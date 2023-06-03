Карпин о месте в таблице: «Ну вспомнят, что ЦСКА занял 2-е. Ну и? Чемпион все равно один»

Теги Спартак ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Футбол

Валерий Карпин не считает 2-е и 3-е место в Мир РПЛ большим успехом.

«Ростов» закончил сезон на 4-м месте.

– Год назад вы сказали, что 2-3-е место в РПЛ в текущих условиях – строчка в Википедии. Вы бы изменили мнение, если бы «Ростов» попал в тройку?

– Нет. А что оно дает? Есть соревновательный момент – оказаться как можно выше. Ну да, вспомнят, что ЦСКА занял второе место. Ну и? Чемпион все равно один. 

– Это престиж. Быть выше «Спартака», например…

– Про это и говорю. На втором месте – быть выше «Спартака». На третьем, четвертом – быть выше «Спартака». При чем здесь «Спартак»? Есть еще 15 команд кроме него. 

Мы выше «Ахмата», «Краснодара», «Динамо», «Локомотива», – передает слова главного тренера «Ростова» корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

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48 комментариев

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Ноу криминалити
А зачем тогда играете то?
+51
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Caustic
Валера опять слил концовку и опять все равно выпендривается. На классе! :-))
+37
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Aleksandr Danilov
Валера, твою строчку в Википедии украшают ноль титулов. Провалил очередную весну теперь не рассказывай, что это было не важно
+25
-3
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Александр Сырчин
Да нет. Вспомнят, с каким счетом ЦСКА взял это самое второе место.
+19
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utsh44psmr
Быдлo как обычнo. На ЧМ 2022 всё равно бы ничего не выиграли, зачем тогда играли отбор?
+11
-2
+9
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xomamb
А я помню второе место Ростова, Лига Чемпионов на следующий сезон и унижение Баварии
Правда тогда у Ростова был тренер
+8
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Твиттер коня Мюллера
Валера в своём репертуаре - всё ему типа пофигу ))
+5
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Михаил1970
Ростов за свою историю только один раз в призёры ЧР попадал, брал серебро с тренером Бердыевым. Болельщики в городе наверное об этом помнят, а Карпин нет.
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rigobersong
Типичный Карпенс, даже левые сотни пенок не помогли взять награду:))
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Кирилл Сидеров
про ростов и не вспомнят что 4 место занял) надо было вылетать чтобы запомнилось
+4
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Вячеслав Шамброт
Ответ Ноу криминалити
А зачем тогда играете то?
Ну если тренер,так рассуждает,то грош ему цена! А для 19-20 летних пацанов,быть в призёрах это престижно войти в историю футбола России.Это спорт и каждому хочется добиться успехов.
+3
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Aleksandr Danilov
Ответ Евгений Кошелек
Ну по-сути, он прав. Еврокубков всё равно нет.
Для них это плюс. Что Ростов бы делал в ЕК? Мне аж страшно подумать как бы их там возили
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Alex_07.
Вспомним, что Ростов дважды пропустил 4 мяча от ЦСКА в концовке сезона ❤️💙
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Pushkin_CR7
Валера Нуи

Надо признать, что вопрос был опять с подвыпертом про Спартак. Все пытаются его через призму Спартака провести. Уже сколько лет, а в голове одно у журналистов. А то, что из всех региональных команд борется и занимает высокие места это журналистам неважно. Только про Спартак.
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igls54
Вот сразу видно, что у Валеры не бомбит ни разу
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Михаил Рыбкин
Ну вот, пошла гниль из неудачника Валеры.
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Антон Замотин
Карпин- мудак
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Arctic
Классический Карпин
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Иван Шумков
Карпин: - Да не бомбит меня, не бомбит!!!
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Metalloid
Плачь и смотри, Валер. ) Тебя уничтожили, а у нас серебро, которое останется в истории и, надеюсь, кубок!
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dreamstep
У Валеры дико бомбит, слили последние 4 матча хотя спокойно могли быть в тройке. Медали запоминаются навсегда, тем более с Ростовом.
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Михаил Рыбкин
Ответ Aleksandr Danilov
Валера, твою строчку в Википедии украшают ноль титулов. Провалил очередную весну теперь не рассказывай, что это было не важно
Особенно приятно читать комментарии по типу "Валера молодой тренер. Дайте ему поработать, он что нибудь завоюет." 54 годика Валерочке, а его до сих пор считают перспективным тренером с прогрессивным игровым видением футбола. Смотреть матчи Ростова и сборной России скучно и неинтересно.
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Max9999
"А потом прибежали зайчатки: «У Валеры сознанья зачатки!»"
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LoveGreguar
Ответ Pushkin_CR7
Валера Нуи Надо признать, что вопрос был опять с подвыпертом про Спартак. Все пытаются его через призму Спартака провести. Уже сколько лет, а в голове одно у журналистов. А то, что из всех региональных команд борется и занимает высокие места это журналистам неважно. Только про Спартак.
Француз))) Валерон Нуи
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xomamb
Ответ justburn
Тогда было не просто второе место, а с золотым отливом. До конца последнего матча 30го тура имели шансы стать чемпионами.
Это да. Золотой сейв Акинфеева на последних минутах до сих пор перед глазами.
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