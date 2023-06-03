У Месси 67 (32+35) очков по «гол+пас» в 75 матчах за два сезона в «ПСЖ». Лео выиграл 3 трофея с клубом

Лионель Месси завершил выступления за «ПСЖ», проиграв «Клермону» (2:3) в 38-м туре Лиги 1.

35-летний аргентинец не отметился результативными действиями в последней игре за парижан. Он уходит свободным агентом.

Месси провел два сезона в « », придя бесплатно по истечении срока контракта с «Барселоной». За это время он выиграл три трофея – дважды чемпионат Франции, а также Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне Лео забил 21 гол и отдал 20 результативных передач в 41 матче. С 16 пасами в Лиге 1 он стал лучшим ассистентом.

Всего за «ПСЖ» он провел 75 матчей, забил 32 гола, сделал 35 ассистов и получил одну желтую карточку. Его подробная статистика – здесь.

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