14 голевыми передачами и занял второе место, уступив Килиану Мбаппе, своему одноклубнику.

В этом сезоне вторыми стали Жонатан Клосс из «Марселя» и Неймар из «ПСЖ» – у них по 11 ассистов.

Подробно со статистикой Месси, покидающего парижскую команду, можно ознакомиться здесь.

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