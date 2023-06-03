Сперцян с 11 пасами стал лучшим ассистентом Мир РПЛ. У Клаудиньо и Глушенкова по 9 передач

Лучшим ассистентом Мир РПЛ стал Эдуард Сперцян.

Сегодня полузащитник « » отдал 11-ю результативную передачу – в добавленное время матча против «Ахмата» (2:2) в последнем туре чемпионата.

По 9 голевых пасов набрали из « » и , сыгравший за «Крылья Советов» и « ».

Ранее Сперцян был номинирован на приз лучшему полузащитнику и лучшему игроку сезона. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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