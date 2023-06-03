«Динамо» ведет переговоры с Рашовичем из «Аль-Фейха». Это 3-й сербский тренер за месяц, с которым москвичи пытаются договориться

«Динамо» интересуется сербским тренером Вуком Рашовичем.

Московский клуб ведет переговоры с 50-летним специалистом, сообщает «РБ Спорт». Сейчас Рашович возглавляет садовский « », но его контракт, действующий до 2025 года, предусматривает различные опции, позволяющие ему перейти в «Динамо».

С 2002 по 2003 год серб играл в «Крыльях Советов», а с 2014 по 2016 год работал в минском «Динамо». Специалист свободно владеет русским языком.

Рашович – третий сербский тренер за месяц, с которым «Динамо» пробует договориться. В мае клуб хотел назначить Марко Николича, а недавно москвичам отказал тренер «Црвены Звезды» Милош Милоевич.

После 29 проведенных туров Мир «Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 45 очков. Должность исполняющего обязанности главного тренера занимает Павел Алпатов.

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