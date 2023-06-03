Карпин о месте в таблице: «Ну вспомнят, что ЦСКА занял 2-е. Ну и? Чемпион все равно один»

Валерий Карпин не считает 2-е и 3-е место в Мир РПЛ большим успехом.

«Ростов» закончил сезон на 4-м месте.

– Год назад вы сказали, что 2-3-е место в РПЛ в текущих условиях – строчка в Википедии. Вы бы изменили мнение, если бы «Ростов» попал в тройку?

– Нет. А что оно дает? Есть соревновательный момент – оказаться как можно выше. Ну да, вспомнят, что ЦСКА занял второе место. Ну и? Чемпион все равно один.

– Это престиж. Быть выше «Спартака», например…

– Про это и говорю. На втором месте – быть выше «Спартака». На третьем, четвертом – быть выше «Спартака». При чем здесь «Спартак»? Есть еще 15 команд кроме него.

Мы выше «Ахмата», «Краснодара», «Динамо», «Локомотива», – передает слова главного тренера «Ростова» корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

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