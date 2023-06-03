Сперцян с 11 пасами стал лучшим ассистентом Мир РПЛ. У Клаудиньо и Глушенкова по 9 передач

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия рейтинги Краснодар Клаудиньо Эдуард Сперцян Максим Глушенков Футбол

Лучшим ассистентом Мир РПЛ стал Эдуард Сперцян.

Сегодня полузащитник «Краснодара» отдал 11-ю результативную передачу – в добавленное время матча против «Ахмата» (2:2) в последнем туре чемпионата.

По 9 голевых пасов набрали Клаудиньо из «Зенита» и Максим Глушенков, сыгравший за «Крылья Советов» и «Локомотив».

Ранее Сперцян был номинирован на приз лучшему полузащитнику и лучшему игроку сезона. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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26
Ответ arsenal.ave
Вот он реально хорош! Следующий сезон думаю будет определяющим, а именно, либо станет топом, либо вторым Захаряном
у него и прошлый сезон был отличный...следующая остановка это переезд в Европу)
+7
0
+7
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Тимур Жуков
Умничка!
+4
0
+4
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trial21 rush
Так вроде 12 голевых отдал
+2
0
+2
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Ультра Сыч
Ответ arsenal.ave
Вот он реально хорош! Следующий сезон думаю будет определяющим, а именно, либо станет топом, либо вторым Захаряном
станет вторым захаряном при том что он старше его на 3 года, неплохо
+2
-1
+1
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Дмитрий Шпак
Красавчик. Держит уровень.
0
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martini90
У Эдика отличный потенциал! Если будет мотивирован на амбициозные цели, много сможет достичь.
0
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Пахом Иванов
Ответ martini90
У Эдика отличный потенциал! Если будет мотивирован на амбициозные цели, много сможет достичь.
какая еще цель сейчас амбициознее, чем не первый трофей, а то были уже и распасовщики лучшие и бомбардиры, а места все те же
0
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