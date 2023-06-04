«Лацио» попал в топ-2 Серии А впервые с чемпионского 2000 года. «Интер» – 3-й, «Милан» – 4-й
«Лацио» занял самое высокое место в Серии А в XXI веке.
Команда Маурицио Сарри в заключительном туре обыграла «Эмполи» (2:0).
С 74 очками римляне финишировали вторыми. В последний раз они поднимались выше третьей строчки в сезоне-1999/2000, когда стали чемпионами.
«Интер» завершил чемпионат с 72 баллами и стал третьим. «Милан», у которого еще есть игра с «Вероной» в запасе, набрал на данный момент 67 очков и закончит сезон на 4-й строчке.
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Йозе Марино видимо имел в виду Лацио
Мендьета был просто какой-то космос, так куражился с мячом, такие пасы, голы. Было ощущение что играет Валенсия, Мендьета, и 11 каких то там ещё людей в другой форме.
а насчёт Лацио...вот Вам и Сарри, господа. Тихой сапой и на второе место
Да и Валенсия тогда была топовой.