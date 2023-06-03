ЧМ-2023 (U20). 1/4 финала. Бразилия против Израиля, Италия сыграет с Колумбией
Сборная Бразилии встретится с Израилем в 1/4 финала молодежного чемпионата мира.
Также в субботу Италия сыграет с Колумбией.
В воскресенье Нигерия будет противостоять Южной Корее, а Уругвай сыграет с США.
Турнир проходит в Аргентине.
ЧМ-2023 (U20)
1/4 финала
- Дата проведения
- 3 июня, 20.30, «Бисентенарио»
- Дата проведения
- 4 июня, 00.00, «Бисентенарио»
- Дата проведения
- 4 июня, 20.30, «Estadio Único de Santiago del Estero»
- Дата проведения
- 5 июня, 00.00, «Estadio Único de Santiago del Estero»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
2 комментария