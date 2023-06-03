«Динамо» ведет переговоры с Рашовичем из «Аль-Фейха». Это 3-й сербский тренер за месяц, с которым москвичи пытаются договориться

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва высшая лига Саудовская Аравия Вук Рашович Аль-Фейха Футбол

«Динамо» интересуется сербским тренером Вуком Рашовичем.

Московский клуб ведет переговоры с 50-летним специалистом, сообщает «РБ Спорт». Сейчас Рашович возглавляет садовский «Аль-Фейха», но его контракт, действующий до 2025 года, предусматривает различные опции, позволяющие ему перейти в «Динамо». 

С 2002 по 2003 год серб играл в «Крыльях Советов», а с 2014 по 2016 год работал в минском «Динамо». Специалист свободно владеет русским языком.

Рашович – третий сербский тренер за месяц, с которым «Динамо» пробует договориться. В мае клуб хотел назначить Марко Николича, а недавно москвичам отказал тренер «Црвены Звезды» Милош Милоевич.

После 29 проведенных туров Мир РПЛ «Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 45 очков. Должность исполняющего обязанности главного тренера занимает Павел Алпатов. 

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Деревня31
Динамо так скоро до Джоковича дойдет
+30
-1
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kemal Gul
Вакансия: главный тренер ФК Динамо Москва

Требования: наличие сербского гражданства, опыт работы необязателен
+29
-1
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
Ответ dakur845
Огласите пожалуйста весь список, что за издевальство над болельщиками. Пусть сами болельщики, выберут тренера.
Ну конечно, так же везде и делается, каждый клуб выставляет голосовалку в тг и все дружненько выбирают тренера!
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Архитектор Мендисабаль
Игнашевича бы позвали. Тот хоть и не серб, но тоже имеет фамилию с окончанием на -вич. К чему такая зацикленность на балканцах?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
Ответ Деревня31
Динамо так скоро до Джоковича дойдет
а потом до Йокича
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LoveGreguar
Это просто идиотизм. Спортдир имеет такое ограниченное мышление, что рассматривает только своих соотечественников. Гоните его из клуба
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Albert Rrahmani
Что за фетиш на коучей сербов?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Колгашкин
Ответ dakur845
Огласите пожалуйста весь список, что за издевальство над болельщиками. Пусть сами болельщики, выберут тренера.
Голосование в телеграме объявите, победитель и будет тренером)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Ответ Bartez1986
а потом до Йокича
Так и до Генича добраться можно.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DonaldBrashear 2.0
Это 3-й сербский тренер за месяц, с которым москвичи пытаются договориться.

Ну или это 3-й сербский тренер за месяц, с которым, по мнению журналистов, москвичи пытаются договориться, а не деле ничего это нет.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Иванов
Ответ denimo21
Бувач же
Правильно, тут всё просто. Нужно выгнать Бувача, и все сразу же забудут про Сербов.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
denimo21
Ответ Albert Rrahmani
Что за фетиш на коучей сербов?
Бувач же
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dakur845
Огласите пожалуйста весь список, что за издевальство над болельщиками. Пусть сами болельщики, выберут тренера.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigo_Volchara93
Бувач своих тащит на «работу»
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рагнар Лодброк
Короче берём Божовича ,чую Динамо по хрена кто ,лишь бы у Бувача был свой серб
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dakur845
Пивоваров с Бувачем, не договороспособны. Если ещё проще, нет квалификации и способности, найти нормального тренера.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол, хоккей итд
Пусть Спалетти приглашают, у него такой стресс случился от завоевания Скудетто, в Динамо будет медитировать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Шульжук
Как с Миричалем получиться
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рагнар Лодброк
Ответ dakur845
Предлагаю Степашина, говорят что он тоже Серб.
Не,надо окончание на Ч
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
argentina10
в Сербии населения столько нет, сколько Динамо с тренерами оттуда переговоры ведут....Осинькин тоже уже отказался, Личка???
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
razoblachitel
Ответ Рагнар Лодброк
Не,надо окончание на Ч
станет степашичем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sergey para
Одно Динамо тренировал в Минске,даже Ферионтину обыгрывал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Кобранов
Ответ Слутск Халлского
В итоге возглавит Слуцкич
А может и Слуцкач ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dakur845
Делов то, в Динамо нужно всего то купить двух Центральных защитников, а кто будет тренером, не так уж и важно. Хоть того же, Игнашевича.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рагнар Лодброк
Ответ dakur845
Делов то, в Динамо нужно всего то купить двух Центральных защитников, а кто будет тренером, не так уж и важно. Хоть того же, Игнашевича.
Ну тоже серб )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий