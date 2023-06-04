«Лацио» попал в топ-2 Серии А впервые с чемпионского 2000 года. «Интер» – 3-й, «Милан» – 4-й

«Лацио» занял самое высокое место в Серии А в XXI веке.

Команда Маурицио Сарри в заключительном туре обыграла «Эмполи» (2:0).

С 74 очками римляне финишировали вторыми. В последний раз они поднимались выше третьей строчки в сезоне-1999/2000, когда стали чемпионами.

« » завершил чемпионат с 72 баллами и стал третьим. « », у которого еще есть игра с «Вероной» в запасе, набрал на данный момент 67 очков и закончит сезон на 4-й строчке.

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