У Месси 67 (32+35) очков по «гол+пас» в 75 матчах за два сезона в «ПСЖ». Лео выиграл 3 трофея с клубом

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

Лионель Месси завершил выступления за «ПСЖ», проиграв «Клермону» (2:3) в 38-м туре Лиги 1.

35-летний аргентинец не отметился результативными действиями в последней игре за парижан. Он уходит свободным агентом.

Месси провел два сезона в «Пари Сен-Жермен», придя бесплатно по истечении срока контракта с «Барселоной». За это время он выиграл три трофея – дважды чемпионат Франции, а также Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне Лео забил 21 гол и отдал 20 результативных передач в 41 матче. С 16 пасами в Лиге 1 он стал лучшим ассистентом.

Всего за «ПСЖ» он провел 75 матчей, забил 32 гола, сделал 35 ассистов и получил одну желтую карточку. Его подробная статистика – здесь.

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78 комментариев

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AnMe
Хорош, старичок, че сказать
+28
-15
+13
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Экспертное мнение
67 очков по гол+пас в 75 матчах в ПСЖ.
Лучший по гол+пас за всю историю ЧМ.
Лучший по гол+пас в истории плей-офф ЧМ.
Лучший по гол+пас в истории южноамериканских сборных.
Лучший по гол+пас в истории сборной Аргентины.

и это вне системы Барсы!
+25
-13
+12
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manchester united
Важно, что он ЧМ выиграл, а на все остальное наплевать, не ради ЛЧ же он переходил, а ради французских кубков
+23
-16
+7
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Крыс Пол
Почти в каждом матче результативное действие, и это в 34-35, да ещё и в Лиге фермеров.
+9
-5
+4
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rigobersong
Ответ pit4er
По итогу выступил примерно как Роналду в Юве: индивидуально статистика хорошая, но в ЛЧ успехов нет, а чемпионаты ПСЖ и Юве и без них бы выиграли
Ну да отлететь от реала и Баварии, это тоже самое что от Лиона, Порту и Аякса!:)))
+11
-7
+4
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Молодой Френки
41 результативное действие за сезон. И эти клоуны еще его освистывают? Да горите огнем
+22
-19
+3
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Игорь Горочкин
Ответ Молодой Френки
41 результативное действие за сезон. И эти клоуны еще его освистывают? Да горите огнем
забивать всяким Клермонам может любой другой футболист, которого может себе позволить ПСЖ. Всё-таки Месси брали не для чемпионства во Франции)
+3
0
+3
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Aleksandr Dubovik
Ответ Молодой Френки
41 результативное действие за сезон. И эти клоуны еще его освистывают? Да горите огнем
Но пока только горят фанаты пешехода )))
+5
-3
+2
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Moscwow
Ответ Молодой Френки
41 результативное действие за сезон. И эти клоуны еще его освистывают? Да горите огнем
Ну или 6 голов за сезон в Лиге 1. Тут как посмотреть
+8
-6
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Сергей Перевалов
Как он не забил с паса Килиана...
+4
-2
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Колыван
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Видишь, ты с таким солидным ником следишь за Месси.
Если он - плохой игрок, не тянет уровень и.т.д, то почему он тебе интересен?
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Men77
Я честно говоря в шоке от гелевых😁
Причем реально. Я еще могу понять, когда они хейтят Месси за ЛЧ. Но блин, предъявлять за кубок франции (при этом умолчивая за 2 чемпионства) и тем более за сегодняшний матч с Клермоном (когда ПСЖ уже чемпион) это вверх звездеца 🤣.
Вы, сцуко, серьезно? За кубок и за сегодняшний матч? 🤣
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Лучший аналитик спорта в рунете
1 рез.действие в среднем за матч, стата не доступная 99% футболистов мира и тем более у увеликого псж, видимо надо было 3 набирать за матч, чтобы тру фаны не свистели и мега эксперты со спортса не оспаривали претендентство на ЗМ
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Men77
Ответ Wild91688
Комментарий удален модератором
80 лямов? а почему не 180?
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Domian
Ответ Гномович!
В лиге фермеров во всех турнирах набрал столько сколько Роналду за 1 сезон в 3 лиге мира - Серии А))
А теперь стату бездаря роналду на главном турнире в истории ЧМ.
Сколько он там набрал в плей офф?
Какие трофеи, медали?)
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Sarumian
Пешеход ! А вот, если бы он бегал !!
Наиграл себе стату... =)
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Старик Стариканов
А толку? Брали его под ЛЧ,а плей-офф стабильно оформил 0+0 против Реала и Баварии
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Dr. J 24
Провальное подписание ПСЖ
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-3
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Wild91688
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Мукунку хороший
Куда он теперь?
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Потолковый Лампонюх™
Развалил Псж. без него до финала ЛЧ доходили
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Nickolay Lyskov
Ответ Экспертное мнение
Ну, это явно не провал для игрока, который вне Барсы забил бы 0 голов по мнению хейтеров, как видишь, не 0. 67 очков за 75 матчей это вообще топовая стата для абсолютного любого игрока. Тот же Криш в самом пике вряд ли делал 35 ассистов за два сезона в любом клубе)
Но это провал для игрока, который, по мнению персофанов, в фермерской лиге за 2 сезона с легкостью должен был забивать 120 голов только в чемпионате.
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Геннадий Тимченко
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
даже деревянный Кофрие выиграл у пешего единоборство🤡
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Domian
Ответ Men77
Я честно говоря в шоке от гелевых😁 Причем реально. Я еще могу понять, когда они хейтят Месси за ЛЧ. Но блин, предъявлять за кубок франции (при этом умолчивая за 2 чемпионства) и тем более за сегодняшний матч с Клермоном (когда ПСЖ уже чемпион) это вверх звездеца 🤣. Вы, сцуко, серьезно? За кубок и за сегодняшний матч? 🤣
У них боль от 18.12.2022.
Там здоровье психики приказало долго жить, так что только обнять их и плакать)
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Геннадий Тимченко
Ответ Колыван
А вот и ещё один пришёл. Судя по всему и тебе интересен «пешеход», «обуза» и.т.д. Что же тебя привело на эту ветку?
слежу за карьерой Кофрие - его в Спартаке считали "деревянным", а он самого Месси в прощальном матче съел 👏
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