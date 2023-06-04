«Лацио» попал в топ-2 Серии А впервые с чемпионского 2000 года. «Интер» – 3-й, «Милан» – 4-й

Теги Интер Милан Лацио серия А Италия рейтинги Маурицио Сарри Футбол

«Лацио» занял самое высокое место в Серии А в XXI веке.

Команда Маурицио Сарри в заключительном туре обыграла «Эмполи» (2:0).

С 74 очками римляне финишировали вторыми. В последний раз они поднимались выше третьей строчки в сезоне-1999/2000, когда стали чемпионами.

«Интер» завершил чемпионат с 72 баллами и стал третьим. «Милан», у которого еще есть игра с «Вероной» в запасе, набрал на данный момент 67 очков и закончит сезон на 4-й строчке.

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33 комментария

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Los Galácticos
Тот чемпионский состав Лацио я бы назвал римское галактикос, абсолютно легендарный был состав.
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Los Galácticos
Ответ ZamoRano
Я помню как они 2-5 Валенсии в лч тогда отлеьели🤣
Валенсия тогда была тоже очень крутой командой, в 2000 и 2001 годах два раза подряд играла в финале ЛЧ.
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хавбек+
Сарри топчик
+23
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Buharoid
Ответ manchester united
Ждем очередного позора "лациале" в еврокубках, обычно в ле и лк показывали "класс", а теперь настал черед разгромов в ЛЧ
В 2021 году они вышли из группы и вылетели от чемпионской Баварии, где тут позор?
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kaka10
Моуринью о «Роме»: «Выйти в ЛЧ, потратив 7
млн на трансферы, - это даже не чудо, а Иисус
Христос, который отправился в Рим и прогулялся
по Ватикану»

Йозе Марино видимо имел в виду Лацио
+9
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+8
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donatodonatore
Молодец Сарри!
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Burel
Ответ хавбек+
Сарри топчик
персофаны талмача скажут, что состав Лацио в 10 раз лучше
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Ответ ZamoRano
Я помню как они 2-5 Валенсии в лч тогда отлеьели🤣
Валенсии, которая потом 4-1 раздела Барселону
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окечуква
Сарри проделал шикарную работу. А тот Лацио в 2000 году был командой-мечтой. Они кажется и кубок тогда взяли. Жаль потом постепенно та команда развалилась.
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amelkin335@gmail.com
В следующем сезоне нужен новый форвард, который заменит уже уставшего Чиро. Его можно будет купить на деньги, полученные за продажу Сережи.
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Ответ Los Galácticos
Тот чемпионский состав Лацио я бы назвал римское галактикос, абсолютно легендарный был состав.
Вратарь средний, я думаю, а так звёзды во всех линиях... И Неста, подкаты которого уже тогда казались совершенством.
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manchester united
Ответ Burel
вроде зенит недавно унижали и выходили из группы
а кто его только не унижал?
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manchester united
Ответ Семён Жуйло
Сколько это говорит о человеке! Вот он сидит, и ждёт позора... Зачем? Как это мелко.
не переживай, семен, лучше читай блог заремы салиховой
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Николай Кукота
Лацио молодцы
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Jan Paskel
Ответ Los Galácticos
Валенсия тогда была тоже очень крутой командой, в 2000 и 2001 годах два раза подряд играла в финале ЛЧ.
Наверно та Валенсия взяла всевозможные призы нейтральных зрительских симпатий.

Мендьета был просто какой-то космос, так куражился с мячом, такие пасы, голы. Было ощущение что играет Валенсия, Мендьета, и 11 каких то там ещё людей в другой форме.

а насчёт Лацио...вот Вам и Сарри, господа. Тихой сапой и на второе место
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Как-то неловко сравнивать тот Лацио и этот
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manchester united
Ответ Buharoid
В 2021 году они вышли из группы и вылетели от чемпионской Баварии, где тут позор?
вышли из самой слабой группы, а потом устроились на 2-6 от баварии, действительно достижение)
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Roman Betenya
Хоть и болею в Серии А за Лацио, откровенно говоря, игра команды не производила такого впечатления, что это однозначные претенденты на зону ЛЧ, не говоря уж о серебряных медалях. Тут скорее имеет место удачное стечение обстоятельств. Но всё равно очень рад - главное к следующему сезону не прокакать все полимеры!
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Семён Жуйло
Ответ manchester united
Ждем очередного позора "лациале" в еврокубках, обычно в ле и лк показывали "класс", а теперь настал черед разгромов в ЛЧ
Сколько это говорит о человеке! Вот он сидит, и ждёт позора... Зачем? Как это мелко.
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Burel
Ответ manchester united
Ждем очередного позора "лациале" в еврокубках, обычно в ле и лк показывали "класс", а теперь настал черед разгромов в ЛЧ
вроде зенит недавно унижали и выходили из группы
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Amalfitano
Из-за сенсационного чемпионства Наполи мы не заметили сенсацию которую сотворил Сарри с Лацио. Все мы думали, что Индзаги хорош выдавая неплохие результаты со средним составом римлян. А тут пришел Сарри и почти с тем же составом выдал куда более крутой результат. Если в Наполи было 2 ярких атакующих игрока на которых легла основная часть голевых атак, то у Лацио таких нет. В этом сезоне даже Иммобиле нельзя особо выделить. В этом сезоне была КОМАНДА. Лацио продолжал забивать и выигрывать даже когда Чиро был в лазарете. Браво Сарри!
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градус ненависти
Какая же разница в классе между тренером Лацио и Ромы. Пропасть
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kokakoka
Ответ ZamoRano
Я помню как они 2-5 Валенсии в лч тогда отлеьели🤣
В Валенсии тогда играли Канисарес, Мендьета, Карью, Захович, Ангуло, Айяла, Джукич...
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xuga9utds2
Ответ Los Galácticos
Валенсия тогда была тоже очень крутой командой, в 2000 и 2001 годах два раза подряд играла в финале ЛЧ.
И играла в Новороссийске в кубке уефа❤️
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vakhtanginho
Ответ ZamoRano
Я помню как они 2-5 Валенсии в лч тогда отлеьели🤣
Тот матч был после тяжелейшего выезда в Турин, где Лацио, победив, сократил отставание от Ювентуса и вернулся в гонку, которую в последствии выиграли.
Да и Валенсия тогда была топовой.
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