У Месси 67 (32+35) очков по «гол+пас» в 75 матчах за два сезона в «ПСЖ». Лео выиграл 3 трофея с клубом
Лионель Месси завершил выступления за «ПСЖ», проиграв «Клермону» (2:3) в 38-м туре Лиги 1.
35-летний аргентинец не отметился результативными действиями в последней игре за парижан. Он уходит свободным агентом.
Месси провел два сезона в «Пари Сен-Жермен», придя бесплатно по истечении срока контракта с «Барселоной». За это время он выиграл три трофея – дважды чемпионат Франции, а также Суперкубок страны.
В нынешнем сезоне Лео забил 21 гол и отдал 20 результативных передач в 41 матче. С 16 пасами в Лиге 1 он стал лучшим ассистентом.
Всего за «ПСЖ» он провел 75 матчей, забил 32 гола, сделал 35 ассистов и получил одну желтую карточку. Его подробная статистика – здесь.
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Лучший по гол+пас в истории плей-офф ЧМ.
Лучший по гол+пас в истории южноамериканских сборных.
Лучший по гол+пас в истории сборной Аргентины.
и это вне системы Барсы!
Если он - плохой игрок, не тянет уровень и.т.д, то почему он тебе интересен?
Причем реально. Я еще могу понять, когда они хейтят Месси за ЛЧ. Но блин, предъявлять за кубок франции (при этом умолчивая за 2 чемпионства) и тем более за сегодняшний матч с Клермоном (когда ПСЖ уже чемпион) это вверх звездеца 🤣.
Вы, сцуко, серьезно? За кубок и за сегодняшний матч? 🤣
Сколько он там набрал в плей офф?
Какие трофеи, медали?)
Наиграл себе стату... =)
Там здоровье психики приказало долго жить, так что только обнять их и плакать)