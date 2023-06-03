ЧМ-2023 (U20). 1/4 финала. Бразилия против Израиля, Италия сыграет с Колумбией

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Сборная Бразилии встретится с Израилем в 1/4 финала молодежного чемпионата мира.

Также в субботу Италия сыграет с Колумбией.

В воскресенье Нигерия будет противостоять Южной Корее, а Уругвай сыграет с США.

Турнир проходит в Аргентине.

ЧМ-2023 (U20)

1/4 финала

Израиль U-20 – Бразилия U-20
Дата проведения
3 июня, 20.30, «Бисентенарио»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Колумбия U-20 – Италия U-20
Дата проведения
4 июня, 00.00, «Бисентенарио»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Южная Корея U-20 – Нигерия U-20
Дата проведения
4 июня, 20.30, «Estadio Único de Santiago del Estero»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

США U-20 – Уругвай U-20
Дата проведения
5 июня, 00.00, «Estadio Único de Santiago del Estero»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика ЧМ-2023 (U20)

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2 комментария

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Роман
Пусть проиграет слабейший.
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0
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